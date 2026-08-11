隱形眼鏡｜夏天戴con四大注意點！眼科醫生提醒避免細菌感染傷眼

香港夏季炎熱潮濕，極易滋生細菌，隱形眼鏡佩戴者若稍有不慎，便可能引發角膜潰瘍甚至嚴重的眼疾。下文邀請眼科專科醫生鄧愷悠特別提出四大護眼重點，從鏡片清潔、水上活動防護、潤眼液選擇到黃斑部病變預防，全方位拆解隱形眼鏡族的常見盲區與衛生危機。

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如果你是佩戴隱形眼鏡的話，眼科專科醫生鄧愷悠提醒，有以下四大注意點：

「兩星期鏡片」易疏忽出事

鄧醫生指出，隱形眼鏡可分為「即棄式」和「重用式」兩大類，「即棄式即每天更換，無需清洗消毒，相對簡單，但要注意，每天把新鏡片取出使用的那個小鉗是需要消毒的，最簡單是每天用酒精紙抹拭，就可避免有細菌經小鉗沾污鏡片。」

至於重用式就有很多種，例如兩星期、一個月、一年更換一次，甚至永久鏡片，就較容易有細菌問題，「雖然每天晚上會把隱形眼鏡浸藥水，但那些藥水主要是防止細菌繁殖，並非可以徹底消毒殺菌，換句話說若隱形眼鏡已沾有大量細菌，放進藥水中浸一晚也不會變成無菌。長期重用的鏡片一般用家都會較小心，定期除蛋白，反而出問題的往往是『兩星期鏡片』，因為鏡片只用兩星期，有部分用家不會在意定期除蛋白，所以臨床來說是最高風險會引致角膜潰瘍的一種鏡片。」

所以，不論佩戴哪種隱形眼鏡，都離不開一個原則：注意衛生。「就像衣服，我們會每天清洗，很少人會把一件髒了的衣服再穿上身，隱形眼鏡也一樣。」鄧醫生說。

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「有度數泳鏡」代替戴con下水

鄧醫生表示，進行水上活動時不建議戴著隱形眼鏡下水，「因為無論海水、泳池水、其他的水，都有各自的特質，有機會影響隱形眼鏡本身的結構。其次，把一片沾上其他水的隱形眼鏡貼在眼球表面，會增加細菌感染的風險。」

若想玩水又不想戴眼鏡，鄧醫生建議戴隱形眼鏡之餘也佩戴泳鏡，盡量不讓隱形眼鏡直接接觸海水或泳池水。有部分泳鏡本身有一定的近視或散光度數，戴上後無需佩戴隱形眼鏡也可以看得較清楚，進行水上活動時相對簡單，也可避免泳鏡邊沿入水沾污隱形眼鏡。

「重點是隱形眼鏡一旦被沾污，不論是海水、泳池水，或是意外地有較多雨水或其他水入眼，應盡快把隱形眼鏡除下。而隱形眼鏡是很難清洗的，這情況下不論是即棄或重用式的鏡片，都建議丟棄，不可以再戴。」

戴Con 到海灘游水會有什麼感染風險？ 海水含有大量微生物，其中「棘阿米巴原蟲」（Acanthamoeba）最具威脅性。一旦這類原蟲被困在鏡片與角膜之間，會釋放蛋白酵素啃食角膜，引發棘阿米巴角膜炎，嚴重者可致角膜潰瘍甚至失明。

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潤眼藥水成分要簡單

隱形眼鏡用家大多需要不時滴眼藥水滋潤雙眼，鄧醫生提醒，「有部分眼藥水除了滋潤外，會附帶其他功用，例如消炎、去紅筋等，其實並無需要，反而對眼睛未必是好事。隱形眼鏡用家選擇潤眼藥水，較理想的是人造淚水，成分比較簡單。此外建議重用式鏡片用家選擇不含防腐劑的潤眼藥水，因防腐劑有可能黏附在隱形眼鏡上，成為可能影響眼睛的雜質。」

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隱形眼鏡難防強紫外光

鄧醫生表示，一般隱形眼鏡都有少許防紫外光作用，但在曝曬的情況下，或是海面、雪地表面的反光，單靠隱形眼鏡本身的防紫外光效力並不足夠，長期接觸的話有機會較早出現白內障，或有較大出現黃斑病變的風險，建議要配合適當的太陽眼鏡。「亦曾有人因為看日蝕，以為日蝕時的太陽光度減弱，因此直望，結果直接燒傷眼底視網膜的黃斑區，甚至有個案是用肉眼觀賞日蝕後黃斑穿孔！所以日光下戶外活動須留意相應的護眼措施。」

一旦出現黃斑病變，尤其「濕性黃斑病變」，即視網膜黃斑區的血管出現滲水、滲血，應盡快處理以免進一步惡化，「現時最常用，效果最好的治療方法是眼球注射，俗稱『眼底針』，」鄧醫生表示，「可分為『單抗』和『雙抗』兩大類，前者作用主要是抗血管內皮生長因子（Anti-VEGF）；後者則可同時抑制血管生成素-2（Ang-2），即同時抑制兩種不同的引致濕性黃斑病變的途徑，以穩定血管，減少滲漏及炎症，從而減低患者視力下降的風險。哪種最適合病人，要視個案本身情況而定，病人可詳細諮詢眼科醫生。」

什麼是黃斑病變？ 黃斑部病變是指位於眼球後方視網膜中央的「黃斑部」發生退化、損傷或病變的眼科疾病。黃斑部是視覺最敏銳的區域，負責提供清晰的中央視力、細節辨識以及顏色感知；一旦該區域受損，患者往往會在視野中央出現模糊、黑影、扭曲（如將直線看成曲線）或顏色變暗的狀況，嚴重時甚至會導致中央視力喪失而無法閱讀或辨識人臉。

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隱形眼鏡紅旗警告！

1. 若戴con後發覺眼睛發紅、不舒服，首先要盡快除con。「這好像是常識，但經驗發覺，很多病人都沒有這樣做。」鄧醫生說。

2. 若眼睛仍在發紅的狀態，即使沒有疼痛不適，都建議暫時不要戴隱形眼鏡，這也是病人常忽略的。

3. 若眼紅或眼痛持續，建議盡快諮詢醫生。