內地傳曱甴粉代替蛋白粉？營養師指缺增肌成分 暗藏三大健康危機

健身人士注意！乳清蛋白粉價格持續上漲，不少想鍛鍊肌肉的人士都大嘆難以負擔。最近內地竟有商家大搞噱頭，宣稱曱甴粉的蛋白質含量高達70%至80%，可作為蛋白粉的平價替代品。最誇張的是，500克曱甴粉售價不到20元人民幣（約22港元），價格不到蛋白粉的十分之一！不過，營養師強烈呼籲，曱甴粉的蛋白質成分不均衡，加上隨時存在食物安全風險，市民切勿亂試！



曱甴粉標榜高蛋白500克僅售22元 網紅盲跟平價替代藏隱憂

據內地傳媒報道，近期有不少網紅跟風拍攝影片實測曱甴粉。這些產品的主要原料為美洲大蠊（即常見的大型蟑螂），粉末呈現深褐色，在內地各大網購平台均可輕易買到，每市斤（內地計量單位，即500克）售價不到20元人民幣。部分商家更以「中藥材」名義出售，聲稱是乳清蛋白粉的低價替代品。

不過，記者調查後發現，部分曱甴粉包裝上根本沒有標示生產商，亦缺乏任何品質檢驗合格證明；有些甚至標榜使用「野生蟑螂」，卻未能提供相關的檢測報告，其來源與衛生情況令人極度擔憂。一般市面上的蛋白粉都必須符合食品安全標準，對原料、衛生等均有嚴格要求，但曱甴粉卻完全缺乏這些規範，絕對不能單憑商家標榜「高蛋白」便隨便進食。

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曱甴粉產品圖片

營養師拆解蛋白質迷思：欠缺核心白胺酸 難觸發增肌機制

針對這股「吃蟑螂練肌」的熱潮，四川大學華西醫院臨床營養科主任營養師饒志勇指出，曱甴粉根本不屬於常規食物來源。即使原料符合一定的衛生條件，其蛋白質組成亦非常不均衡，特別是色氨酸（Tryptophan）和亮氨酸（Leucine）含量偏低。臨床營養指引指出，亮氨酸（Leucine，又稱白胺酸）是刺激肌肉蛋白質合成（MPS）及維持肌肉代謝的核心支鏈氨基酸（BCAA）。

亮氨酸是幫助肌肉合成的重要氨基酸，因此即使曱甴粉標榜「高蛋白」，也不代表能達到乳清蛋白粉的增肌營養效果。饒營養師強調，蟑螂若要作為新興食品，必須經過嚴格申報；即使商家以「中藥材」名義發售，也不代表可以隨便當作一般食品食用。此外，如果真的使用野生蟑螂，隨時帶有大量病原微生物，未經妥善殺菌處理便製成粉末，進食後可能會引發腹瀉甚至染病。

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曱甴粉產品圖片

食用昆蟲暗藏三大健康危機

慢性腎臟損害



刊載於《Trends in Food Science & Technology》及 美國國家生物技術資訊中心（PMC）關於食用昆蟲重金屬風險的毒理評估 指出，節肢昆蟲對底質中的鎘（Cadmium, Cd）、鉛（Lead, Pb）、砷（Arsenic, As） 具有顯著的高蓄積性。昆蟲體內藉由金屬硫蛋白將重金屬隔離在脂肪體與中腸組織中，蟑螂能耐受高劑量毒素而不死；然而，人體腎臟與肝臟缺乏快速代謝重金屬的能力。健身人士若每天大劑量服用廉價昆蟲粉，有機會增加腎小管間質纖維化與重金屬慢性中毒的風險。

引發過敏反應



食用昆蟲更暗藏嚴重的致敏危機。香港食物安全中心曾發出安全警示，指出昆蟲與蝦蟹同屬無脊椎動物。對甲殼類動物過敏的人士進食昆蟲，可能誘發嚴重的交叉過敏反應，導致呼吸困難甚至休克。

全蟲粉碎製程的內毒素（LPS）與耐熱芽孢桿菌危機



歐洲食品安全局（EFSA）的新型食品（Novel Food）評估檔案特別強調，食用昆蟲最嚴峻的微生物屏障在於其內臟攜帶的蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus） 等產芽孢菌。

普通熱風乾燥無法殺滅耐高溫的細菌芽孢。同時，蟑螂中腸內充斥大量革蘭氏陰性菌，死後釋放的脂多醣內毒素（Lipopolysaccharide, LPS） 具備極強熱穩定性。長期吞服含高濃度 LPS 的粉末，會誘發人體系統性低度慢性發炎，反而加速肌肉蛋白分解，適得其反。

健身增肌必看指標：DIAAS評分揭昆蟲粉幾丁質阻礙人體吸收

許多健身族只看包裝標籤上的「總蛋白質百分比」，卻忽略了運動營養學的核心指標——消化必需氨基酸評分（DIAAS）。根據聯合國糧農組織（FAO）的權威標準，優質乳清蛋白的消化利用率超過1.15，而全蟲昆蟲粉受限於甲殼結構，人體迴腸吸收率往往不及格。

根據MDPI 營養學國際研究綜述，未經水解脫殼的昆蟲粉，其蛋白質大多被難以消化的幾丁質基底牢牢鎖死；更諷刺的是，幾丁質在胃腸道內還會充當「抗營養因子」，抑制人體自身胰蛋白酶的作用，甚至妨礙鋅與鐵的吸收。盲目將其當作運動補劑，不但難以觸發肌肉蛋白質合成（MPS）的生理閾值，還可能令腸胃道長期處於發炎負擔中。

若要安全增肌，回歸日常飲食最實際。衞生防護中心指出，肉、魚、蛋及奶類製品才是優質蛋白質的最安全來源。每餐精準計算營養，衞生防護中心亦建議茹素人士可進食乾豆類及豆製品來攝取足夠蛋白質。

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經濟學真相：平價雞胸肉比曱甴粉可便宜 34%！

許多健身族以為曱甴粉是蛋白粉的平價替代品，但精確換算成人體能吸收利用的白胺酸單價後：曱甴粉每克有效白胺酸成本可高達HK$2.12。一般超市最常見的急凍雞胸肉，每克有效白胺酸成本僅約HK$1.40！換言之，去超市買天然雞胸肉吃，比在網上冒著生命危險吞食曱甴粉還要便宜超過三成。除此之外，由於粗粉中的幾丁質外殼牢固包裹蛋白質，且幾丁質會抑制腸道胰蛋白酶活性，扣除消化耗損後，需一口氣強吞高達130克的蟑螂乾粉；130克粗昆蟲粉等於同時灌入超過25克的難消化甲殼素與大量耐熱脂多醣內毒素（LPS）。

跨境網購未檢疫昆蟲粉 隨時觸犯《公眾衞生及市政條例》

根據香港法例第132章《公眾衞生及市政條例》，所有在本地發售的食品必須適宜供人食用。網購進口未經檢疫的野生或未脫殼昆蟲粉，既缺乏原產地衛生證明，更可能觸犯輸入不潔食物法例，消費者切莫以身試法。