鼻前庭炎｜男生約會前拔鼻毛致鼻孔發炎流膿 醫生教3方法修剪鼻毛

為了在約會時留下良好印象，不少男女都會悉心打扮，由髮型、穿搭到臉部細節都不放過。然而，過度清理體毛隨時會為健康埋下隱患！台灣耳鼻喉科專科醫生陳世璽分享一宗個案，一名22歲男大學生在約會前發現有數根鼻毛露出鼻孔，於是隨手連根拔起。雖然約會順利進行，但數日後其鼻孔開始紅腫疼痛，甚至流出膿樣分泌物，求醫後證實患上「鼻前庭炎」。醫生警告，鼻毛是呼吸道的第一道防線，胡亂拔除隨時引致嚴重感染，甚至有機會引致顱內併發症。



細菌隨傷口入侵 易致「鼻前庭炎」

陳世璽醫生指出，不少人對「鼻前庭炎」較為陌生。鼻孔入口位置（即鼻前庭）覆蓋的是皮膚而非黏膜，當中佈滿鼻毛與毛囊。當鼻毛被連根拔起時，毛囊周圍會形成微細傷口。由於不少人的鼻腔內帶有金黃葡萄球菌等細菌，一旦皮膚出現破損，細菌便會乘虛而入引發感染。

鼻前庭炎常見4大症狀：

1. 局部紅腫熱痛：鼻孔入口處的皮膚出現明顯紅腫、發熱及持續性疼痛，特別是在觸碰或擠壓鼻翼時，疼痛感會加劇。

2. 反覆結痂與出血：發炎區域會分泌滲出液，乾涸後形成硬痂。許多人會忍不住去清理硬痂，但清理完後傷口又會再次滲血並重新結痂，陷入惡性循環。

3. 鼻腔異物感強烈：發炎腫脹會讓人感覺鼻子內部彷彿塞了東西，產生強烈的異物感，進而令人控制不住想用手指去挖鼻孔。

4. 形成嚴重局部膿腫（鼻癤）：若毛囊感染持續惡化，感染範圍擴大，可能會形成類似暗瘡但更為深層且劇痛的「鼻癤」，導致顯著的局部腫脹，甚至內部積聚大量膿液。

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切勿亂擠！小心顏面危險三角區

陳醫生特別提醒，若出現上述症狀應盡快求醫，切勿自行擠壓。因為鼻子部位處於「顏面危險三角區」，該處的靜脈與眼眶及顱內靜脈相通。若感染不慎擴散，極少數情況下可能引發海綿靜脈竇栓塞等嚴重的顱內併發症，後果不堪設想。

醫生教路：正確修剪鼻毛3大原則

鼻毛過長影響儀容，到底應如何處理？陳世璽醫生建議遵循以下3大原則：

1. 善用適當工具：使用圓頭鼻毛剪或電動鼻毛修剪器，僅修剪露出鼻孔外的位置即可。

2. 切勿連根拔起：絕不能用手或拔眉鉗（鑷子）將鼻毛連根拔掉。

3. 切勿過度修剪：鼻毛能有效阻擋灰塵及大顆粒異物，是呼吸道的第一道防線，不應將鼻毛全部剪光，只需稍微整理即可。