性病｜淋病好不了全因「內褲」惹禍？醫生教使用1物有效避免復發

隨著觀念開放，「淋病」的傳染問題，也在年輕人間被逐漸重視。



醫師提醒，25至39歲的年輕女性淋病感染率上升，若民眾出現相關症狀，一定要去泌尿科檢查及防範其他性傳染病的風險，了解更多如何有效預防淋病反覆發作，保護自己與伴侶的健康。

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小情侶淋病反覆好不了 竟是「內褲」惹禍

台灣泌尿科醫師呂謹亨分享案例，最近有一名台灣28歲的張姓男子前來就診，主訴解尿疼痛，尿道口有濃稠的黃白色分泌物流出，在診斷後確診為淋病，給予適合的藥物治療後，症狀明顯改善。

但一個月後，病人又回來門診，這次還帶女朋友一起看診。原來女朋友開始出現排尿灼熱刺痛，加上陰道持續有異常分泌物的症狀，經過驗尿，發現她也感染淋病，最後醫生建議兩位患者，要將內褲分開洗，治癒後1至2周內不要性行為，經過藥物治療，這次淋病就沒有再復發了。

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使用免洗內褲 有效避免復發

呂謹亨表示，除了將衣物分開清洗外，「免洗內褲」也是不錯的選擇，不僅穿完就丟，還能避免反覆感染，且使用免洗內褲這招，也很適合割包皮、結紮術後的患者使用，能避免傷口悶熱潮濕，或是清潔沒做好而感染發炎。

年輕女性感染上升 出現問題趕快就醫

呂謹亨提到，根據台灣疾管署的資料，台灣淋病患者的好發年齡約為25至39歲，男女比約13：1，但實際上女性染病的人數可能被低估，因為許多女性的症狀不明顯，或是跟一般泌尿道感染類似，可能僅出現一些分泌物的變化。根據近年的統計資料，年輕女性的新增病例數有上升的趨勢，女性患者有感染問題也要記得來泌尿科檢查。

淋病患者也要小心其他性傳染病

呂謹亨提醒，感染淋病的患者也要小心其他的性傳染病，如菜花、梅毒、皰疹病毒甚至愛滋病。在流行病學上，患有淋病的族群往往暗示著有較高的危險性行為比率。同時，淋病的感染也會在黏膜上產生傷害，導致其他性病的病毒在傳播以及感染上更為容易。

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美國CDC建議，如果患有淋病，治療期間不要發生性行為，直到完成所有治療、症狀消失，並至少在藥吃完後7天才能再次性行為，避免淋病傳染給伴侶，而有性染病的患者，性伴侶一定也要帶來一起檢查治療。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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