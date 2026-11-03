23歲澳洲網紅峇里島旅遊染腦膜炎命危 即睇東南亞旅遊患病風險

隨着旅遊旺季到來，不少港人喜歡到印尼峇里島等熱帶勝地度假，但外遊的潛在健康風險絕對不容忽視。近日，澳洲一名23歲知名健身網絡紅人在峇里島度假期間，不幸感染嚴重腦膜炎（院方初步疑為細菌性或病毒性並處以強效抗生素治療），其後更併發肺炎及肺積水。本文除了報道該名網紅的病況，亦會剖析腦膜炎及東南亞旅遊極常見的峇里島髒水病（Bali Belly）的成因與預防方法，助大家安全出遊。



澳洲網紅峇里島度假染腦膜炎 病情急轉兩度入ICU搶救

該名23歲澳洲網紅 Khiana Smith 在當地頗具名氣。她透露，這趟本應充滿歡樂的峇里島之旅，卻險些奪去她的性命。起初，她只感到單純的頭痛，但病情迅速惡化，隨後出現劇烈頭痛、暈眩、口齒不清、視力模糊，以及對光線極度敏感等嚴重症狀。她被緊急送往當地醫院檢查後，發現情況極度危急，隨即被安排入住深切治療部。

經醫生診斷後，證實 Khiana 感染了腦膜炎。由於當時院方無法即時確認病源是細菌性抑或病毒性，醫療團隊決定先按細菌性腦膜炎的方案進行治療。她的病情一度有所好轉，並獲安排轉回普通病房；然而，由於頭痛、口齒不清及失憶的症狀持續不退，她最終需再度被送入深切治療部。

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（IG@khiana.smith）

嚴重失憶兼腦腫脹 被迫滯留當地

截至目前為止，Khiana 已經在深切治療部留醫九天，甚至出現嚴重的記憶力衰退，連回想基本的記憶亦顯得相當吃力。此外，她更一度併發肺炎，性命危在旦夕。雖然目前已經脫離危險期，但礙於腦部仍然腫脹，她暫時無法乘搭飛機回國。面對身體的虛弱以及內心的恐懼，她深受打擊，目前只能透過社交平台向粉絲更新近況，並崩潰坦言：「我感到完全無助，只想回家。」

至於感染腦膜炎的原因，院方指出，腦膜炎可透過人與人接觸或進食受污染食物等多種途徑傳播，但 Khiana 本人至今仍不清楚自己是何時及如何染病。

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東南亞熱帶旅遊暗藏危機：腦膜炎與常見傳染病傳播途徑

東南亞向來是香港人的旅遊熱點，無論是快閃泰國曼谷、還是到印尼峇里島享受陽光與海灘，都深受港人歡迎。然而，在享受異國風情的同時，潛藏的疾病亦不容忽視。

一、 致命威脅：旅遊潛在的腦膜炎風險

腦膜炎（Meningitis）是指包圍腦部及脊髓的腦膜出現發炎現象，可由細菌或病毒感染引起。雖然相比起腸胃疾病，腦膜炎在旅行中不算最常見，但其致命率高、病情惡化速度極快，一旦在醫療資源相對匱乏的地區發病，後果不堪設想。世界衞生組織（WHO）指出，即使在資源充足的地區，細菌性腦膜炎的死亡率仍可高達十分之一。

根據《發展中國家感染雜誌》（JIDC）的一項關於旅行感染神經系統疾病的回顧性研究顯示，在確診的旅行感染病例中，有高達43.6%的患者主要是在前往東南亞（尤其是泰國）的旅程中感染相關的腦膜炎或腦炎。美國疾病控制與預防中心（CDC）的《黃皮書》亦特別指出，前往南亞及東南亞的旅客，面臨感染多重耐藥腸桿菌等引發腦膜炎及腦炎的較高風險。

香港衞生防護中心建議市民旅遊前考慮接種腦膜炎疫苗

針對腦膜炎雙球菌感染，香港衞生防護中心提出兩個主要的防護建議。首先市民應評估疫苗接種需求，若前往腦膜炎雙球菌感染流行或爆發的地區，或長期逗留（如留學、長時間深度遊），應考慮接種與當地流行血清型相符的腦膜炎疫苗。市民可致電衞生署轄下的旅遊健康中心諮詢。

此外，腦膜炎雙球菌主要透過飛沫或直接接觸呼吸道分泌物傳播。旅客在人多擠迫或空氣流通欠佳的公眾地方，應佩戴外科口罩；並隨身攜帶含70%至80%酒精的搓手液，在觸摸眼、口、鼻前徹底清潔雙手。

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二、 敗興而歸的元兇：髒水病／峇里肚（Bali Belly）

「峇里島髒水病」主要是因為進食了受污染的食物或飲用未經妥善處理的食水而引起。最常見的病原體是大腸桿菌（E. coli），其他還包括沙門氏菌、彎曲桿菌及諾如病毒等。常見症狀包括胃部絞痛、頻繁腹瀉、噁心、嘔吐及發燒。雖然通常不會致命，但會導致嚴重脫水，足以令整個度假行程報銷。

香港食物安全中心明確警告，腸道出血性大腸桿菌主要存在於動物的腸道中，可見於受污染的牛肉及奶類製品，飲用和進食受污染的水或食物均可受感染。部分患者更可能會有腸出血，甚至演變成溶血尿毒症等嚴重併發症。旅客在外地光顧環境欠佳的街邊檔、進食未經徹底煮熟的海鮮、切開的水果，或是飲用含不明來歷冰塊的凍飲，均會將自己推向感染邊緣。

食物安全中心針對外遊健康一再強調，受污染的水或食物可能引致各種疾病，當中包括輕微和短期的徵狀如嘔吐、腹瀉等，以及長期和較嚴重的疾病。

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遠離「峇里肚」旅遊腹瀉的4大飲食衞生守則

拒絕生水及不明冰塊：絕對不要飲用自來水，連刷牙也建議使用樽裝水。在當地餐廳點用凍飲時，若不確定冰塊是否由過濾水或沸水製成，應採取「去冰」策略。

避免未經烹煮的食物：生菜沙律、未削皮的水果、生海鮮（如生蠔、魚生）是細菌溫床。謹記「煮熟、煮沸、去皮，否則不吃」的國際旅遊衞生金科玉律。

選擇高客流量的餐廳：客流量大的食肆代表食材流轉快，食物較為新鮮；避免光顧衞生條件惡劣的街頭小販。

餐前消毒雙手：隨身攜帶酒精搓手液，在進食任何食物前務必消毒雙手。

出國度假本是為了放鬆身心，但 Khiana 的慘痛經歷無疑為大眾敲響了警鐘。在規劃東南亞等熱帶地區的行程時，除了安排觀光玩樂，務必將健康與安全放在首位。出發前做好疾病風險與疫苗評估，旅途中嚴守飲食與個人衞生防線，才能真正做到防患於未然，確保每一趟旅程都能開開心心出發，健健康康回家。