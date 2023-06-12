蚊叮蟲咬｜房間有蚊找不到怎麼辦？4招教你如何吸引、消滅

夏天蚊蟲變多，最討厭的事情之一，就是睡覺時蚊子在耳邊嗡嗡地飛，打開燈卻找不到，關了燈，蚊子又飛回耳邊，整夜因為蚊子不得安眠。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



為什麼蚊子總在耳邊飛？房間有蚊子找不到怎麼辦？為什麼有些人特別容易被蚊子叮？《Hello醫師》一次為您說明。

蚊子在耳邊怎麼打？4招教你如何吸引、消滅蚊子👇👇👇

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為什麼蚊子會飛來耳朵旁邊？

晚上睡覺時，蚊子喜歡飛到耳朵旁邊，可能原因有2個：

- 耳朵、耳屎的氣味：蚊子藉由嗅覺來鎖定叮咬的目標，若耳朵的耳垢較多、氣味較強烈，蚊子可能會受此吸引，飛去耳朵。

- 頭部二氧化碳的濃度較高：蚊子也會透過二氧化碳的濃度來尋找宿主，而頭部是人體排出最多二氧化碳濃度的地方（這也是為何夏天到戶外時，蚊蟲總在頭上飛轉）；睡覺時，身體處於靜止狀態，不會活動並擾動四周空氣，頭部二氧化碳的濃度自然比平常更高。

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蚊子又飛來耳朵！這3種人最容易被蚊子叮

蚊子主要藉由下列因素來鎖定叮咬目標：

- 二氧化碳濃度

- 體溫

- 體表汗水多寡

- 強烈氣味，尤其是乳酸



因此下列3種人，最容易吸引蚊子叮咬：

- 二氧化碳排出量較高者：肥胖者、正在運動或剛結束運動的人

- 體溫較高，容易流汗者：孕婦、肥胖者、體質燥熱的人

- 乳酸味道較重者：汗味較重者、青少年、肥胖者、衛生習慣較差者



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蚊子在耳邊怎麼打？4招教你如何吸引、消滅蚊子！

房間有蚊子找不到怎麼辦？

先打開燈，因為瞬間的光亮會讓蚊子暫時停止動作，停在周遭的牆壁上；若沒有發現蚊子，則可搜尋較暗或較黑的地方或物品，蚊子習慣躲在陰影或深色物體的表面。



房間有蚊子要怎麼消滅？

- 使用電蚊拍或上下合掌拍打蚊子：蚊子為垂直飛行的昆蟲，上下合掌可提升拍中的命中率。

- 使用捕蚊燈：蚊子具有趨光性，會飛向紫外線或波長接近紫外線的光線；使用捕蚊燈時，務必將燈光關掉，而且最好選在房內無人時使用，因為人對蚊子的吸引力仍大於光線。

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- 放置毒糖水：蚊子叮咬人類，是為了取得孵化蟲卵的養分，例如醣類，因此可藉由放置含有硼酸的有毒糖水，吸引蚊子前來吸食，並中毒死亡；硼酸、糖與水的比例，分別為1：5：100，換言之，100克的水需加5克糖與1克硼酸；放置後，需小心不要讓家中寵物或小孩誤食。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：蚊子又飛來耳朵？這3種人最容易被蚊子叮！4招吸引、消滅蚊子】

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