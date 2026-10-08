拆解沉迷AI短劇原因　越睇越傷腦？5步逆轉記憶力差、腦霧、失眠

最近大家搭車、食飯，總會見到身邊有人狂碌手機，追看一集接一集的「AI短劇」。劇情反轉再反轉，看得很過癮，但你有沒有發現，很多人連劇中角色反轉了多少次都能記得一清二楚，轉頭卻忘記自己今天做過甚麼？這種「睇好多、記好少」的矛盾狀態，正正反映我們的腦部可能響起了警號。有專家指出，長期沉迷這類碎片化的AI內容，可能會令專注力、記憶力，以及語言能力逐步退化。



點解AI短劇容易令人上癮？

AI短劇之所以令人一集接一集咁追落去，甚至明明知道劇情誇張、製作粗糙，都仍然忍唔住想睇多一集，背後其實唔單止係「無聊想打發時間」咁簡單。它結合了心理學上嘅獎勵機制、科技演算法嘅精準推送，以及現代人特定嘅情感需求，形成一個幾乎令人無法自拔嘅循環。以下從4個心理同科技層面，拆解AI短劇令人上癮嘅真正原因。

1. 即時滿足與多巴胺迴路

AI短劇通常每集只有一至三分鐘，劇情節奏極快，每幾十秒就有一個反轉或高潮。這種高頻率刺激會令大腦不斷分泌多巴胺，形成「睇完一集想再睇下一集」嘅獎勵迴路，情況就好似滑社交媒體或玩手機遊戲一樣，令人難以停低。

2. 零門檻、零思考

AI短劇劇情通常簡單直接，不需要觀眾投入大量認知資源去理解人物關係或複雜敘事。對於下班後筋疲力盡嘅上班族，或者不想動腦嘅長輩來說，這是一種「認知成本極低」嘅娛樂方式。

3. 演算法精準餵食

平台演算法會根據你嘅觀看習慣，不斷推送同類型嘅AI短劇。你越看，它越懂你，形成資訊繭房，令人越陷越深。

4. 情感代償

尤其對長輩或孤獨感較強嘅人來說，AI短劇提供嘅虛擬情感刺激，例如復仇、逆襲、親情、愛情，能暫時填補現實中嘅情感空缺。世界衞生組織亦曾警告，過度依賴虛擬情感刺激來取代真實社交，反而會加劇孤獨感和社交退縮。

看得多AI劇對大腦有甚麼影響？

很多人以為看AI短劇只是一種無傷大雅的消遣，最多浪費一點時間，休息過後便會回復正常。然而，從腦神經科學與心理學的角度來看，長期沉迷這類碎片化內容，對大腦的影響遠比想像中深遠。它不僅會改變我們的專注模式，還會逐步削弱記憶、思考、情緒調節，甚至社交能力。更值得關注的是，這些變化通常是漸進而隱蔽的，當事人往往不易察覺，直至問題影響日常生活才驚覺事態嚴重。以下從科學層面逐一拆解。

• 專注力碎片化：長期觀看高頻率、短時長嘅內容，會令大腦習慣「快速切換」模式，難以維持長時間嘅深度專注。這對學習、工作、閱讀長文都有負面影響。

• 記憶力下降：AI短劇資訊量大但缺乏深度加工，大腦只做了「淺層編碼」，沒有進入長期記憶。這解釋了為何很多人記得劇情反轉，卻忘記自己今天做過甚麼。

• 認知彈性降低：認知彈性是指大腦在不同任務之間靈活切換、適應新規則嘅能力。長期依賴被動接收嘅碎片化內容，會令大腦懶於主動思考，降低解決複雜問題嘅能力。

• 睡眠質素受損：睡前追看AI短劇，藍光加上情緒刺激會抑制褪黑激素分泌，影響入睡和睡眠深度。長期睡眠不足又會反過來損害記憶力和認知功能，形成惡性循環。

• BDNF水平下降：BDNF（腦源性神經營養因子）是維持神經元連結和神經可塑性嘅關鍵蛋白。研究顯示，長期被動接收碎片化內容、缺乏深度思考和真實社交，與BDNF水平下降有關，而BDNF下降正是腦退化、腦霧、輕度認知功能退化（MCI）嘅風險因素之一。

因此，我們需要從營養層面支援腦部健康，把握預防及改善退化的黃金期。

Return醫學級腦活再生配方 16大醫學級成分 5步活腦抗退化

市面上一般活腦產品多數只含魚油或單一維他命，未必能全面激活腦機能。要把握逆轉腦退化的黃金期，及早控制並減緩腦功能退化，日本製造、擁有日本政府GMP認證的「Return醫學級腦活再生の配方」能助你重新連線。產品蘊含16大醫學級成分，有效提升BDNF水平，透過「除害、修復、再生、激活、保護」5步活腦抗退化。

第1步：除害

採用「專利山葵萃取物（6-MSITC）+ 薑黃素」，有效清除及抑制腦部有害澱粉狀蛋白，為大腦進行一次深度的「大掃除」，有效改善工作及情節記憶，例如對故事、面孔和名字的記憶表現。

第2步：修復

結合「山伏茸提取物 + 銀杏葉提取物 + 假馬齒莧提取物」，大幅提升BDNF營養因子水平，促進腦部血液循環，修補受損細胞，讓神經再次「連結」，提升轉數、學習及記憶力。

第3步：再生

以PQQ鹽、α-硫辛酸，修復及重生受損神經系統，優化大腦信號傳遞效率。 結合高效抗氧化機制提升腦細胞能量，維護腦部防禦力。

第4步：激活

以腦磷脂及卵磷脂，保護神經細胞活性，刺激大腦的信號傳遞，激活及修復神經細胞，令腦部反應更靈活敏捷。

第5步：保護

以多種強效抗氧化物﹕甘氨酸、硒、維他命B及葉酸，補充腦細胞必需營養素。可以抗炎、抗氧化同時能安撫神經系統，提升睡眠質素，改善失眠。

星級用家司棋姐親身實證

星級用家司棋姐大讚服用Return醫學級腦活再生配方後，拍劇對稿時思路極清晰，劇本讀幾次就記住！整個人變得比以前靈敏、有朝氣，直言好似重返年輕狀態！睡眠品質亦有大幅改善，能夠每晚一覺瞓天光，翌日拍戲精力滿分，連導演也大讚其狀態大勇。

高達96%用家表示睡眠質素有改善及改善腦退化症狀，93%用家提升生活自理能力，91%用家認為思想記憶變清晰。而且配方天然無藥性，適合關注腦退化人士、長者、40歲以上人士，以及想預防腦退化或提升工作表現的就業人士服用。

用家更表示，服用「Return腦活再生配方」一個月後﹐腦部血液循環和睡眠質素有所提升；第2個月，思考變得更清晰，認知及語言能力有明顯改善，情緒更穩定；到第3個月，記憶力及生活自理能力可獲大幅提升，同時改善肌力與身體協調性。

臨床實證顯示，服用後腦部血液循環增加，記憶力更顯著提升3倍。

面對碎片化資訊氾濫的年代，要保持頭腦精靈，除了要適時放下手機，更要及早為大腦補充所需營養。

由2026年10月9日至10月22日於全線萬寧Mannings及3ChemBio網店購買Return醫學級腦活再生配方，即享單件特價$499，買2件享85折, 平均只需$424.2/件。（原價$899/件）。

及早控制減緩腦功能退化，才能重拾清晰思緒，享受健康有質素的生活。

立即入手︰ https://bit.ly/3VmZKk0

了解更多︰ https://www.return.com.hk/

（資料由客戶提供）