尚容堂丨告別痛經與腸胃不適：中醫「暖宮溫腎」根治下焦寒濕

踏入盛夏，香港街頭熱浪逼人，但一旦走進室內商場或寫字樓，這些充滿強勁冷氣的環境使身體體溫急速下降，加上夏日之下不少女士喜愛飲手搖凍飲，讓身體由內至外頻繁承受一冷一熱的劇烈衝擊。這種日常在日積月累之下， 會大幅削弱身體代謝，進而帶來雙重健康危機，容易出現手腳冰冷、疲倦沉重、水腫虛肥等「假性肥胖」徵狀，更會誘發痛經、月經不調、宮寒等婦科問題，讓不少女性在不知不覺中掉入「越消暑、越虛寒」的健康陷阱。



臨床數據與中醫門診觀察顯示，近年因慢性腸胃不適（如便秘、脹氣）、劇烈痛經及面色暗黃求診的女性大幅增加。不少人耗費巨資購買益生菌、護膚品甚至頻繁更換胃藥，症狀卻依然反覆發作。註冊中醫梁佩儀醫師指出，問題的根源往往不在胃部或皮膚表面，而是整個下腹部已陷入了「下焦寒濕」的健康危機。

大家習慣把症狀拆開處理：痛經就吃止痛藥、便秘脹氣就補充益生菌、氣色不好就買昂貴的面膜與精華液。梁醫師強調，在中醫觀點裡，這些看似無關的健康煩惱，背後其實都有著同一個作祟的元兇——「下焦寒濕」。

什麼是「下焦寒濕」？下腹受寒易經痛？

中醫將人體分為「三焦」，肚臍以下的區域（包括子宮、卵巢、大腸、小腸、膀胱和腎）統稱為「下焦」。

現代香港女性的生活節奏，無意間正一步步拼湊出「下焦寒濕」的體質：

外感寒邪： 辦公室冷氣從腳底和腰背悄悄入侵，導致經絡受寒、血管緊縮。



內生寒濕： 冰飲與生冷沙律直接傷及脾胃，脾胃無法運化，濕氣便向下沉聚於下焦。



中醫古籍有云：「血得溫則行，得寒則凝。」寒濕積聚在下焦，就像冬天的河道被凍結，氣血再也無法順暢運行。子宮一旦被寒濕包圍，血管劇烈收縮，經血難以順暢排出而凝結成血塊，自然會引發令人坐立難安的「冷氣房痛經」。

同源同病：為什麼腸胃與婦科會「一榮俱榮，一損俱損」？

許多女性常問：「子宮屬於婦科，腸胃屬於消化系統，兩者到底有什麼關係？」

事實上，人體是一個環環相扣且有溫度的整體：

1. 解剖與經絡鄰近：子宮就像腸道旁的一座「冰庫」

胞宮（子宮）與大腸同處於狹窄的盆腔內。當子宮因寒濕變成一座冰庫，隔壁的腸道也會隨之「凍傷」。寒則凝滯，腸道蠕動顯著減慢，這就是為什麼許多人明明攝取足夠纖維，卻依然長期便秘、吃一點點東西就下腹脹氣；或是因為脾胃虛寒，一喝冰水就想拉肚子。

2. 腎陽（命門之火）不足，無力溫煦脾土

中醫認為「腎為先天之本，脾為後天之本」。暖宮的核心，其實在於「溫腎」。腎陽（命門之火）是人體內的總發熱源，負責溫煦脾胃。若下焦寒濕過盛，過度消耗腎陽，基座不夠溫暖，脾胃就無法正常消化食物。這正是補充再多益生菌，慢性腸胃不適依然反覆發作的主因。

3. 氣血源頭被封鎖，自然「面無血色」

脾胃是氣血生化之源，胞宮為氣血之海。腸胃吸收不良加上子宮氣血瘀滯，會導致全身血液循環大幅下降。缺少充足養分上榮於面，肌膚自然失去光澤、發黃生斑；而下巴對應下焦婦科區域，更容易反覆爆出頑固的生理痘。

中醫如何根治「下焦寒濕」？重點「暖宮溫腎」，溫通下焦

既然病根在於「下焦寒濕」，單靠止痛藥或胃藥僅能暫時緩解。若想從根本改善婦科、腸胃與氣色，必須從「暖宮溫腎」著手。

所謂暖宮溫腎，絕非單純用暖水袋敷肚子，而是透過專業的中醫調理（如針灸、艾灸、推拿按摩、溫經散寒的中藥配方等），進行深層體質改善：

散寒除濕，恢復腸道動力（調理腸胃）：

透過穴位刺激與灸法直達下焦經絡，驅散腸道周圍的寒濕。當下腹部重獲溫暖、血液循環暢通，腸道蠕動自然恢復，脹氣、腹瀉與便秘問題便能迎刃而解。

溫經通絡，活血化瘀止痛（照顧婦科）：

「溫則通，通則不痛。」暖宮能溫化子宮內的寒凝血塊，改善子宮內膜血液供應。經血順暢排出，痛經自然隨之化解，連帶經前水腫與腰膝酸軟也會顯著減輕。

激活氣血，重獲天然好氣色（由內而外的美麗）：

當下焦陽氣充足，脾胃恢復吸收功能，腎陽亦能源源不絕地轉化氣血。充足且順暢的氣血滋養面部，肌膚會重新展現透亮感與紅潤光澤，這種天然的好氣色，是任何昂貴護膚品都無法比擬的。

臨床病案分享 OＬ長期坐冷氣房工作 中醫暖宮治療去寒濕

梁醫師曾接診一位31歲在中環任職經理的病人——羅小姐。她工作節奏快、經常加班，冷氣辦公室經常冷如冰庫，習慣每日喝「少冰少甜」凍奶茶或冰美式提神。

她求診時主訴腸胃極差，飯後常下腹脹氣，長期 2 到 3 天才排便一次，服食益生菌與酵素均無效；下巴反覆爆暗瘡，面色偏黃萎黃。醫師深入了解後發現，她經期頭兩天下腹冷痛劇烈，經血暗沉且帶大量血塊，每次均需服用兩粒止痛藥才能維持工作。

梁醫師診斷其脈象沉緊、舌質淡紫、苔白厚膩，屬於典型的「下焦寒濕、命門火衰」。其腸胃與婦科問題皆源於寒濕積聚下焦，將子宮與腸道一同「冰封」。

針對此症狀，梁醫師為她制定「暖宮溫腎」方案：內服溫經散寒、健脾溫腎的中藥，並配合每週一次暖宮治療。經過兩個療程後，羅小姐經痛減輕七至八成，已無須服用止痛藥；腸胃脹氣大為改善，排便恢復順暢；下巴暗瘡逐漸消退，面色亦恢復自然的紅潤透亮。

愛護下焦健康，由溫暖下腹開始

香港快節奏的生活型態與冷氣房文化短時間內難以改變，但都市女性依然能從生活細節呵護身體。梁醫師強調，痛經、便秘、脹氣及面色暗黃並非需要咬牙忍受的「都市病」，而是下焦受寒的健康警訊。

她建議，日常應減少攝取冰飲與生冷食物，在辦公室可準備披肩保暖下半身及膝蓋。若症狀持續，應盡快尋求專業中醫師進行「暖宮溫腎」的系統性調理。唯有為下焦注入溫暖陽氣、祛除寒濕，才能讓腸胃與經期回歸常態，煥發健康紅潤好氣色。

註冊中醫師梁佩儀

尚容堂官方網站：https://sytclinic.hk/

梁佩儀中醫師IG：https://www.instagram.com/pollyleung.ec/