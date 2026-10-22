54歲男膽囊驚現7厘米「牛油果」結石 醫生揭一個飲食習慣惹禍！

一提起膽結石，很多人直覺都會認為「一定是飲食不定時惹的禍」。但就算自問生活規律、每天準時吃足三餐，也未必代表膽囊萬無一失——畢竟除了按時吃之外，吃了什麼進肚子，同樣也不能忽視！



據內媒報道，貴陽結石病醫院肝膽外科日前接收了一名相當特別的個案。一名54歲的李先生（化名）平日生活規律，三餐十分準時，身體也沒有什麼大毛病，沒想到早前因為上腹反覆隱隱作痛求醫，竟發現膽囊內藏著一顆直徑長達7厘米、形狀似「牛油果」的巨大結石。

長達7厘米，形狀似「牛油果」的巨大膽結石。（圖片來源：網絡圖片）

成人的膽囊長度一般只有8到12厘米，這顆巨石幾乎霸佔了整個膽囊空間，連主診醫生、該院肝膽外科主任秦興陸教授團隊看見時也感到驚訝。所幸經過手術後，醫療團隊成功取出巨石，並為他保住了膽囊功能。

無肉不歡每週食足幾餐 「膽汁濃到結成石」

患者李先生（化名）展示取出的「牛油果」狀巨大結石。（圖片來源：網絡圖片）

「三餐按時進食的李先生，到底是如何養出這顆『牛油果』結石的？」

翻查生活習慣，發現李先生是個不折不扣的「食肉獸」，平日偏好重口味，熱炒小菜、油炸食物和燒烤全都是他的最愛，平均每星期都要吃上三至四次。入院檢查後發現，他的體重指標（BMI）超標，血脂數值更高出正常標準四倍。

秦興陸教授解釋，在眾多膽結石種類中，以「膽固醇類結石」最為常見。當人體長期攝取過量高脂肪、高膽固醇食物，肝臟分泌的膽汁內膽固醇濃度便會過高。這就像在一杯水裡不斷加糖，當糖分超過水能溶解的極限，多餘的結晶就會沉澱下來。膽囊內的膽固醇結晶日積月累，最後就凝結成了堅硬的結石。

▼ 生膽結石常見症狀 （按圖睇清👇👇👇）

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痛起來才知出事？無症狀結石更常見

不少人可能會好奇，肚子裡藏著這麼大一顆石頭，難道之前完全沒有感覺？

事實上，臨床上很多膽結石初期都沒有明顯痛楚，甚至完全沒有警號。大部份患者往往像李先生一樣，直到結石長得太大引致發炎、或是卡住膽囊管引起陣發性絞痛時，才驚覺出事。

這並不代表大家從此要與美食絕緣、餐餐食素。秦教授提醒，重油重脂肪的「大餐」偶爾淺嚐無妨，但切忌過於頻密，總得留點時間讓腸胃與身體代謝。

要維持膽囊健康，關鍵其實離不開幾點老生常談，但做起來很簡單的原則：

三餐定量定時：避免長時間空腹，好讓膽汁能按時排出；



減輕膽囊負擔：少吃煎炸、動物內臟等高脂食物，多配搭高纖蔬菜與水果；



維持理想體重：定期抽血體檢，了解自己的血脂水平。



若日常發現進食油膩大餐後，右上腹或心口位置經常出現脹痛、悶痛，甚至延伸到右肩胛骨，便不應當作普通消化不良處理，及早做個腹部超聲波檢查，很多時都能在膽囊受損前妥善解決問題。

（健康easy製圖）

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