董建華病逝享年89歲 長者四大心血管疾病 易氣促係心臟衰竭徵兆？

香港特別行政區首任行政長官、全國政協前副主席董建華，於2026年9月8日晚在香港養和醫院因病安詳離世，享年89歲。董建華辦公室發表聲明，指他彌留時家人一直陪伴在側。



香港首任行政長官董建華，於1997年7月1日清晨簽署《香港回歸條例》。（政府新聞處）

董建華1937年生於上海，為一代「船王」董浩雲的長子，早年接班家族航運企業東方海外並成功帶領集團走出債務危機，隨後於1997年當選為香港特別行政區首任行政長官，成為回歸後落實「一國兩制」的首位港人領袖。在八年的特首任期內，他先後遇上亞洲金融風暴、沙士（SARS）疫情等嚴峻挑戰。

心臟健康｜醫生推薦2款平價零食 每日食減少心臟病風險

董建華3月31日注射第二劑科興疫苗。（聶德權facebook影片截圖）

董建華晚年多次傳出健康欠佳，曾在2021年於瑪麗醫院接受心臟手術。在香港，心血管疾病是長者最常見的健康威脅之一。步入晚年，身體機能會逐漸退化，血管也不例外。血管老化、失去彈性或積聚膽固醇，便會引發各種心血管疾病。下文為大家詳細解析長者最常見的心血管疾病，以便及早預防突發的健康問題。

心臟健康｜減碳水定減脂好？哈佛追蹤30年 揭護心關鍵非「戒口」

shutterstock圖片

盤點長者常見心血管疾病

冠心病

血管就像水管，經過幾十年的使用，血液中的壞膽固醇（LDL）、脂肪和鈣質等物質，會慢慢沉積在冠狀動脈的內壁上，形成「斑塊」。這個過程通常從年輕時就開始，需要數十年時間發展。因此到了長者階段，血管壁的斑塊往往已經厚到足以讓血管明顯收窄，嚴重影響心臟的血液供應。

負責為心臟供血的冠狀動脈，因膽固醇積聚而收窄或閉塞，俗稱塞血管。當心臟肌肉缺乏血液和氧氣，便會出現問題。若血管突然完全閉塞，會引發急性心肌梗塞，心肌會在短時間內壞死，隨時有生命危險。

常見病徵：上斜坡、追趕車輛或情緒激動時，會出現心絞痛（胸口感到鬱悶、像被重物壓着）。痛楚有時會放射至左手手臂、下顎或背部；同時可能伴隨氣促和冒冷汗。



shutterstock圖片

高血壓

隨着年齡增長，動脈血管壁的彈性纖維會逐漸減少，導致血管變得僵硬，心臟泵血時便需要更大的壓力才能將血液推送到全身各處。此外，長者的腎臟功能會隨時間逐漸衰退，排出體內多餘鈉和水分的能力下降，造成體內積水及血液容量增加，加上神經系統中負責調節血壓的壓力感受器敏感度減弱，無法迅速對血壓波動作出調節，這些生理機能的整體退化相互交織，便大幅增加了長者罹患高血壓的風險。

長期高血壓如同水管長期承受高水壓，會加速全身血管受損，大幅增加中風、心臟衰竭及腎衰竭的風險。

常見病徵：絕大部分患者完全沒有明顯病徵，因此高血壓被稱為隱形殺手。部分患者在血壓極高時，可能會感到頭暈、頭痛、後頸痠痛或容易疲倦。



shutterstock圖片

心臟衰竭

心臟經過數十年的持續運作後，無可避免地出現勞損與機能退化，心臟肌肉細胞會逐漸減少並被纖維組織取代，導致心室壁變厚且僵硬，使其在舒張時無法有效放鬆來注滿血液。此外，長者往往長期承受高血壓、冠心病、心律不正或心臟瓣膜退化等慢性心血管疾病的疊加影響，這些問題會持續增加心臟的運作負荷，長年累月的過度勞損最終會令心臟的泵血功能逐漸衰退，從而引發心臟衰竭。

常見病徵：稍微活動甚至在平地行走都會氣促喘氣；下半身血液回流變差導致雙腳水腫；平躺睡覺時會感到呼吸困難，經常需要墊高幾個枕頭才能入睡；經常感到疲倦乏力。



中風

長者有心臟問題時特別容易併發中風，主要是因為心臟功能異常會大幅增加血塊形成的風險。當長者患有心房顫動、心臟衰竭或心臟瓣膜老化時，心臟無法有效且規律地泵血，導致部分血液在心臟內停滯。這些滯留的血液極易凝結成血栓，一旦血栓脫落並順着血流被泵出心臟，便很容易沿着頸動脈直達大腦，直接堵塞腦血管而引發嚴重的缺血性中風。腦細胞缺氧壞死後無法復原，會導致永久性傷殘（如半身不遂、吞嚥困難），嚴重者甚至會致命。

常見病徵：突然出現半身無力、口角歪斜、說話口齒不清、單眼視力模糊或突然失去平衡。



shutterstock圖片

長者如何預防心血管疾病？

預防心血管疾病的首要防線是建立護心的飲食習慣，長者應嚴格控制日常的鈉攝取量，盡量減少食用濃汁肉類、老火湯及醃製加工食品如鹹魚、臘腸，以防血壓飆升加重心臟負擔。

同時，要懂得篩選脂肪來源，避免進食帶皮肥肉及含有反式脂肪的糕點，改為每週進食兩至三次富含Omega-3的深海魚如三文魚、鯖魚來抗發炎並降低血塊形成的風險。

在生活作息方面，保持規律的中等強度有氧運動能有效維持血管彈性，長者可選擇急步行、打太極或游泳，每日維持約30分鐘至微微出汗且仍能流暢對話的程度即可，避免過度劇烈的運動。除此之外，長者可每天早晚在家中定時量度血壓，配合每天7至8小時的充足睡眠與平穩的心境，全面降低突發性中風或心臟病發的危機。