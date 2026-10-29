深圳男洗車竟洗出肺炎！醫生警告雀屎暗藏惡菌 4招清理防中招

很多車主最怕愛車中「雀屎」，原來隨便擦擦不僅傷車漆，還可能把病菌吸下肚、賠上健康！最近廣東深圳發生一宗罕見的肺炎感染個案，一名男子早前因不明原因感染肺炎，經醫生詳細追問病史並排除常見誘因後，發現罪魁禍首竟是其愛車上積聚的大量雀屎。



「新型隱球菌」隨粉塵散播 專襲呼吸道

根據《人民日報》報導，深圳松崗人民醫院近日公佈的個案，該名男患者確診肺炎，但一直找不出感染源頭，直至醫生留意到他車身上經常有很多鳥糞這項細節，才成功鎖定發病元凶。首都醫科大學附屬北京中醫醫院呼吸科主任醫生周繼朴解釋，新型隱球菌（Cryptococcus neoformans）是一種常見於鴿子及其他鳥類糞便中的真菌。當雀屎完全乾透後，隱球菌會隨着粉塵形成微細的懸浮微粒（氣溶膠）。若車主近距離打掃、乾擦或擾動這些排泄物，帶有真菌的粉塵便有機會被吸入人體，在肺部定植繁殖，引發肺隱球菌病。影像學檢查（如X光）通常會顯示為肺炎、肺部結節或斑片狀陰影。

不過，醫生強調該病不會人傳人，一般的社交接觸並不構成傳播風險，市民毋須過分恐慌。

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初期或無病徵！隱球菌感染惡化可致腦膜炎

感染隱球菌的臨床表現因人而異。周醫生指出，患者初期可能會出現慢性乾咳、咳出少量白痰（偶爾帶血絲），或伴隨微燒、疲倦、體重下降及深呼吸時胸痛等症狀。少數重症患者更會出現高燒、胸悶氣促及呼吸困難。值得警惕的是，許多早期患者根本沒有任何明顯病徵，僅在體檢照電腦斷層掃描（CT Scan）時才意外發現肺部出現結節。

周醫生特別提醒，隱球菌具有極危險的一面，就是有機會隨血液擴散至中樞神經系統。一旦惡化為隱球菌腦膜炎，患者會出現持續且日益嚴重的頭痛，伴隨噁心、反覆嘔吐，甚至頸部僵硬、視力模糊、精神轉差和嗜睡，嚴重者更會陷入昏迷。此外，一般常見的抗生素（如頭孢菌素、阿莫西林等）對隱球菌完全無效。因此，若市民久咳不癒或查出肺結節，求診時應主動向醫生告知是否有接觸雀屎或鴿子的病史，這往往是明確診斷的關鍵線索。

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健康成年人亦有中招風險

究竟甚麼情況下最容易感染？周醫生釐清，風險並非來自單純的靠近，而是特定條件下的吸入。首先，並非所有雀屎都帶有隱球菌；其次，未乾透的濕潤糞便風險相對較低，危險在於雀屎乾透後被揚起的粉塵；第三，近距離的乾擦、硬刮等清理行為會大幅增加粉塵飛揚的機會；第四是大量吸入且自身免疫力處於較低狀態。

雖然長期服用類固醇或免疫抑制劑、曾接受器官移植、感染愛滋病病毒、腫瘤患者及嚴重糖尿病患者等免疫力較弱的人士屬高危一族，但臨床數據顯示，不少免疫力正常的健康中青年，亦會因長期、反覆曝露於相關環境中而發病。

醫生教路：清理雀屎四步驟 防護法寶不可少

雀屎呈酸性，長期殘留在車身不僅會腐蝕車漆，更會構成健康隱患，車主應及早清理。為防中招，周醫生建議市民在清理車身雀屎時，應遵從以下安全步驟：

做足防護： 清理前務必戴上口罩（以 KN95 或 N95 口罩為佳）及即棄手套，避免雙手直接接觸及吸入粉塵。

濕敷軟化： 切忌直接乾抹或用硬物刮。應先用濕紙巾或清水將雀屎充分弄濕，「敷」3至5分鐘使其徹底軟化。

輕抹沖洗： 雀屎軟化後再輕輕擦除，隨後用清水將該位置局部沖洗乾淨。

妥善善後： 將用過的濕紙巾及抹布放入膠袋密封綁好才棄置於垃圾桶，清理完畢後必須用梘液及清水徹底洗手。

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雀屎危機可殺入屋？冷氣機槽、晾衫架成播毒黑點

在居住環境密集的香港，雀屎引發的健康危機絕不局限於車主。不少屋邨及私人屋苑長期面臨野鴿及麻雀聚集的問題，家居的冷氣機槽及窗邊晾衫架更往往成為雀鳥築巢及排泄的重災區。

冷氣機播毒陷阱：若窗口機的抽氣位或抽氣扇附近積滿乾燥雀屎，當住戶開機或開窗通風時，氣流極易將帶菌粉塵直接捲入室內，不知不覺間被全家吸入肺部。

晾衫架的隱形炸彈：主婦將洗淨的衣物掛在窗外晾曬，一旦沾上雀屎，不少人為了貪方便，會在收衫時直接用手或衣刷將乾透的雀屎「乾刮」撥走。這個動作正正最容易揚起高濃度帶菌粉塵，令人直接近距離吸入。

參考官方標準：家居雀鳥排泄物正確清理與消毒步驟

衞生署衞生防護中心及漁農自然護理署（漁護署）在預防禽流感及其他由禽鳥傳播的疾病時，一直強調處理雀鳥排泄物的正確防護措施，這同樣適用於預防隱球菌：

避免接觸： 呼籲市民避免直接接觸野生禽鳥及其糞便。

戴手套與口罩： 若必須接觸雀鳥或處理其排泄物時，應戴上防水手套及口罩。

徹底清潔： 接觸後必須盡快用肥皂及清水徹底清洗雙手及面部。

妥善棄置： 處理沾有雀屎的物品或禽鳥屍體時，應用雙層膠袋妥善包裹，才棄置在垃圾桶內。

不應餵飼野鴿： 漁護署及食環署一直呼籲市民切勿餵飼野生雀鳥，因餵飼活動會吸引野鴿聚集，其積聚的糞便不僅影響環境衞生，更是傳播多種病菌（包括隱球菌、禽流感、鸚鵡熱等）的溫床。

日常生活中看似微不足道的雀屎，實則暗藏損害呼吸道的危機。無論是清理愛車，還是打掃冷氣機槽與窗台，市民均絕不能掉以輕心。處理時務必謹記先濕敷、後清理的原則，並做足戴口罩及手套等防護措施，將感染新型隱球菌及其他病原體的風險減至最低。若不幸出現久咳不癒、不明發燒或頭痛等症狀，切勿自行亂服成藥，求診時更應主動向醫生申報曾接觸禽鳥排泄物的病史，以免延誤黃金治療期。