東南亞浸溫泉少做一件事 男子下體長滿椰菜花 沒性行為一樣中招

不少港人去東南亞出差或旅遊時，都喜歡到水療按摩中心或溫泉放鬆身心。不過，公共衛生若稍微掉以輕心，隨時會惹「病」上身。台灣著名泌尿科醫生顧芳瑜分享了一宗臨床特殊個案：一名生活規律、無危險性行為的65歲商務主管，到東南亞出差時曾去浸溫泉放鬆，期間因「少做了一件事」，半年後下體竟長滿整排俗稱「椰菜花」的尖銳濕疣。



據顧芳瑜醫生透露，該名65歲的男子當時全身赤裸進入設施，在休息區放鬆時，直接赤裸著下身坐在公共椅子上，完全沒有預先鋪上乾淨毛巾。出差返台後，男子身體並無即時異樣。大約半年後，他突然發現自己的會陰部至肛門口周圍，陸續冒出一整排不明的突起物，顆粒逐漸增多並呈菜花狀，嚇得他連忙求醫。經醫生臨床檢查及診斷後，證實不幸染上「尖銳濕疣」（即椰菜花）。由於患者確定自己期間完全沒有任何性接觸，對診斷結果感到極度困惑與震驚。

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醫生：潮濕環境成病毒溫床

到底沒有發生性行為，為何還會染上性病？顧芳瑜醫生解釋，「椰菜花」是由人類乳突病毒（HPV）感染所致。雖然臨床上超過九成的個案都是透過性行為（直接的黏膜與皮膚接觸）傳播，但在極少數情況下，間接接觸傳染確實可能發生。

顧醫生指出，該名主管之所以會中招，關鍵在於以下兩大因素結合：

1. 環境溫暖潮濕：桑拿、蒸氣室、溫泉池底及公共座椅等地方，長期處於高溫高濕狀態，非常有利於 HPV 病毒在物體表面存活一段時間。

2. 無防護直接接觸：當患者赤裸坐在公共椅面上時，若前一位使用者帶有 HPV 病毒並留下了體液或微量病毒，病毒便能趁機透過傷口侵入體內。

由於 HPV 病毒的潛伏期相當長，通常為 2 個月至 8 個月不等，甚至可長達一年，因此患者往往在感染半年後才突然發病，容易忽略當初在公共場所的感染風險。

顧芳瑜表示，他為男子安排雷射手術，將下體及肛門周圍的椰菜花徹底燒除，並建議他接種 HPV 疫苗，以降低日後再次感染其他型號病毒或復發的風險。

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出外浸溫泉、去水療中心四大建議

針對經常需要出差、旅遊，或喜歡到健身房、公共浴室、溫泉設施的市民，需留意以下幾點個人衛生防護建議：

1. 自備或鋪設乾淨毛巾：不論是坐在大眾池邊、桑拿木椅、蒸氣室石椅或休息室長椅上，務必先鋪上一層乾淨的個人毛巾，切忌讓私密處皮膚直接接觸公共設施表面。

2. 避免共用個人貼身用品：在酒店或公共浴室時，切勿共用毛巾、浴巾、拖鞋或刮鬍刀等物品，減少間接傳染風險。

3. 皮膚有傷口時避免使用公共設施：若私密處、臀部或大腿內側有刮傷、濕疹或微小傷口，應暫停使用公共溫泉或大眾池。

4. 及早接種九價 HPV 疫苗：不論男女，接種 HPV 疫苗能有效預防多種人類乳突病毒（包括引起椰菜花的 HPV 6、11 型），為身體建立免疫屏障。