內地「甲醛白菜」引爆食安恐慌 5類高危食材出事！附防「毒」原則

中國近期引發關注的「甲醛白菜」事件，再度喚起大眾對食品安全的重視。有工作人員透露，部份商家為延長蔬菜在長途運輸過程中的保鮮期，會在裝車前以一級致癌物的「甲醛溶液」噴灑或浸泡大白菜。消息曝光後，迅速引發消費者對日常飲食安全的憂慮。



早前有人揭露，在河北省張家口市康保縣，有人給白菜蘸取甲醛溶液用於保鮮。（抖音@漁獵齊哥）

甲醛已被國際癌症研究機構（IARC）歸類為一級致癌物。過往多項醫學研究指出，長期攝入或接觸化學致癌物質，可能誘發體內基因突變與慢性發炎，除了提高鼻咽癌與白血病（血癌）等疾病的風險外，亦可能增加其他器官癌變的幾率。究竟在日常採買食材時，有哪些潛在的高風險品項需要特別留意？

避開食安陷阱！內地5類高危食材被點名

除了此次事件焦點大白菜外，綜合過往食安抽檢紀錄與相關報道，以下5類常見食材亦曾屬於不法商人違規添加甲醛以進行漂白、防腐或改善賣相的重點關注對象：

1. 葉菜類蔬菜（大白菜、椰菜/高麗菜、娃娃菜）

部份商家噴灑甲醛溶液，以抑制蔬菜在運送途中發熱腐爛，並保持菜根外觀潔白。



2. 鮮脆內臟及海鮮（牛柏葉、毛肚、魷魚）

為提升賣相與口感，少數不法業者會利用甲醛進行漂白，並使肉質質地顯得異常爽脆。



3. 醃製小食（泡椒鳳爪）

甲醛能固化蛋白質結構，使雞爪在長途運輸或浸泡過程中保持堅韌外觀不易軟爛。



4. 加工水產（牙帶魚、白飯魚等）

經甲醛浸泡處理的魚類，表面色澤較為鮮亮且肉質偏硬，但往往缺乏天然水產應有的海鮮氣味。



5. 乾貨（粉絲、腐竹）

添加甲醛可增加食品的韌性與彈性，使其在烹調或浸泡時更加耐煮且不易斷裂。



驗出甲醛即代表有毒？釐清天然與人為添加差異

提及「甲醛」或「福爾馬林」，公眾常將其與「毒性」及「致癌」直接連結，惟從食品科學角度觀之，需要理性區分「天然存在」與「人為違規添加」之差異。甲醛本身為多數生物體內正常代謝過程中的自然副產物。無論是新鮮蔬菜、肉類，或是海魚與蝦蟹，其組織內均可能含有微量的天然甲醛。特別是海魚在捕撈後或冰鮮保存期間，體內的氨基酸會自然分解出微量甲醛，此屬正常的生理與生物化學現象，並非人工添加所致。

真正對健康構成致癌威脅的，是業者為達到防腐、漂白等目的而長期、高濃度地違規使用人為添加物。因此，面對食安新聞時應保持客觀理性，無須過度恐慌或將所有食材一概排除。

相關文章：食物安全｜發霉切掉可吃跌落地5秒內撿食冇問題？專家解4食安迷思👇👇👇

+ 8

買菜「防毒」靠４招：比起外觀，來源更重要！

為保障飲食健康，市民在選購及處理食材時，可參考以下幾點專業建議與原則：

優先選擇來源明確之產品：建議挑選包裝完整、標示清晰且具可追溯來源的食材。對於無牌攤檔、來源不明或價格異常廉價的散裝水產與乾貨，應提高警覺。



避免購買外觀過於完美或異常之食材：以牛柏葉、魷魚及鳳爪為例，其天然色澤並非純白。若發現食材呈現不自然的慘白、異常光澤，或質感過於僵硬、脆口，且長時間烹煮仍不變形，應避免購買。



留意異味：若食材散發出明顯的刺鼻味、藥水味或異常化學氣味，切勿食用。



正確清洗與徹底加熱：甲醛具揮發性與水溶性。蔬菜與水產品應以流動清水重複沖洗；乾貨泡發後的浸泡水應予以倒掉，並經徹底煮熟後再行食用。惟需強調的是，若確定食材已被非法化學藥劑嚴重污染，應直接丟棄，切勿嘗試以多次清洗來消除毒素。



怕買得不安心？教你「食材替代法」 營養一樣滿分

若對特定食材仍有顧慮，亦可選擇營養價值相近的常見食材進行替換：

大白菜、娃娃菜 ➔ 小菜膽、西蘭花、芥藍、菠菜

能提供豐富的膳食纖維、維他命C 及葉酸。



魷魚、牛柏葉 ➔ 鮮魚、雞肉、雞蛋、豆腐

這些食材同樣富含優質蛋白質與微量元素，亦能省去加工或漂白風險，食得更加安心。



帶魚、銀魚 ➔ 鯖魚、秋刀魚、三文魚

如果想攝取 Omega-3 脂肪酸，鯖魚與秋刀魚是極佳選擇。



粉絲 ➔ 白飯、米粉、麵條、番薯

粉絲本質主要是澱粉且營養較單一，改換成米飯、麵條或番薯等主食，能獲取更穩定持久的能量與膳食纖維。



腐竹 ➔ 豆腐、豆乾、毛豆、無糖豆漿

改用其他原型黃豆製品，同樣能補足植物性蛋白質與營養，徹底避開化學添加物的隱憂。



預防食品安全風險與維護健康，終究在於食材的來源是否可靠，而非盲目追逐食物的外表是否好看。建立正確的選購習慣，自然可以食得健康又放心。

同場加映：吸入高濃度甲醛會有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

+ 6

相關文章：甲醛｜翻新家居甲醛超標！長期吸入可致鼻咽癌3招除毒植物有用？