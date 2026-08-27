胡楓急性膽管炎｜膽結石引發致命風險 醫生揭背後成因、預防方法

近日，高齡92歲的資深藝人胡楓（修哥）傳出因急性膽管炎需入住深切治療部，消息震撼演藝圈，亦令大眾再次關注這個看似常見、卻隱藏殺機的消化系統疾病。

不少人以為膽結石只是「腹痛一陣」的小毛病，但事實上，當結石掉落膽管造成阻塞，隨時會誘發嚴重的膽管炎、胰臟炎，甚至引發全身性敗血症。究竟膽結石是如何一步步變成「致命殺手」？外科專科何潔雯醫生為大家逐一拆解膽結石的成因、症狀識別及常見迷思。



胡楓大病初癒，臉色紅潤，精神狀態極佳。（IG＠djremus_choy）

膽結石如何變身「致命殺手」？從膽管炎到敗血症

膽囊的主要功能是儲存及濃縮由肝臟分泌的膽汁，當我們進食時，膽囊會收縮並將膽汁經由膽管排入十二指腸，協助消化油脂。

何醫生指出，當膽囊內部產生結石時，石頭若一直安分地位於膽囊內，可能並無大礙；但若結石隨膽汁流動掉落至總膽管，便會引發一連串連鎖反應：

急性膽管炎與敗血症風險：

當結石堵塞總膽管，原本順暢的膽汁流動受阻，腸道細菌便會乘虛而入向上繁殖。更危險的是，肝臟內部密佈微血管與細膽管，當堵塞導致總膽管壓力驟增時，強大的壓力就像將含有大量細菌的膽汁「直接擠入」肝臟的血管網絡中，釀成細菌入血（敗血症）。這隨時會誘發全身性發炎反應，並威脅到心、肺、腎等重要器官。



急性胰臟炎：

總膽管與胰管在進入十二指腸前會有一個共同出口。當膽結石掉落並卡在出口處，不僅會阻塞膽汁排出，亦會令胰液無法順利流入十二指腸。胰液中的消化酶因而積聚在胰臟內，並提早被活化，開始「自我消化」胰臟組織，引發急性胰臟炎。嚴重時更可導致胰臟組織壞死及多器官衰竭，死亡風險極高。



膽結石如何形成？168斷食與急劇減肥竟或是背後成因？

許多人好奇，膽結石究竟是怎麼產生的？與飲食習慣有何關係？

何醫生解釋，膽汁主要由膽固醇、膽鹽及礦物質組成。當膽囊長時期不收縮蠕動，或膽汁中某些成份（如膽固醇）濃度過高時，膽汁便容易沉澱結晶，久而久之形成結石。許多人以為膽結石只是「吃得太油膩」的產物，但何醫生提醒，完全不吃油或長期禁食，風險可能更大。

飲食與生活習慣的潛在風險：

● 長期空腹與極端節食：近年流行的「168間歇性斷食」或極端節食減肥，會令腸胃長時間缺乏食物刺激。身體沒有接收到進食信號，就不會分泌消化激素刺激膽囊收縮。膽汁長期積聚在膽囊內「不動」，濃度過高便極易形成結晶結石。



● 體重急劇下降：短時間內體重大幅減輕，會改變體內膽固醇代謝及消化激素的分泌，影響膽囊正常的蠕動功能。



胃痛還是「膽絞痛」？教你識別關鍵症狀

大部份膽結石患者在早期並無明顯症狀，多在體檢做超聲波時無意中發現。只有當結石卡在膽囊出口，阻礙膽汁排出時，才會引發俗稱的「膽絞痛」。

由於位置相近，許多人常把膽結石發作誤當成普通胃痛。何醫生就教大家從以下幾個特徵區分：

（健康easy製圖）

🚨 高危急症信號：請立即求醫！

何醫生強調，如果膽結石引發了併發症，就不單單是上腹悶痛，而是會出現身體嚴重的發炎或黃疸反應。若出現以下任何一個症狀，屬於急症，必須即時到急症室求醫：

1. 右上腹或上腹持續劇烈疼痛（甚至痛到無法直立、延伸至背部）。



2. 高燒不退、寒顫（代表膽囊或膽管已有急性發炎）。



3. 黃疸：鞏膜（眼白）及皮膚明顯發黃。



4. 小便呈深茶色：小便顏色變得像濃普洱茶一樣。這是由於膽紅素無法隨膽汁排出，轉由尿液排出。



迷思一：膽結石的大小與風險有關？「石仔細細」更危險？

很多人以為「結石大粒先危險，細粒唔使怕」，何醫生澄清這完全是誤解：

大結石：比較不容易掉出膽囊，但可能會長期刺激膽囊壁，引發急性或慢性膽囊炎。



小結石：反而更容易隨著膽汁流動掉落總膽管，造成膽管堵塞、急性膽管炎或胰臟炎。



因此，醫學上評估風險，重點不在於結石的大小或數量，而是「患者有沒有出現症狀」。即使結石再小，只要曾經引起過疼痛或發炎，就具備高度的臨床處理需要。

迷思二：能否「只取石頭，不切除膽囊」？

這是在診所中最常被病人問到的問題。何醫生解釋，目前的標準外科手術是切除整個膽囊（膽囊切除術），而不會只做「開膽囊拿石頭」。

原因非常簡單：會長結石的膽囊，代表其本身的功能或膽汁環境已經出現病變。如果只拿走石頭而保留膽囊，過一段時間極高機率會再次復發長出新結石。



至於切除膽囊後，對生活有影響嗎？何醫生指，膽汁是由肝臟製造，膽囊只是「儲水塔」。切除膽囊後，肝臟製造的膽汁會直接經膽管流入腸道協助消化。部份人在手術初期吃太油膩的食物時，可能會比較容易肚瀉，但經過一段時間適應後，消化功能多數能恢復正常，對日常生活及營養吸收並無大礙。

💡 膽結石自保手冊 醫生教你日常護膽

在香港，大約有 10% 的人口患有膽結石。面對這個常見疾病，何醫生給予大眾以下幾點日常建議：

一. 定期觀察： 無症狀膽結石患者每年發作的機率約為 1% 至 3%。一般建議保持高警覺性，密切留意是否有膽絞痛、發燒或黃疸等症狀，除非患者本身有嚴重的糖尿病或高併發症風險，否則無須恐慌進行預防性手術。



二. 切勿聽信偏方： 坊間流傳「靠姿勢排石」或「吃中藥排石」，但何醫生澄清，膽結石要排出體外必須經過極為狹窄的膽管開口，若非經手術切除膽囊，一般無法主動令結石排出，切勿胡亂嘗試沒有科學根據的民間偏方。



三. 規律飲食是關鍵： 預防膽結石最有效的方法是定時定量進食，避免長時間空腹，並適量攝取脂肪，刺激膽囊正常收縮，促進膽汁流動。



何醫生最後提醒，若市民出現疑似膽絞痛或上腹不適，應儘早找醫生進行超聲波評估，切勿「忍痛」拖延，以免演變成致命的併發症。