位元堂中港城新店結合AI與溯源科技 推動「治未病」養生

位元堂於尖沙咀中港城開設全港首間「中式養生保健品專門店」，以預防醫學及中醫「治未病」為核心，將健康管理前移。新店不只是零售空間，更是一個結合智能健康測試、AI體質分析及專業中醫諮詢的社區健康平台，鼓勵都市人從日常生活掌握健康主導權。



店內設有健康測試區，提供超聲波骨質密度分析、精神壓力及血管健康分析、AI體質分析、頭髮頭皮健康分析及身體組成數據智能分析等。市民完成測試後，可由專人講解數據，並按需要諮詢中醫師，了解自身體質與日常調理方向。位元堂希望市民不是等到生病才求醫，而是透過定期了解體質，調整飲食、作息與運動，為健康築起防線。

在藥材選用方面，位元堂與科技公司合作，引入區塊鏈防偽溯源系統「信本鏈 CertiHerb」，成為全港首個引入相關技術的中藥品牌。系統率先應用於盒裝原條野生冬蟲夏草，每盒設有獨一無二的數碼身份證。市民掃碼QR Code即可查閱產地、官方認證、檢測及物流紀錄，了解藥材來源與品質。品牌認為，公開透明的資訊有助市民安心選擇合適藥材，亦推動中藥行業數碼化與誠信。

隨着中港城店、坑口連理街店及葵芳新都會廣場店投入服務，位元堂全港門市網絡進一步擴展，方便市民就近諮詢中醫與健康服務。新店開幕期間設健康體驗活動，鼓勵市民關注體質與日常養生。品牌表示，未來會繼續以中醫智慧結合現代科技，推動社區健康教育，讓養生融入生活。

健康提醒：

養生方案因人而異，任何健康測試與產品選用均應諮詢註冊中醫師或醫護人員，按個人體質需要決定。

中港城店獨家限時賞 同慶 「位您健康」即日啟航

為回饋廣香港市民的支持，位元堂特別在優惠期間，於尖沙咀中港城店獨家推出 「位您健康」起航限時賞！多款充滿趣味與心意的開幕驚喜禮遇將由中港城店獨家限定放送，活動內容如下：

活動1：免費體驗健康測試

凡親臨中港城店並登記成為位元堂新會員，即可免費體驗健康測試，包括超聲波骨質密度分析、精神壓力和血管健康分析、AI體質分析、頭髮頭皮健康分析及身體組成數據智能分析，全面深入了解自己的身體指數，現場更有專人為您分析健康問題。完成測試後，即送「皇牌產品體驗裝」乙份 (價值高達$268)！

活動2：滿額升級激賞

凡於中港城店任何購物即送「位您健康」玩味到店禮一份（內含糅合香港懷舊情懷及位元堂經典特色的精心設計限量版明信片及貼紙各2張，以及$50購物禮券）及 消費滿指定金額即送臻貴養顏燕窩即食禮盒 (價值$328)。

*以上禮遇每日各限量 100 份，數量有限，先到先得，送完即止。上述優惠為中港城店獨家限定，優惠期至2026年10月30日，並不適用於其他分店。所有活動詳情以官方最終公佈為準。