結膜炎｜冷氣吹整晚眼睛易乾癢？3點護眼戴隱形眼鏡不超過這時數

春季乾旱加上天氣回暖，不少民眾喜愛冷氣吹整晚睡覺，你是否變成「紅眼一族」呢？台灣知名眼科診所主任洪國磯表示，當空氣濕度非常乾燥時，會使眼睛淚水蒸發太多，當民眾感到眼睛乾、癢、澀、痠、紅，就要注意，甚至分泌物變多就是惡化徵兆，建議及早就醫檢查是否有結膜炎。



結膜炎兩大類：傳染性與過敏性

眼睛的結膜密布血管、淋巴，易受環境中的過敏原刺激，造成充血及發炎。結膜炎俗稱「紅眼症」，分為傳染性和過敏性，好發於春夏換季之時，是最常見的眼科疾病。

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洪國磯表示，眼睛結膜常接觸到外界的空氣、水或者是灰塵，都容易造成眼睛周邊過敏與發炎。同時，現在患有過敏性鼻炎的人也非常多，過敏性鼻腔跟眼睛中間有淚管相通，因此許多鼻子過敏的民眾，眼睛黏膜也會受到影響。至於過敏原非常多，民眾可到醫院抽血檢驗過敏原，例如海鮮、花生等都是常見的過敏原。

空氣極度乾燥 眼睛乾癢紅澀痠

另外，天氣逐漸回暖，不少民眾喜愛冷氣吹整晚睡覺，導致室內濕度非常乾燥，醫師建議，室內適合眼睛的濕度應控制在60-70%。若濕度太乾，或是天冷時吹暖氣，都會致使眼睛淚水蒸發太多，當眼球表面保護力不足，眼睛就會乾癢。

當民眾覺得眼睛乾、癢、澀、痠、紅，導致工作時看不清楚，就要注意眼睛健康，甚至分泌物變多就是惡化徵兆，建議及早就醫檢查與治療。

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醫師提醒 眼藥水不是滴在眼球上！

針對過敏性結膜炎，臨床上會使用眼藥水來抑制紅、腫、癢等不適狀況。不過洪國磯提醒，點眼藥水時，正確作法是「將眼皮拉下來，做扮鬼臉的姿勢，視線往上看，將眼藥水點在下方凹槽裡面，若是直接點在黑眼珠上面，就會造成刺激或不舒服」。點眼藥水的另一個大原則就是，藥水開封一個月之後如果沒有用完，就不要再使用了。

至於有的民眾喜歡揉眼睛按摩，醫師建議不要直接「壓眼球」，可以輕按眼周穴道，刺激一下周邊淋巴，再搭配熱敷，都有助於紓緩眼睛壓力。

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日常保護眼睛3個小重點

1. 近距離用眼的時間不要太長，工作每30分鐘就休息10分鐘。

2. 戴隱形眼鏡的時間不要超過6-8個小時。

3. 放鬆時多看遠方，讓眼睛肌肉休息。



【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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