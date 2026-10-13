精神健康運動日2026｜專家倡從小習慣做起 以運動滋養身心

香港精神健康促進會聯同香港浸會大學（浸大）社會工作系於2026年10月11日在浸大舉辦「精神健康運動日2026」，響應世界精神衞生日。活動透過專題研討、跨界對談及足球友誼賽，推廣以運動調節情緒、紓緩壓力及建立人際支持，鼓勵市民從日常小習慣關顧身心。立法會醫療衞生界議員林哲玄醫生擔任主禮嘉賓，多個專業界別及機構代表到場支持，研討會座無虛席，交流熱烈。



多所大學、非牟利團體、體育界與社區組織代表，以及精神健康界專業人士到場支持。

立法會醫療衞生界議員林哲玄醫生為活動致開幕辭。

強健體魄 關顧情緒

香港精神健康促進會主席、精神科醫生陳仲謀指出，規律運動不僅強健體魄，亦有助調節情緒及管理壓力，鼓勵市民將適量運動融入日常。世界衞生組織亦指出，恆常身體活動有助減輕焦慮及抑鬱症狀，促進精神健康。

香港精神健康促進會主席、精神科醫生陳仲謀。

香港中文大學巫潔嫻教授提醒，沒有精神疾病並不等同擁有幸福感。她倡議結合運動與正向生活體驗，專注當下、欣賞生活中的美好，並建立相互支持的人際網絡，滋養身心。

香港中文大學巫潔嫻教授。

跨越知行落差 培養恆常運動習慣

香港教育大學雷雄德博士以「運動是良藥」為題，指出推廣恆常運動，除傳遞健康知識，更須協助市民選擇切合自身能力、興趣及生活節奏的活動。他鼓勵大眾將步行、上落樓梯及伸展融入日常，並透過結伴運動增進交流，在鍛煉體魄之餘，促進身心健康。

香港教育大學雷雄德博士。

覺察內在情緒 關注跨代心理需要

浸大社會工作系陳小榮教授關注青少年過度依賴人工智能互動，以及長者心理困擾以身體不適呈現的現象。他倡議辨識情緒、準確表達感受，覺察個人需要，預留休息與調適空間；亦鼓勵結伴運動，提升參與動力，建立相互支持的人際網絡。

浸大社會工作系陳小榮教授。

調適競技壓力 運動員分享身心平衡之道

前香港足球先生陳肇鈞分享競技壓力下的調適心得，強調休息時適度「心理抽離」，讓身心恢復。他亦分享指導青少年的經驗，指出團隊運動的價值不止於勝負，更能助青年重建自信、面對挫折，建立歸屬感。

前香港足球先生陳肇鈞。

跨越知行落差 培養運動習慣

在專題座談環節，嘉賓探討如何跨越「明知有益，卻難以付諸實行」的知行落差，並建議從「微習慣」入手，選擇時間短、易於參與且富趣味的活動，循序漸進建立規律，讓運動由偶一為之的安排，逐步成為持之以恆的生活習慣。研討會結束後，香港精神健康促進會與 Kansei Soccer 進行足球友誼賽，將席間倡議化為場上實踐，以實際行動呼應活動宗旨，展現運動在促進人際交流與身心健康方面的價值。 「由身到心: 精神健康運動日2026」結合專業知識交流與運動體驗，傳遞一項清晰訊息：關顧精神健康，可以從一次步行、一段伸展，或與親友結伴運動開始，讓每一個日常小習慣，成為滋養身心的力量。