aespa Winter巡演期間高壓透支體能罹生蛇　症狀與預防攻略逐一看

韓國頂級女團 aespa 在進行巡迴演唱會期間，成員 Winter驚傳確診罹患帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）。消息一出，隨即引發全球粉絲的關切與痛心。在海外巡演進行高強度歌唱跳舞表演、長時間保持專注，更要承受跨國時差，當長期處於高壓、熬夜、過度疲勞或精神緊繃的狀態時，即使正值青春年華、體能充沛的頂級偶像，免疫系統也難免失守，誘發生蛇。到底甚麼是「生蛇」？發病徵兆是甚麼？又應如何預防與應對？以下將逐一剖析。



極度疲勞下 帶狀疱疹乘虛而入

早在 9 月 26 日的邁阿密演唱會前，aespa 主唱的 Winter健康就已亮起紅燈，然而，因想與成員共同站上舞台而咬牙完成了高強度的演出；面對走訪全球 25 個地區的「SYNK：COMPLæXITY」世界巡迴演唱會，長途飛行、嚴重時差與連續開唱對體能帶來了極限考驗，也讓帶狀疱疹（皮蛇/生蛇）在身體極度疲勞與高壓下乘虛而入。回看當晚的演出影片及與早前照片，才發現她身上貼滿膚色膠布，但仍忍著痛楚完成演出，會見粉絲，讓全球粉絲心疼不已。

甚麼是「生蛇」？背後的神經毒素危機

帶狀疱疹，俗稱「生蛇」，是由水痘帶狀疱疹病毒引發的急性感染性皮膚病。許多人不知道的是，如果你小時候曾經患過水痘（Waterpox），即使水痘痊癒後，該病毒也不會徹底離開身體，而是會長年隱伏在神經系統內。當身體強壯、免疫力健全時，免疫系統能有效壓制病毒；但一旦、長期疲勞、壓力過大或經歷大病，導致免疫力下降時，潛伏的水痘病毒便會伺機大量繁殖，並蔓延至皮膚表面，造成帶狀排列的紅疹與水泡，並伴隨強烈的神經痛。因為紅疹與水泡通常會沿著單側的神經節分佈，呈現如同蛇一般的帶狀延伸，故被稱為「生蛇」。

「生蛇」是由水痘帶狀疱疹病毒引發的急性感染性皮膚病。（圖片：Shutterstock）

帶狀疱疹的常見徵兆與「後遺神經痛」風險

帶狀疱疹最令人難受之處，莫過於其帶來的劇烈痛楚。不少患者將其描述為「火燒般灼痛」、「電擊痛」或「針刺感」，嚴重時甚至連衣服輕輕摩擦皮膚都會引發劇痛。

1. 發病初期徵兆

在皮膚出現明顯水泡前 2 至 3 天，患者通常會在發病部位（如腰部、胸部、背部、臉部或頸部單側）感到：

• 皮膚局部灼熱、麻木、刺痛或異常敏感

• 伴隨輕微發燒、頭痛、全身倦怠或食慾不振

• 由於初期沒有紅疹，常被誤診為肌肉拉傷、偏頭痛或肋間神經痛

2. 水泡期

隨後發病部位會出現紅斑，並快速演變為成簇的小水泡，水泡液體初時清亮，後轉為混濁，最後約7至10日後結痂脫落，整個過程約持續 2 至 4 週。

3. 最可怕的後遺症：帶狀疱疹後神經痛（PHN）

一般來說，皮疹會在2至4星期內逐漸消退，但若果未能在黃金期內接受治療，即使皮膚的水泡痊癒，受損的神經仍可能持續發炎，導致「帶狀疱疹後神經痛」（Postherpetic Neuralgia, PHN）。這種神經痛可持續數月甚至數年之久，嚴重影響患者的睡眠、工作與精神狀態，甚至引發憂鬱症。

特別需注意的是，若「生蛇」的位置接近眼部或耳朵，病毒可能入侵視神經或聽覺神經，嚴重者可導致視力受損、失明、面癱或聽力下降，必須極為謹慎並即時就醫！

為什麼年輕人也會「生蛇」？

過去大眾普遍認為「生蛇」是 50 歲以上中老年人的專利，但香港感染及傳染醫學會、香港皮膚健康基金與香港醫院藥劑師學會調查指出， 三成受訪者表示曾經「生蛇」或患有一種或以上的慢性疾病。香港皮膚健康基金主席陳厚毅更指出，「生蛇」呈現顯著的年輕化趨勢。

「生蛇」呈現顯著的年輕化趨勢。（圖片：Shutterstock）

現今許多年輕人長期面臨：

高強度工作與長期熬夜： 體力透支，生理時鐘紊亂。

巨大的心理壓力： 精神持續緊張，抑制免疫細胞活性。

不健康飲食或過度節食： 營養不均導致免疫屏障脆弱。

當這三大因素疊加時，年輕人的免疫防線便會瞬間瓦解，讓潛伏的病毒有機可乘。

如何預防與應對「生蛇」？

面對帶狀疱疹的威脅，主動預防與及時治療是守護健康的關鍵。

1. 把握「黃金 72 小時」黃金治療期

如果不幸出現「生蛇」症狀，必須在紅疹/水泡出現的 72 小時內及時就醫，並遵醫囑服用口服抗病毒藥物（Antiviral drugs），及早使用抗病毒藥機能有效抑制病毒複製，縮短病程、減輕疼痛，並大幅降低罹患「帶狀疱疹後神經痛」的風險。

2. 接種帶狀疱疹疫苗（蛇針）

建議對象： 50 歲以上的高風險族群。

功效： 接種疫苗並不代表能百分百預防生蛇，只是大大減低了生蛇及生蛇後神經痛的機會。即使不幸感染，也能大幅減輕發病時的疼痛程度與後遺神經痛發生率。

3. 建立健康的免疫生活屏障

規律作息與拒絕熬夜： 確保每日 7～8 小時的高質量睡眠，給予免疫系統自我修復的時間。

學會適度釋放壓力： 透過運動、冥想、音樂等方式排解負面情緒，避免長期處於緊張狀態。

均衡飲食與補充營養： 多攝取富含維生素 C、維生素 B 群（維護神經健康）與優質蛋白質的原型食物，維持身體代謝機能。

關愛自己，從傾聽身體的疲勞訊號開始

aespa Winter 的確診讓我們看到了閃耀舞台背後的艱辛，也提醒著每一個人：健康永遠是所有成就的根基。「生蛇」是身體在極度疲憊時發出的強烈抗議。要預防生蛇，在於小心避免過度勞累，注意日常生活習慣，身體的變化，重視自身免疫，才能為自己的健康築起強大的防護屏障。