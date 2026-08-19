麻疹｜秀茂坪35歲女確診麻疹 傅染力極高 即睇典型症狀與自保方法

衞生防護中心正調查一宗新增麻疹個案。一名居住於觀塘秀茂坪邨的35歲女子出現發燒、咳嗽、出疹等症狀，隨後前往聯合醫院急症室求診，臨床樣本證實對麻疹呈陽性反應。麻疹是由麻疹病毒引起的急性呼吸道傳染病，被公認為全球傳染力最強的病毒之一。它不僅會帶來高燒和全身紅疹，更令人忌憚的是其極高的傳播效能與致命併發症。



麻疹傳染力驚人！198 人被列為密切接觸者

衞生防護中心調查指出，該名居住於秀茂坪的35歲確診女子非本港出生，不確定是否曾於原居地接種麻疹疫苗，其於潛伏期內曾短暫離港旅遊。患者在傳染期（8月5日至12日）期間並未上班，其家居接觸者目前均無出現病徵。

中心經追蹤後，已聯絡相關醫院評估高危人士，截至昨日(18日)共有198人被列為密切接觸者並正接受醫學監察，暫時無人出現麻疹症狀。中心強調將持續進行流行病學調查與跟進。

一名35歲居觀塘秀茂坪邨的女子，其臨床樣本證實對麻疹呈陽性反應。（資料圖片）

本港今年至今已累計錄得9宗麻疹個案，當中包括2宗本地個案，以及7宗外地輸入或與輸入個案有流行病學關聯的個案。對比過去兩年（2024年及2025年）本港每年各錄得10宗個案，今年的麻疹疫情傳播情況值得密切留意。

麻疹三大可怕之處

史上最強傳染力（空氣傳播）

麻疹具備極高的傳播效能，其基本傳播數（R0）高達 12 至 18，意即平均每位患者可傳染給 12 到 18 個未具免疫力的人，遠高於 COVID-19 原始株（R0 約 2–3）。除了傳統的飛沫傳染，病毒更能透過空氣傳播並長時間懸浮，即使確診者已離開房間，病毒仍可在空氣中存活長達 2 小時，使隨後進入該空間且無抵抗力的人極易遭到感染。

出疹前即具傳染力

出疹前後 4 天皆能傳播：患者在發疹前會出現類似重感冒的症狀（發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎/紅眼），此時病人根本不知道自己患上麻疹，卻已將病毒散播出去。

麻疹其中一病徵為出紅疹（英國國民保健服務）

引發嚴重併發症與「免疫記憶消除」

麻疹會帶來嚴重的併發症，約有 10% 的患者會併發中耳炎、肺炎或腦炎，其中肺炎更是幼兒感染麻疹最常見的死因。此外，麻疹病毒還會引發「免疫失憶症（Immune Amnesia）」，攻擊體內的免疫記憶細胞，一舉清除先前對流感或肺炎鏈球菌等其他病毒建立的抗體，導致患者在康復後的數月甚至數年內，對其他嚴重感染的抵抗力大幅下降。

麻疹等如蕁麻疹？

蕁麻疹屬於皮膚過敏反應，不具傳染性。其特徵為皮膚突發極度搔癢且隆起的紅色斑塊，形狀與大小不一，且單一斑塊通常在24小時內會自行消退或轉移至其他部位；發病原因多與食物、藥物、環境溫差或壓力引發的組織胺釋放有關，患者通常不會出現高燒或呼吸道症狀。

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另一方面，麻疹則是由麻疹病毒引起的急性高傳染性呼吸道疾病，能透過空氣與飛沫迅速傳播，與蕁麻疹完全不同。麻疹可併發肺炎或腦炎等致命病症，極需透過接種疫苗來預防。

麻疹與蕁麻疹分別示意圖(AI)

麻疹是如何傳播？ 麻疹屬於高度傳染的疾病，傳播力極強。病毒主要透過空氣中的飛沫，或是直接接觸患者的鼻喉分泌物來傳染；至於觸碰受分泌物污染的物品而感染的機率則相對較低。最需要防範的是，患者在「出疹前4天到出疹後4天」的完整區間內都具備傳染力。

麻疹病徵您要知

發疹前（潛伏期約7–18天）：高燒、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅充血。口腔內黏膜可能出現特徵性的「柯氏斑」（白色小斑點）。

發疹期：發燒達到高峰，紅疹從耳後與臉部開始出現，隨後蔓延至軀幹與四肢，不適感最強。

恢復期：紅疹依出現順序漸漸消退，皮膚會留下棕色沉著與脫屑。

shutterstock圖片

麻疹自保方法

接種麻疹疫苗



預防麻疹最有效的方法便是接種疫苗。由於過往麻疹在香港及全球多地屬風土病，因此1967年前出生的市民，通常已透過自然感染而自動具備了免疫力。不過，若是在1967年或之後出生，且尚未打齊兩劑疫苗或不確定自己的接種紀錄的市民，建議盡快向家庭醫生諮詢補種事宜，為自己建立起足夠的防護網。

衞生防護中心指出所有對麻疹未具備免疫力的外籍家庭傭工都應接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹（MMR）混合疫苗，而孕婦及計劃懷孕的女士就個人是否對麻疹具備免疫力存有疑問，應該諮詢醫生的意見。由於在懷孕期間不適合接種含麻疹疫苗，如對麻疹沒有免疫力，應避免前往出現麻疹爆發或高發病率的地方。

衞生防護中心曾在機場為合資格機場員工免費接種麻疹疫苗。（政府新聞處圖片）

保持良好的個人衞生



維持手部衞生是防範傳染病的最前線，日常生活中應養成勤洗手的習慣，特別是在觸摸眼、口、鼻前，接觸過門把與扶手等公共設施後，或是咳嗽、打噴嚏沾染到分泌物時。標準的洗手步驟應使用清水與梘液，仔細揉搓雙手至少20秒，沖洗乾淨後再以抹手紙或乾手機徹底弄乾。若當下缺乏洗手設施，且雙手沒有明顯污垢，使用濃度介於70%至80%的酒精搓手液進行消毒，亦是十分有效的替代方案。

定期清潔家居環境



衞生防護中心建議定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比 99稀釋家用漂白水（即把1份5.25% 漂白水與99份清水混和）消毒，待15 至 30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

勤帶口罩



保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。