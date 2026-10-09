肩頸腰背痛反覆發作?港人忍痛求醫元兇 預防性運動復康訓練全攻略

香港人生活節奏急促，面對慢性痛症或身體機能退化，往往選擇「一忍再忍」。無論是長期處於高壓勞損狀態的上班族，或是正面臨關節與肌力退化的銀髮族，不少人總要等到疼痛難耐、嚴重影響日常生活時，才被動地尋求醫療協助。調查指出，僅有約三成港人會在痛症初期主動就醫，高達六成人選擇硬扛隱忍。長期忽視身體發出的警號，不僅會延誤黃金調理期，更可能令症狀惡化，陷入疼痛反覆發作的惡性循環。



究竟為何痛症總是難以根治？專業物理治療及痛症管理中心 Balance Point 主張，身體的健康維護絕不應只於疼痛爆發時的緊急救急，更應轉被動為主動。透過物理治療與功能性運動訓練的雙軌並行模式，結合現代科學評估系統，由專業團隊針對痛因進行精準治療，並配以循序漸進的個人化運動復康，才能從根源消除痛楚、強化身體結構，全面重建活動自由與肌體力量。

Balance Point 結合物理治療與功能性訓練，為不同年齡層提供個人化復康方案，由源頭根治痛症。

被動止痛治標不治本 盲目運動增二次傷害風險

打工仔長時間在電腦前工作，加上姿勢不良，肩頸腰背痛與關節勞損極為普遍。多數人陷入兩極化困境：一是依賴止痛藥、短暫按摩或熱敷等被動舒緩方法「治標不治本」，致痛症反覆發作；二是傷痛剛好便盲目進行普通健身，因缺乏對舊患的專業考量而引發二次傷害。這些被動舒緩方法只求即時止痛，卻忽略痛症背後的骨骼結構問題與動作代償機制，導致痛症難以根治。

Balance Point 強調精準源頭根治，拒絕流水線式的暫時舒緩，不賣標準套餐，堅持為每位客戶量身打造。每次療程均以完整的專業評估為核心，精準找出痛症背後的骨骼結構問題與動作代償機制。團隊打破復康與訓練的界限，結合物理治療與普拉提（Pilates）及功能性訓練，摒棄傳統治療「做完即止」或盲目套用運動動作的單一思維，實現精準評估、源頭止痛、機能重建與預防復發的全流程健康管理。

四大標準化一體化流程

1. 全方位臨床與動作篩查：詳細採集痛症歷史與工作習慣，結合關節活動度、肌力平衡及動態姿勢檢測，精準定位痛症根本成因與身體代償弱點

2. 個人化精準治療介入：運用徒手復康手法配合先進醫療級儀器，快速消退深層發炎、釋放肌膜緊繃，改善關節角度並即時舒緩疼痛

3. 主動功能性訓練與姿態重塑：以復康為基石，配對專屬動態訓練與器械練習。實時微調發力軌跡，強化深層核心與關節穩定性，糾正日常錯誤習慣

4. 階段性進階與自主保養：動態監測康復進程並循序漸進提升訓練強度，提供居家保養指引，引導客人平穩過渡至自我健康管理，徹底擺脫痛症困擾

銀髮族防跌訓練 肌少症不再是無形殺手

面對人口老齡化，長者肌少症與關節退化問題日益嚴重，跌倒引發的併發症更是無數家庭的沉重負擔。根據衛生署資料，香港 65 歲以上長者肌少症患病率約 9% 至 11%，80 歲以上更可高達五成。 肌肉流失導致活動能力下降、跌倒風險增加，嚴重影響生活品質。

Balance Point 銀髮族專屬團課定位為「安全、社交型、功能性銀髮健體方案」，將專業個案級評估套用至小班團課中，建立極高的家庭與社群信任度，成為子女為父母選擇健康投資的首選項目。服務本質非追求高難度的傳統運動，而是針對長者生理特徵設計的低衝擊小班訓練，著重提升下肢肌力、平衡力與神經反應力。

銀髮專屬三部曲服務標準

1. 銀髮體能與關節適應性篩查：開課前為每位長者進行簡易平衡力、下肢肌力及關節活動度測試，確保運動安全並掌握個案健康狀況

2. 小班制循序漸進防跌肌力訓練：由專業導師引導，進行低衝擊、強調核心穩定、動態平衡力與反應力的趣味小班團體動作

3. 身心進展追蹤與社區支持網：定期記錄長者的活動能力狀況；同時透過團課建立溫暖的銀髮社交圈，以身心並重的方式提升長者晚年生活品質

重拾身體掌控權 由被動求醫邁向主動健康

對於榮獲《香港01》健康Easy「卓越運動及物理治療中心大獎」，Balance Point 團隊表示，業界的權威肯定固然令人鼓舞，但真正推動品牌不斷前行的，是看到每一位客戶在復康歷程中重獲活動自由的笑臉。Balance Point 創辦人分享：「身體的自由，是生活品質的基石。痛症不應成為探索生活的枷鎖，年齡更不該限制活動的無限可能。」品牌始終秉持專業知識、耐心與關懷，陪伴每一位客戶從痛症修復邁向主動健康。Balance Point 希望帶給香港社會的，不單是精準消除痛楚的技術，更是一種重奪身體掌控權、充滿活力與自信的生活態度。

Balance Point 榮獲《香港01》健康Easy「卓越運動及物理治療中心大獎」。

展望未來，Balance Point 將繼續深耕本地社區，大力推廣「預防勝於治療」的健康理念。憑藉位於觀塘與荃灣的據點，團隊將專業的痛症復康與功能性訓練深入鄰里，走出診所回饋社會，將健康教育提早帶入社區，協助更多市民建立可持續的自主健康習慣。

若你或家人正受慢性痛症困擾，或希望預防肌力流失、提升體力與活動能力，請勇敢踏出主動關懷身體的第一步。Balance Point 提供個人化專業評估與循序漸進的復康訓練，助你從根源擺脫痛楚，重建強健機能。

立即預約專業評估：https://api.whatsapp.com/send?phone=85291773421

Balance Point 一站式運動及物理治療中心

觀塘店

地址：觀塘中海日升中心23樓B室

電話：91773421

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