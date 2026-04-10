風癩｜避開6食物防止蕁麻疹發作　日常減少2方面刺激　流汗立刻擦

每當天氣開始變濕、變熱，或是氣溫不穩定，身體就像一台警報器一樣開始啟動，冒出許多許多的小疹子，又癢又痛，抓也不是、不抓也不是，其實這就是所謂的「蕁麻疹（urticaria，又稱風癩）」。



蕁麻疹是什麼

蕁麻疹是一種身體的過敏反應，主要發作在皮膚上，也是很常見的皮膚病。會引起像蚊子叮一樣的腫塊，又紅、又腫、又癢，大部分的時候都可以很快自行消退；但只要一抓，就會「抓到哪裡、癢到哪裡、越抓越癢」，也可能在天氣變化、或是作息飲食比較混亂的時候反覆發作，像風一樣來來去去很惱人，所以又俗稱「風疹」。

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常見急性蕁麻疹的原因

蕁麻疹會發作，通常是因為接觸到過敏原，常見原因可能是食物過敏，或是因為蚊蟲叮咬引起的過敏等，也有可能是身體的自體免疫疾病引起。

1. 食物

2. 藥物

3. 昆蟲叮咬

4. 過敏原接觸（乳膠、花粉、動物唾液、蕁麻植物等等）

5. 輸血或是注射血液製品

6. 感染（A型鏈球菌、黴漿菌、鼻竇炎、肝炎、EB病毒等等）



避免蕁麻疹常發作，先避開六類食物

一、海鮮類

鰹魚、鯖魚、帶殼海鮮等。

二、加工肉品

培根、火腿、香腸等。

三、堅果類

核桃、花生、腰果等。

四、水果類

葡萄、香蕉、草莓、柑橘類水果、鳳梨、番茄。

五、發酵食品

醃漬食品如醃白菜、醃蘿蔔。

醬料如辣椒醬、蛋黃醬、番茄醬。

奶類製品如優格、優酪乳。

酒類如葡萄酒和啤酒。

六、咖啡因

包含咖啡、綠茶、巧克力。

日常保養怎麼做？

蕁麻疹病友除了避開會誘發的飲食之外，也可以做到以下幾點：

減少對皮膚的刺激

1. 不泡湯，泡澡時溫度控制在攝氏38度

2. 夏季炎熱時少穿緊繃、不透氣的衣物

3. 不穿戴過多的首飾

4. 流汗時要馬上擦乾

5. 癢起來的時候忍住不要抓



減少對荷爾蒙的刺激

1. 少吃不對的食物

2. 保持心情放鬆，做些緩解壓力的事情



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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