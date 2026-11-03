每週2罐汽水胰臟癌增87%？專家拆解致癌真相：真正元兇是「它」！

汽水是不少都市人習以為常的飲料。無論是平日食晏跟餐順手叫一罐，朋友聚餐打邊爐時開罐解膩，還是放工回家隨手開一罐放鬆，甜絲絲的氣泡滑過喉嚨，往往是忙碌日常裡最隨手可得的安慰。

然而，醫學界一項指標性的長期追蹤研究，卻為這份平凡的小確幸投下震撼彈：研究發現，每星期飲用兩份或以上汽水（受試組實際平均每週約5杯，每杯約237毫升），患上胰臟癌的相對風險高出87%！



據外媒《Parade》報道，胰臟癌向來有「癌王」與「沉默殺手」之稱，早期幾乎毫無徵兆，許多患者往往直到持續腹部隱痛、體重莫名驟降，甚至皮膚眼白泛黃才察覺不對勁，而此時癌細胞通常已悄然擴散。面對「常飲汽水風險飆近九成」這樣令人倒抽一口涼氣的結論，手上的冰凍可樂難道真成了催命符？在急著把汽水倒掉之前，不妨先坐下來，拆解這份數據背後真正藏著什麼秘密。

腫瘤科名醫解析「癌王」5大前兆警訊👇👇👇

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追蹤14年的經典研究，87%背後潛藏盲點？

這項常被引述的文獻，是早年發表於國際醫學期刊《癌症流行病學、生物標記與預防》（Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention）的「新加坡華人健康研究」（Singapore Chinese Health Study）。研究團隊花了長達14年時間，追蹤了60,524名成年人的飲食與健康數據，期間共有140人確診胰臟癌。統計結果顯示，汽水飲用量較高的人，患胰臟癌的比例相對增加。

看到「87%」這個驚人數字，很多人第一個反應是：「那我上星期喝了兩罐，中招風險豈不是翻了一倍？」

但答案並非如此簡單！

在流行病學統計中，「每星期兩杯」只是研究人員劃分「最高攝取量組別」的最低門檻，該組別受試者實際平均每星期飲用約5杯汽水。如果你只是偶爾在聚會喝上一罐，根本無法直接套用這個極端風險值。有趣的是，該研究同時追蹤了果汁攝取量，卻沒有發現果汁與胰臟癌有顯著關聯。

更關鍵的是生活型態的干擾。研究團隊發現，愛喝汽水的受試者當中，吸煙者的比例明顯偏高，平日進食紅肉的份量也較多。即使科學家透過統計模型盡量校正，這類綜合的生活習慣仍然難以完全與汽水切割。這項觀察性研究只能證明兩者存在「統計相關」，無法斷言汽水就是致癌的直接元兇。

美國癌症中心也有類似發現 問題出在「代謝負擔」？

除了新加坡的研究，美國羅斯威爾帕克綜合癌症中心（Roswell Park Comprehensive Cancer Center）亦曾針對213名胰臟癌患者與852名對照組進行研究，發現每天飲用超過1杯一般含糖可樂的人，罹病勝算比（Odds Ratio）增加了55%。

既然並非直接致癌，為何腫瘤科專家依然將含糖飲料視為健康大忌？

美國達特茅斯醫療體系（Dartmouth Health）乳癌腫瘤科專家錢伯林醫生（Dr. Mary Chamberlin）指出，步入50歲前後，戒掉含糖及人工甜味碳酸飲料是保護健康的重要一步，這有助減少攝入致癌物或誘發體內發炎的觸發因子。

醫學界普遍推測，問題的核心不在於碳酸氣泡，而是大量液體糖分在短時間湧入人體後引發的骨牌效應：

胰島素阻抗： 快速吸收的精製糖迫使胰臟大量分泌胰島素，長久下來令細胞反應麻木，胰臟長期處於過勞狀態。



中央肥胖： 多餘糖分轉化成內臟脂肪，積聚於腹部，而肥胖本身就是公認的致癌危險因子。



全身慢性發炎： 代謝異常誘發體內長期處於微發炎環境，間接為細胞受損及癌變提供了滋生溫床。



無糖汽水可以安心當水喝嗎？

既然全糖汽水對代謝負擔大，轉喝標榜「零卡路里」的無糖汽水是否萬無一失？

事實上，新加坡的追蹤研究當年並未將一般汽水與無糖汽水細緻分開。雖然代糖不會直接激增血糖，但目前醫學界對代糖是否會擾亂腸道菌群、或是持續刺激大腦對甜味的依賴，仍存在不同看法。將無糖汽水視為減糖過渡期的輔助無妨，但若以為換成代糖就能毫無顧忌地大量飲用，甚至取代日常飲水，並不是明智之舉。

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守護胰臟健康，日常如何調整？

胰臟癌在總體人口中的發病率相對偏低，只要沒有不良生活習慣，大眾毋須因一兩項統計數據而過度恐慌。Dr. Mary Chamberlin 建議，平日不妨多選擇無糖氣泡水、草本茶或純水來取代含糖汽水，既能解渴，也能給身體代謝系統減負。

此外，美國希望之城醫療中心（City of Hope）腫瘤及血液科副教授譚婷婷醫生（Dr. Tingting Tan）亦提醒，癌症風險隨年齡增長而上升，50歲以上人士應按指引完成常規的癌症篩檢；雖然醫學上目前對一般健康人群沒有常規的胰臟癌篩檢工具，但若有相關家族病史、抽煙習慣或長期患有二型糖尿病，便應主動諮詢醫生意見，評估是否需要進一步的健康監測。

享受生活與維持健康從不矛盾，偶爾喝罐汽水放鬆心情無傷大雅，但別讓它變成每天習以為常的負擔，這就是給胰臟最好的保護。