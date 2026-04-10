風癩｜避開6食物防止蕁麻疹發作　日常減少2方面刺激　流汗立刻擦

撰文：Heho健康
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每當天氣開始變濕、變熱，或是氣溫不穩定，身體就像一台警報器一樣開始啟動，冒出許多許多的小疹子，又癢又痛，抓也不是、不抓也不是，其實這就是所謂的「蕁麻疹（urticaria，又稱風癩）」。

蕁麻疹是什麼

蕁麻疹是一種身體的過敏反應，主要發作在皮膚上，也是很常見的皮膚病。會引起像蚊子叮一樣的腫塊，又紅、又腫、又癢，大部分的時候都可以很快自行消退；但只要一抓，就會「抓到哪裡、癢到哪裡、越抓越癢」，也可能在天氣變化、或是作息飲食比較混亂的時候反覆發作，像風一樣來來去去很惱人，所以又俗稱「風疹」。

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常見急性蕁麻疹的原因

蕁麻疹會發作，通常是因為接觸到過敏原，常見原因可能是食物過敏，或是因為蚊蟲叮咬引起的過敏等，也有可能是身體的自體免疫疾病引起。

1. 食物
2. 藥物
3. 昆蟲叮咬
4. 過敏原接觸（乳膠、花粉、動物唾液、蕁麻植物等等）
5. 輸血或是注射血液製品
6. 感染（A型鏈球菌、黴漿菌、鼻竇炎、肝炎、EB病毒等等）

避免蕁麻疹常發作，先避開六類食物

一、海鮮類

鰹魚、鯖魚、帶殼海鮮等。

二、加工肉品

培根、火腿、香腸等。

三、堅果類

核桃、花生、腰果等。

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四、水果類

葡萄、香蕉、草莓、柑橘類水果、鳳梨、番茄。

五、發酵食品

醃漬食品如醃白菜、醃蘿蔔。

醬料如辣椒醬、蛋黃醬、番茄醬。

奶類製品如優格、優酪乳。

酒類如葡萄酒和啤酒。

六、咖啡因

包含咖啡、綠茶、巧克力。

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日常保養怎麼做？

蕁麻疹病友除了避開會誘發的飲食之外，也可以做到以下幾點：

減少對皮膚的刺激

1. 不泡湯，泡澡時溫度控制在攝氏38度
2. 夏季炎熱時少穿緊繃、不透氣的衣物
3. 不穿戴過多的首飾
4. 流汗時要馬上擦乾
5. 癢起來的時候忍住不要抓

減少對荷爾蒙的刺激

1. 少吃不對的食物
2. 保持心情放鬆，做些緩解壓力的事情

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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