甘肅蘭州現染色萵筍扮新鮮！過量攝取恐損肝腎 三招分辨染色蔬菜

內地再爆出食品安全危機，有知名博主近日拍片揭發，甘肅蘭州榆中縣有多間蔬菜倉庫在收購萵筍（又稱萵苣）時，涉嫌違法使用化學著色劑為蔬菜「上色」，以掩蓋發黃及表皮損傷。當地官方部門介入調查後，證實有6家企業違規使用食品添加劑，目前已立案查處，並將涉事的問題萵筍全數銷毀。



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內地有博主發布短片踢爆，甘肅蘭州榆中縣一帶疑有染色萵筍流入市面。（微博）

博主暗訪揭發13個蔬菜倉庫著色劑浸泡萵筍

綜合內地傳媒報道，內地博主張先生「大雷的食品科普日常」在9月5日發布影片，指他在甘肅蘭州榆中縣定遠鎮、連搭鎮等地走訪了13個蔬菜集散倉庫，赫然發現超過一半的倉庫內，有菜農及商戶正使用不明的綠色液體浸泡萵筍。

菜農用色素液體浸泡萵筍是為了掩蓋萵筍的發黃、表皮受損等瑕疵。（微博）

博主在其中一個現場發現一樽標示為「復配食品添加劑復配著色劑」的產品。他從3間不同的倉庫抽取溶液樣本進行化驗，結果顯示其中2份樣本驗出檸檬黃及亮藍成分。

博主指這2種物質雖是允許使用的食品添加劑，但不得用於蔬菜的加工。（上觀新聞）

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為掩蓋瑕疵「改頭換面」 涉違法超範圍使用

據了解，這批萵筍由菜農採收後，會交由代辦統一收購，運至集散點進行處理，隨後再送往全國各大城市。菜農之所以用色素液體浸泡萵筍，主要是為了掩蓋萵筍在採收及存放過程中出現的發黃、表皮受損等瑕疵，務求統一外觀色澤，令其賣相保持翠綠。

雖然檸檬黃及亮藍均屬於國家允許使用的食品添加劑，但根據內地食品安全標準，這類色素嚴禁用於新鮮蔬菜的加工環節，因此涉事菜農的行為已涉嫌違法及超範圍使用。

官方急查53個蔬菜倉庫 6企業遭立案查處

事件曝光後，榆中縣農業農村局及市場監管局隨即展開聯合執法行動，突擊檢查全縣53家蔬菜收購倉儲經營主體。官方通報證實，發現有6家企業在萵筍收購環節中，違法使用果綠食品添加劑，即時對其立案查處，並對其他經營者進行集體約談警示。

內地博主發布影片中可見食品著色劑的用量極為誇張。（微博）

食品著色劑過量使用恐引發過敏損肝腎

雖然檸檬黃和亮藍是合法的人工合成食品添加劑（常見於糖果、飲品、啫喱），但如果長期或過量攝取，確實會對身體健康產生負面影響，特別是對於兒童和敏感體質的人士。

引發過敏反應（特別是檸檬黃）



檸檬黃是已知較容易引起過敏的人工色素之一。敏感體質的人食用後，可能會出現皮膚起紅疹、發癢，甚至誘發或加重哮喘。曾有研究發現對阿士匹靈過敏的人，通常對檸檬黃也會有交叉過敏反應。

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腸胃道刺激（亮藍的特性）



亮藍進入人體後，極少部分會被腸胃道吸收，絕大部分會隨糞便排出，大量攝取時可能會發現糞便變綠或變藍。雖然毒性較低，但過量仍可能引起輕微的腸胃不適或消化不良。

影響兒童神經行為



國際研究指出，過量攝取特定的人工色素，容易增加兒童的過度活躍風險，並可能導致注意力不集中、情緒易怒等行為改變。在歐盟等部分地區，若食品添加了檸檬黃，甚至被強制要求標示「可能對兒童的活動力及注意力造成不良影響」的警語。

增加肝腎代謝負擔



這兩種著色劑都屬於化工合成物質，主要從煤焦油或石油中提煉，人體無法吸收其營養。如果長期大量攝入，必須仰賴肝臟解毒、腎臟排泄，無形中會增加肝腎器官的代謝負擔。

現時香港如何規管染色料？ 食物安全中心指出，《食物內染色料規例》(132H章)除了訂明哪些染色料可用於食物中，還規定未經烹煮及未經加工處理的肉類、野味、家禽、魚、水果或蔬菜均不得添加任何染色料。

由2007年7月起，本港市面上的預先包裝食物如含有食物添加劑(包括染色料)，必須在食物標籤上列明其作用類別及其本身所用名稱或在食物添加劑國際編碼系統中的識別編號(加上或不加上詞頭"E"或"e"均可)。

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三招教您分辨染色蔬菜

觀察顏色是否綠得太假、太均勻

正常萵筍顏色通常會深淺不一，根部偏白，存放一段時間後表皮或葉片帶有輕微發黃、枯萎或小瑕疵，這是植物天然的特徵。相反，染色萵筍因為經過化學溶液整體浸泡，外觀會呈現出非常鮮艷、均勻的翠綠色，幾乎看不到任何發黃的瑕疵，看起來過於完美。

紙巾擦拭測試

檸檬黃和亮藍都是水溶性的色素。在購買時，可以用稍微沾濕的白色紙巾，用力擦拭萵筍的表皮或根部切口。如果紙巾上明顯沾染了綠色、藍色或黃色的色素痕跡，就極有可能是經過化學染色的問題蔬菜；正常蔬菜摩擦後頂多只有極淡的天然葉綠素痕跡。

觀察切口與根部

正常萵筍的根部切口或剝去外皮後的果肉，應該是呈現自然的偏白或淡綠色；而染色萵筍因為是將整根萵筍浸泡在染劑中，色素容易順着切口或表皮破損的地方滲透進去。如果發現切口處、裂縫處的邊緣也呈現不自然的螢光綠或翠綠色，就應提高警覺。此外，如果已經買回家，在清洗浸泡時，若發現洗菜水明顯變綠，則說明表面附著了人工色素。

根據博主的檢測，這些菜農使用的檸檬黃與亮藍本身是國家允許使用的食品添加劑，並未檢出重金屬或甲醛等劇毒物質。因此，若不慎買到或微量食用，市民不必過度恐慌，建議日後挑選時多加留意，避免購買外觀過於不自然鮮艷的蔬菜。