半歲至11歲兒童新冠接種率偏低 專家籲及早接種 預防重症及死亡

衞生防護中心早前公布，已採購供兒童使用的XFG信使核糖核酸疫苗，並將於10月29日起為合資格六個月大至11歲的幼兒及兒童免費接種。兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生表示，目前全球XFG佔比極高，且與JN.1屬於同一譜系，接種針對XFG的新冠疫苗不僅能對應此病毒株，對其他同系變異株亦有效，能顯著預防重症及死亡風險。



根據聯合科學委員會的最新接種建議，六個月至四歲的幼兒如未曾感染新冠，建議接種兩劑新冠疫苗以完成初始劑次，兩劑間隔為最少28天。六個月大至四歲曾感染新冠的兒童或五歲或以上人士不論曾否感染新冠，他們只需接種一劑新冠疫苗便完成新冠疫苗初始劑次。目前引入的XFG疫苗暫時針對幼童或小朋友，12歲以上人士的疫苗，政府仍在積極採購中。

關日華醫生表示，本港8至9月剛經歷一波高峰，目前略有回落，現時以鼻病毒及流感居多。但臨床上新冠病毒與呼吸道合胞病毒感染依然常見，不少小朋友甚至同時感染2至3種病毒，導致病情加重。

幼童新冠疫苗接種率偏低

他又指，本港過去12個月新冠疫苗接種率，六個月至11歲幼童及兒童接種劑次僅383，按這類人士初始劑次接種指引，每人需接種兩劑推算，僅約192人已完成新冠疫苗初始劑次，反映接種率偏低。他估計，主要原因是市民產生「新冠只是普通流感」的輕視心態，加上部分家長未能接觸到相關資訊。

關醫生提醒，即使過往健康良好，幼童感染新冠後仍可能出現嚴重併發症，例如嘶吼症，會造成氣道收窄 、呼吸困難；還有，多系統發炎綜合症（MIS-C）可引致多個器官發炎，包括心臟、肺部、腎臟、腦部、皮膚、眼睛及腸道等。部分患者病情嚴重，約八成患者需要入住深切治療部。

另外，感染新冠病毒後外觀也可能出現變化。關醫生指，新冠趾（COVID Toes）多見於兒童、青少年及年輕成年人，他們在感染新冠病毒的1至4週後，有些患者甚至沒有其他呼吸道症狀，僅有腳趾異常，例如出現紅腫、發紫、疼痛、灼熱、發癢或起水泡等現象，外觀類似凍瘡（Chilblains）。