退「優」生活點準備？SunLife永明理財顧問與客戶同行每個階段

隨著人生角色和責任不斷轉變，很多人對健康、家庭及財務保障的需求亦隨之不同。面對人生每個階段的挑戰與機遇，Sun Life永明一直秉持以客戶為中心的理念，透過專業理財顧問團隊陪伴客戶規劃未來。日前舉辦的「Ride to Shine 健康慈善體驗」及「退『優』四合院高峰會」，正正展現了團隊如何從健康管理到退休策劃，為客戶提供全方位支援，與客戶同行每個人生階段。



以健康為起點 建立全面人生規劃

早前Sun Life永明夥拍香港善德基金會的「善德永明耀香港 Ride to Shine Hong Kong」智能單車動力創舉，希望透過運動推廣健康生活文化，鼓勵市民關注身心健康，同時為社區注入更多正能量。

作為活動的延伸，Sun Life永明特別舉辦「Ride to Shine 健康慈善體驗」邀請理財顧問、其親友及客戶親身體驗。活動現場設有智能單車挑戰，以及由黃埔區健身及健康體驗中心 Amigo Studios 提供專業支援的多項健康測試，包括心肺能力測試、身體成分分析、平衡力測試和反應力測試等，讓參加者更深入了解自己的身體狀況。

現場設有一系列互動健康體驗，老友記們都玩得很開心。

透過一系列互動健康體驗，參加者不僅能獲得初步健康狀況，體會「健康是人生最大財富」的意義。對 Sun Life永明理財顧問而言，這些活動能讓他們與客戶共同探索健康人生的重要性。從了解身體狀況、建立健康習慣，到思考未來生活規劃，理財顧問與客戶同行，助他們將健康管理融入人生規劃之中，體現以客戶為中心的服務理念，陪伴客戶為人生每個階段做好準備。

每個人的人生目標各有不同，因此理財顧問的角色不只是提供產品建議，更是透過深入了解客戶需要，協助制訂切合人生階段的保障及財務方案。健康管理，正正是其中不可或缺的一環。

Sun Life永明透過 「Ride to Shine 健康慈善體驗」，透過互動體驗和專業健康評估，參加者能更了解自身健康狀況，亦有機會與理財顧問交流人生目標及未來規劃需要，從健康、保障到退休準備建立更全面的規劃思維。

未雨綢繆 為理想退休生活做好準備

知名藝人兼節目主持陳啟泰亦到場擔任嘉賓，分享自己對退休生活的看法。

健康是構建理想人生的重要基礎，而退休規劃則是實現長遠財務安心的關鍵一步。

現代人壽命持續延長，退休生活動輒長達二、三十年。如何維持穩定收入來源、應付醫療開支及保持生活質素，已成為不少市民關心的課題。

Sun Life永明同日舉辦的「退『優』四合院高峰會」，透過專業分享及交流，提升大眾對退休規劃的認識。活動特別邀請知名藝人兼節目主持陳啟泰擔任嘉賓，分享自己對人生下半場、健康管理及退休生活的看法，引發現場參加者共鳴。講座亦涵蓋退休生活開支估算、退休收入安排、長壽風險管理、醫療及保障需要，以及如何建立可持續退休方案等主題，讓參加者從不同角度思考未來規劃。

對很多人來說，退休規劃並非退休前才需要考慮的課題，而是一個需要及早準備、持續檢視的長期過程。透過活動分享和專業建議，參加者能更清楚了解不同人生階段可能面對的財務和生活需要，並根據個人目標、家庭責任及理想退休生活作出相應部署。當退休規劃結合健康管理、家庭需要及穩健財務基礎時，才能真正為未來建立更安心、更自主的人生藍圖。

推動健康人生 建立更具韌性的未來

從推廣健康生活，到提升大眾對退休規劃的認識，Sun Life永明近年透過不同類型的客戶活動，將健康管理、財務規劃及退休準備等議題帶入大眾視野。是次「Ride to Shine健康慈善體驗」及「退『優』四合院高峰會」，正反映其公司希望以多元方式回應大眾於不同人生階段的需要，協助他們更全面的未來規劃觀念，為理想的退休生活鋪路。