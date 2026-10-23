法國錄得全球首宗沙門達病毒人類感染 一文睇清傳播風險

全球再現罕見病毒感染個案。法國近日錄得全球首宗人類感染「沙門達病毒」（Shamonda virus）的死亡病例，打破了該病毒過往只在牛、羊等牲畜間傳播的紀錄；但法方強調死者原本患有其他嚴重疾病且免疫系統嚴重受損，其確切致死因果關係仍在調查中，引起國際醫學界關注。



【全球首例】法國男子染沙門達病毒亡 疑遭帶毒蠓蟲叮咬

根據外媒報道，法國於10月22日（星期四）公布全球首宗人類感染「沙門達病毒」（Shamonda virus）的病例，一名居住在里昂地區的60多歲男子染病死亡。法國政府在聲明中指出，懷疑死者在法國東部被帶有該病毒的蠓叮咬而受感染。

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死者生前免疫力受損 世衞WHO與法國評估無公共衞生爆發危機

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）發布的最新通報指出，該名不幸離世的法國里昂60多歲男子生前正因嚴重基礎疾病接受長期治療，處於極度免疫抑制狀態。法國衞生當局初步調查發現，患者在病程晚期出現了非典型的神經系統發炎與腦部併發症，其血液及脊髓液檢體經分子生物學聚合酶連鎖反應（PCR）檢測後，赫然對沙門達病毒呈陽性反應。

據路透社報道，世界衞生組織（WHO）表示以目前對同類病毒傳播途徑的了解，今次屬單一的人類感染個案，預料不太可能造成廣泛傳播。

法國衞生局局長埃默里（Gregory Emery）向傳媒表示：「從科學和病毒學角度來看，這顯然是一宗史無前例的病例，相信與該名男子的免疫系統嚴重受損有關。從醫療和公共衞生層面而言，目前並未出現危機，大家毋須恐慌。」

沙門達病毒曾於今年監測到新型變異株

根據世界動物衞生組織（WOAH）的科學通報，沙門達病毒（Shamonda virus, SHAV）屬於周邊布尼亞病毒科（Peribunyaviridae）正布尼亞病毒屬，早在1965年便首次於尼日利亞的牛隻體內分離發現，數十年來主要流行於非洲與亞洲部分地區。然而，2026年入夏以來，歐洲包括德國南部、瑞士及法國東部相繼監測到沙門達病毒的新型變異株（SHAV-EU1及SHAV-EU2）在牛群間傳播，導致乳牛出現發燒、腹瀉及產乳量驟降等臨床症狀。

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沙門達病毒過往僅傳牲畜 動物衞生組織指無直接人傳人

世界動物衞生組織（WOAH）的資料顯示，沙門達病毒主要透過蠓叮咬傳播，最常見於牛隻，但亦曾於馬、羊駝、綿羊及山羊身上發現。埃默里補充，除此宗經蠓蟲叮咬的偶發人類個案外，目前尚未有直接由牲畜動物傳染給人類、或人傳人的流行病學報告。詳細的全球蟲媒傳染病分類與趨勢，可參閱世衞組織《媒介傳播的疾病》報告。

法國動物衞生部門指出，動物感染該病毒後會出現多種症狀，例如受感染的牛隻會出現腹瀉、身體虛弱及食慾不振，部分亦會發燒。

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香港常見庫蠓會否傳毒？提防同屬蠓媒之「奧羅普切熱」

回到香港，市民對蠓絕不陌生。去公園散步或行山，雙腿稍不留神就被叮至紅腫痕癢。香港衞生防護中心強調，雖然本港的庫蠓暫無傳播嚴重疾病的紀錄，但被叮咬後可能引發持續數星期的發炎。若不斷搔抓，極易導致皮膚破損及細菌感染。

近年蟲媒病毒在世界各地活動頻繁。除了沙門達病毒，由帕拉庫蠓傳播的另一種病毒「奧羅普切熱」亦引起醫學界高度關注。患者會出現高燒及關節痛，嚴重甚至引發腦膜炎。

戶外行山防蠓4大守則 衞生防護中心教選DEET避蚊胺濃度

面對全球氣候變暖與蟲媒活動範圍擴張，香港市民在郊遊或行山時確實應提升防範意識。根據香港衞生防護中心奧羅普切熱指引建議，市面常見的驅蟲成分中，避蚊胺（DEET）與派卡瑞丁（Picaridin，又稱埃卡瑞丁）對蠓蟲及各類蚊媒具備最顯著且持久的防護效力。衞生署建議成人使用DEET濃度上限為30%，6個月以上兒童則不宜超過10%，而2個月以下嬰兒應完全避免使用；若對DEET氣味或溶膠特性敏感的人士，可改選性質溫和、不易刺激眼皮皮膚的派卡瑞丁（Picaridin）或IR3535成分。戶外活動後如不幸遭蠓咬，切勿大力抓撓患處，應先以溫和肥皂水沖洗並冷敷，必要時塗抹抗組織胺藥膏，以防皮膚破損釀成蜂窩性組織炎等次發性細菌感染。