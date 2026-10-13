兒童健康｜港童計劃外疫苗接種率偏低 疫苗猶豫成健康威脅

香港雖設有免費兒童免疫接種計劃，但計劃以外疫苗多屬自費自願，接種率偏低。香港保護兒童會最新調查顯示，近四成家長未為子女接種常規計劃、流感及新冠疫苗以外的疫苗。世界衛生組織已把疫苗猶豫列為全球十大健康威脅之一，即使有免疫接種服務，仍延遲接受或拒絕接種疫苗，在歐美更令已受控的麻疹疫情死灰復燃。



近四成未接種常規、流感及新冠以外疫苗

疫苗是公共衞生防線，世衛推動各國建立國家免疫計劃，鼓勵幼兒期開始接種。於本港，衞生署「香港兒童免疫接種計劃」涵蓋12項兒童傳染病，家長接種意識較高；計劃以外疫苗則較少受關注。有見及此，香港保護兒童會早前進行問卷調查，成功訪問1,868名家長，了解接種意願、拒絕原因及促進措施。

調查發現，計劃疫苗已接種率為77%，另有19%計劃接種，4%不接種；計劃以外疫苗已接種率為58%，25%計劃接種，不接種的比例則升至17%。香港保護兒童會蝴蝶邨幼兒學校甘鳳媚校長指，相較免費或常規疫苗，計劃以外自費或補助疫苗接種率較低。

香港保護兒童會蝴蝶邨幼兒學校甘鳳媚校長

季節性流感疫苗方面，70%已接種，25%表示不接種。新冠疫苗方面，55%受訪兒童已接種初始劑，45%則不接種。

除流感及新冠疫苗外，39%家長未為子女接種其他疫苗。輪狀病毒疫苗接種率最高，達43%，其次為甲型肝炎疫苗佔30%。

拒絕接種主因是擔心副作用及安全性問題，50%家長拒絕為子女接種疫苗的主要原因是擔心疫苗副作用及安全性問題，24%家長表示欠缺疫苗及接種資訊，反映疫苗安全疑慮及疫苗資訊不足，是左右接種意願的重要因素。

香港保護兒童會提出建議，包括借鑑醫療券模式，將資助擴展至部分計劃以外疫苗；提供疫苗接種假期，減輕因請假而衍生的時間及機會成本；擴展學校免疫注射小組服務至部分計劃以外疫苗；由認可醫療及專業機構舉辦研討會並發表教育資訊；定期更新不良反應通報數量及發生率摘要。

家長宜按子女需要諮詢醫生

亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員會委員、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生指，計劃為兒童提供基礎保障，但跨境旅遊及人員流動增加，各地傳染病風險不同，常規計劃未必覆蓋所有潛在風險。他建議家長按子女健康狀況、生活習慣及外遊需要諮詢醫生，適時考慮計劃以外疫苗，獲得更全面保護。

亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員會委員、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生

部分家長因對非常規疫苗缺乏了解或存疑，出現猶豫而延遲或拒絕接種。疫苗猶豫是全球十大健康挑戰之一，在歐美令麻疹疫情復燃，近日美國爆發嚴重麻疹疫情，提升接種率有助減輕醫療負擔。

關醫生提醒，季節性流感疫苗接種計劃已展開，政府為六個月至未滿十八歲兒童及青少年提供免費或資助接種，建議每年秋季接種。新冠疫苗服務目前暫停，預計今年第四季有序恢復，未完成初始劑次者應盡快安排接種。