開角型青光眼｜初期視野缺損難發現 醫生籲40歲起定期檢查

青光眼是香港頭號致盲眼疾，全港約有12萬名青光眼患者，當中約七分之一患者雙眼失明，女性患者比男性多。眼科專科醫生陳凱怡醫生指出，開角型青光眼早期幾乎沒有症狀，視神經一旦壞死，視力損傷便無法逆轉，因此定期檢查眼睛十分重要。



陳凱怡醫生解釋，青光眼主因是眼球壓力上升，壓迫眼內視神經，造成視神經萎縮、神經細胞壞死，視力會慢慢變模糊。「青光眼主要分為原發性開角型、原發性閉角型，以及繼發性青光眼三大類，其中開角型最為常見，約佔整體八成。開角型青光眼患者眼球前房角仍然開放，但房水排出受阻，眼壓持續升高而損害視神經。閉角型青光眼則是眼球前房角變窄或堵塞，房水無法排出，導致眼壓急升。東方人眼球普遍較短、前房較窄，較容易出現閉角型青光眼。」

至於繼發性青光眼，可由眼部受傷或發炎等外界因素引起。此外，深近視、吸煙、高血壓、偏頭痛及家族史等，亦可能增加患病風險；若直系親屬有青光眼，患病機會可高約六倍。

「視力小偷」早期無症狀

青光眼有「視力小偷」之稱，是由於患病初期會先損害周邊視野，雙眼視力會互補，中央視力未受影響，患者難以察覺異常，等到視野收窄影響中央視力時，往往已經為時已晚。陳醫生憶述：「曾有一位急性青光眼患者在服用感冒藥後，陸續出現頭痛、視力模糊的現象。初時以為是感冒引起，後來甚至開始嘔吐、暈眩、看見彩虹光，求診時瞳孔更如貓眼般放大，眼壓飆升至六十多度，遠高於正常水平。幸好及時用藥、使用激光治療，視力得以保住。」

定期進行眼科檢查非常重要，建議40歲以上人士進行首次全面的眼科檢查，有家族史者更應提早檢查，每1至2年覆檢一次。檢查除量度眼壓外，亦可透過裂隙燈檢查、視野圖及OCT視神經掃描等，評估是否有青光眼跡象。

治療以降眼壓為主

青光眼的治療需根據類型及嚴重程度制定治療方案，現時主要分為眼藥水、激光及手術三方面。眼藥水是最基礎的治療，主要透過減少房水製造或增加房水排出來降低眼壓，需要每日定時使用，醫生亦會因應不同藥物的副作用及患者反應調整治療。

至於部分「正常眼壓青光眼」患者，需要將眼壓再降低三成才可控制病情。如果藥物效果不足，就會考慮激光或手術。手術包括傳統的小樑網切除術、創傷較小的幼導管引流手術，以及植入活門裝置，眼壓過高時會自動開啟排水，從而維持眼壓穩定。陳醫生提醒，已受損的視神經無法逆轉，治療目標是穩定視力，避免繼續惡化；越早發現，療效越好。

日常勿忽視類固醇的隱藏風險

陳醫生特別提醒，類固醇是容易被忽略的青光眼誘因。不只是類固醇眼藥水，長期使用含類固醇的皮膚藥膏或噴鼻劑，日積月累都會令眼壓上升，誘發白內障和青光眼。因此無論外用或口服類固醇，務必遵從醫生指示。青光眼患者日常生活更要控制好「三高」，戒煙，避免倒立瑜伽、舉重等會突然升高眼壓的動作，同時要減少攝取高濃度咖啡因飲品。