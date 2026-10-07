婦女健康｜更年期注意！心臟科專科醫生提醒退潮熱同時要護心

「更年期綜合症」是女性在停經前後因雌激素減少而出現的一系列身體與情緒變化，當中最常見的症狀是潮熱。心臟科專科醫生梁達智提醒，當更年期女性身體出現潮熱時，其實代表心血管病的風險正在上升，建議要全面管理健康，減少更年期帶來的影響。



梁達智醫生表示，女性若未到更年期，即有正常經期時，心血管病的發病率比男性為低，「但在更年期停經之後，女性的心血管病發病率便會增加至和男性相若，隨著年齡增長更有可能進一步超越男性，所以心臟科醫生視停經為一個心血管病的風險因素。」

至於原因，則和雌激素（女性荷爾蒙）有關。「雌激素本身有保護心血管的作用，維持血管彈性，減少血管內粥樣斑塊形成，降低血管阻塞的機會。當停經後，身體減少製造雌激素，心血管等於失去了部分保護，所以會增加心血管病的風險。」梁醫生說。

潮熱症狀的發生主要源於體內雌激素水平的下降。當雌激素分泌減少，體溫調節中樞對溫度變化的敏感度顯著提升，進而誘發潮熱與盜汗反應；此過程實為機體進行體溫調節與散熱的生理機制。

梁醫生表示，「除了潮熱之外，另一個更年期常見的症狀是心跳加速、心悸。很多時女性會擔心這些症狀是否代表有心臟病，而主動諮詢心臟科醫生，但當中大部分檢查後發覺並非心臟有毛病，而是更年期本身的症狀，原因都是雌激素減少，所以也不應忽視，建議要比更年期前更緊密注意心臟健康。」

既然潮熱、心血管病風險上升、心悸等的根源都是雌激素減少，接受「荷爾蒙補充治療」是否最直接的解決方法？梁醫生表示，女性身體自行製造的雌激素可保護血管，但以藥物補充的雌激素卻沒有這功效，「以藥物補充雌激素可以減少更年期症狀，但同時，亦有很多研究指出補充雌激素並不能減低心血管病的風險，反而有可能增加血栓的形成，例如增加出現靜脈栓塞包括誘發中風等的風險。」

他指出，由於荷爾蒙補充藥物有上述風險，心血管病風險較高的女士受更年期綜合症影響，未必會建議使用荷爾蒙補充藥物，「當然，若病人的更年期症狀非常嚴重，醫生也可能建議在緊密監察下使用荷爾蒙補充治療。而近年亦有非荷爾蒙的新藥，可為這類病人提供多一個較安全的選擇。」

新藥屬於NK-3（神經激肽-3）受體拮抗劑，原理是阻截神經激肽NK-B和NK-3結合，從源頭減少潮熱盜汗症狀，一日一粒，一星期見效。「我們知道這種藥物使用至今，暫時沒有資料顯示會增加心血管事件，也沒有增加血栓形成的情況，所以對於不適合使用荷爾蒙補充藥物的女性，又或本身患有心血管病，或有三高等，這種新藥會比較安全。常見副作用包括腸胃不適，以及會令肝酵素輕微上升，一般都不嚴重，但醫生會建議定期檢查肝酵素作為監察。」梁醫生表示。