維特健靈門市引入肝臟掃描服務 先進FattaLab®技術篩出早期肥肝

香港人飲食豐富、缺乏運動，加上生活節奏急促，肝臟健康日益受到關注。維特健靈宣布於門市推出全新「肝臟健康影像掃描服務」，引入榮獲 CES 2026 創新獎的 FattaLab®技術，成為本港零售保健業界首個在門市引入相關技術並推出服務的品牌，為消費者帶來專業快捷的健康管理體驗。



九成肥肝人士同時符合至少一項代謝異常條件

近年醫學界愈來愈關注代謝失衡（Metabolic Dysfunction）與整體健康狀況之間的關係。根據發表於《美國醫學會雜誌》（JAMA）的文獻¹，超過 90%肥肝人士同時符合至少一項代謝異常條件，而肥肝人士亦較常伴隨血醣、血管垃圾、壓指數及尿酸水平等代 謝相關指標變化。

這意味著肥肝不一定只關乎肝臟本身，更可能是反映身體整體狀況的重要線索。因此，肝臟健康近年逐漸被視為了解整體代謝健康的重要切入點之一，愈來愈多人希望透過了解肝臟脂肪含量狀況，作為日常健康管理的參考。

此外，肝臟是人體重要器官之一，其健康狀況與日常生活習慣息息相關。然而，由於肥肝人士在初期一般未必有明顯徵狀，甚至沒有痛感，令不少人容易忽略對肝臟健康的關注。

引入 FattaLab® 提供快捷健康評估體驗

維特健靈推出全新「肝臟健康影像掃描服務」，引入FattaLab技術，成為本港零售保健業界首個在門市引入相關技術並推出服務的品牌。（圖片由維特健靈提供）

有見及此，維特健靈率先於尖沙咀海港城門市推出「肝臟健康影像掃描服務」，採用 FattaLab® 肝臟健康掃描設備。該設備由香港著名大學研發，並獲美國食品藥物管理局 （FDA）註冊許可。透過非侵入性超聲波技術，毋須抽血或注射，一般情況下只需約 30 秒即可完成肝臟脂肪含量（MAP 值）評估。配合維特健靈健康顧問的現場講解，讓顧客更了解自身肝臟狀況，作為日常健康管理的參考。

傳統驗血未必能發現早期肥肝，而傳統肝臟超聲波檢查又較依賴操作者經驗。FattaLab®透過 AIFF 智能演算法，直接量化肝脂水平，並自動完成肝臟定位及質量控制， 提供更客觀及標準化的肝臟脂肪含量評估結果。

限時免費體驗

由即日起至 2026 年 8 月 31 日，全新維特健靈客戶只須進行網上登記，即可免費體驗 「肝臟健康影像掃描服務」（建議零售價：港幣 1,800 元）。完成服務後，可獲得「皇牌五高系列產品」10 粒體驗裝（自選一款）。名額有限，先到先得。

打造多元健康管理體驗

維特健靈表示，近年積極提升門市客戶體驗，引入多項結合人工智能及創新科技的健康檢測設備，包括多款「五高」測試服務例如血管微循環檢測、AI 舌診儀檢測、體質分析等，為顧客提供更個人化的健康管理方案。

更多關於維特健靈「肝臟健康影像掃描服務」詳情：

https://go.vitagreen.com/4fGUaRf

參考資料：

1. Rinella ME, et al. Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD). JAMA. 2025;334(1):72-84.