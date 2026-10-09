69歲呂良偉逆生長保養法　獨門「練功」習慣、飲食哲學保持狀態

在演藝圈中，不少明星以保養得宜著稱，其中將體態與精神狀態維持在巔峰的代表人物，演活《上海灘》「丁力」與電影《跛豪》的經典男神呂良偉無疑是其中的佼佼者。出生於1956年的呂良偉，如今已邁入 69 歲的大關。然而，無論是出現在螢光幕前還是私下生活照中，他依然擁有烏黑濃密的頭髮、緊緻結實的肌肉線條，以及神釆奕奕的眼神，整體狀態看起來猶如四十出頭的壯年男子。甚至曾有網路熱傳的趣聞：他前往國外度假時，因外貌過於年輕而遭遇「驗證身分」的尷尬與趣味。69 歲卻能擁有如此驚人的「逆生長」狀態，呂良偉的保養秘訣究竟為何？一起看看這位不老男神結合傳統養生與現代自律的凍齡心法。



（盧振輝 攝）

獨門《達摩回春訣》 與每日練功自律

呂良偉多次在採訪與社群平台上分享，自己能保持強健體魄的核心關鍵，在於幾十年如一日的「練功」習慣。

他結合了東西方各家之精髓，跟美國團隊一起研究，創作並長期堅持一套稱為《達摩回春訣》 養生功法：

晨起拉筋與氣功運轉： 每天清晨起床後，他會進行溫和的拉筋與呼吸吐納，喚醒沉睡一宿的神經與內臟。

深蹲與下肢肌力鍛鍊： 呂良偉極為重視「人老腿先老」的觀念。他每天一有時間就會進行深蹲或蹲馬步訓練，藉此強化髖關節與下肢肌群，保持下半身氣血循環暢通。

靈活脊椎與指尖運動： 他常利用零碎時間進行脊椎旋轉、甩手與手指關節的伸展，確保全身經絡通暢、關節不僵硬。

這種不拘泥於健身房器材、融合動靜結合的訓練方式，不僅維持了他的肌肉量與骨質密度，更塑造了挺拔無駝背的優雅體態。

IG:rayluileungwai

飲食有節：七分飽與優質蛋白質

在飲食方面，呂良偉並不主張極端的節食或盲目跟風流行飲食法，而是恪守「順應自然、剛好即止」的原則：

堅持「七分飽」： 他認為每餐吃得過飽會給腸胃與胰島素帶來巨大負擔，加速器官老化。因此，他每餐皆控制在七分飽，讓身體保有足夠的代謝餘裕。

注重優質蛋白與原型食物： 為了維持高肌肉量，他的餐桌上少不了魚肉、雞肉、雞蛋與豆製品等優質蛋白質，同時搭配大量新鮮蔬菜與高纖粗糧，極力避免高糖、高油與過度加工的精緻食品。

早睡與戒除不良嗜好： 呂良偉極少熬夜，保持規律且高品質的睡眠；同時嚴格控管菸酒攝取，給予肝臟與皮膚充足的自我修復時間。

IG:rayluileungwai

心態決定狀態：永遠保持情緒穩定與慈悲心

除了肉體上的自律，呂良偉認為「養心」才是最高境界。

保持寬容與樂觀： 精神壓力與負面情緒是誘發自由基過剩、導致人體快速衰老的主因。呂良偉個性豁達，面對生活與事業的起伏皆能以平常心對待，減少焦慮對神經系統的損耗。

熱心公益與持續學習： 經營事業之餘，他長期投身慈善公益，並保持對新事物的好奇心。這種積極與社會互動、充滿熱情的精神面貌，讓他由內而外散發出活力。

凍齡不是奇蹟，而是日復一日的積累

年齡只是一個數字，老去並不意味著必然衰弱。他的保養之道沒有高不可攀的極端秘方，而是將「動功鍛鍊、合理飲食、充足睡眠與豁達心態」這四大基石，深深融入到每一天的生活細節中。從今天起，不妨借鑒男神的自律哲學，動起來、吃得清淡、笑看人生，你也能在歲月的洗禮中，綻放屬於自己的健康與活力！