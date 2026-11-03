巴菲特稱近50年沒喝過水 日飲5罐可樂 盲目模仿有什麼健康風險？

96歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）向來嗜可樂如命，每日狂飲5罐已非新聞，但其背後更驚人的飲水習慣近日再掀熱議。據對沖基金大亨、潘興廣場創辦人阿克曼（Bill Ackman）在Podcast節目《Equity Mates Investing》透露，巴菲特曾坦言自己自1970年代起便「滴水不沾」。



據外媒《商業內幕》（Business Insider）報道，阿克曼回憶數年前邀巴菲特到家中作客，特意準備其摯愛的櫻桃味可口可樂。入座後，阿克曼詢問他要純淨水還是氣泡水，巴菲特婉拒並挑了可樂。面對阿克曼追問是否完全不喝水，巴菲特直言：「我已經48年沒喝過水了。」

將可樂當水飲的作風看似極端，卻貫穿巴菲特大半生。他曾在2015年笑稱自己「四分之一是可口可樂」，因汽水佔據了他每日熱量攝取的25%。然而，若一般人長期採取這種將碳酸含糖飲料完全取代日常飲用水的極端模式，體內器官與代謝系統會有什麼潛在健康風險呢？

1. 血糖代謝異常與第2型糖尿病

一罐330–355毫升的常規可樂約含35–39克糖。每日攝取5罐意味著單純從飲料中就飲了 175–195克游離糖，遠超過世界衛生組織（WHO）建議的每日上限（約25–50克）。

液體糖吸收迅速，會引起血糖急遽飆升，長期迫使胰臟過度分泌胰島素，極易誘發胰島素阻抗。高果糖主要由肝臟代謝，過量果糖會直接轉化為脂肪沉積，誘發非酒精性脂肪肝（NAFLD）。

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2. 腎臟負擔與結石風險

雖然可樂有水分能維持基本排尿，但無法替代白開水的代謝排毒效益：

草酸鈣結石：可樂含有大量的磷酸（Phosphoric acid），會促進尿鈣排泄，同時使尿液酸化，大幅提高腎結石發生率。

慢性腎臟病：美國國家環境衛生科學研究所（NIEHS）的研究顯示，長期每天飲用2罐以上含磷酸碳酸飲料，會顯著增加慢性腎病（CKD）的發病風險。

3. 心血管與內皮細胞危機：全身慢性發炎

高血壓與動脈粥樣硬化：大量精製糖會增加內臟脂肪，促使體內慢性發炎、尿酸升高，並破壞血管內皮細胞功能。

咖啡因疊加：5罐可樂約含150–200毫克咖啡因，雖未超過成人每日400毫克的安全上限，但對敏感體質者仍可能引發心悸、血壓波動與自律神經失調。

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4. 骨質疏鬆與鈣質流失

人體維持骨骼健康仰賴血液中精密的「鈣磷比」（最佳約為 1:1 至 2:1）。

骨鈣釋出：可樂中的大量磷酸使飲食中的磷攝入量嚴重超標。當血磷過高時，生理反饋機制會啟動破骨細胞，強行從人體最大的「鈣庫」——骨骼中將鈣離子溶解抽調至血液中，以維持血液電解質的化學平衡。

骨密度斷崖式下滑：長年以此為飲水習慣，會直接導致骨小樑結構變薄、骨質流失加速。特別是對於年長者或運動量不足的群體，髖關節、腰椎的骨密度（BMD）將急劇萎縮，演變成脆弱的骨質疏鬆症，輕微跌倒便可能造成致殘性骨折。

5. 牙齒琺瑯質嚴重酸蝕

牙齒最外層的琺瑯質是人體最堅硬的組織，但在酸鹼值（pH）低於 5.5 時便會開始「脫礦（Demineralization）」。

可樂的酸鹼值（pH）約在 2.5 左右，具強酸性。長期、高頻率地啜飲酸性含糖飲料，牙齒琺瑯質會被酸蝕脫礦，加上口腔細菌利用糖分發酵產酸，極易引發大面積齲齒（蛀牙）與牙齒敏感。

面對巴菲特年逾96歲依然精力充沛的個案，醫學專家普遍指出這屬於典型的「倖存者偏差（Survivorship Bias）」，切勿盲目模仿。根據哈佛大學公共衛生學院及多項國際流行病學長期追蹤，長壽往往受到獨特的保護性基因突變（如調節脂質代謝的 APOE 基因與細胞修復相關的 FOXO3 長壽基因）顯著影響。普通人如果每天灌入接近200克的精製液態糖，其胰島細胞將長期處於高壓代償狀態，代謝機能崩潰的風險遠高於一般人，巴菲特的特例絕不能作為免受代謝病摧殘的科學保證。

除了基因外，心理壓力調控與生活滿意度亦是長壽研究中不可忽視的維度。巴菲特曾多次公開強調「熱愛自己的工作與生活」所帶來的內源性多巴胺，實質上緩解了高皮質醇引起的全身性發炎。然而，對於長期處於高壓、缺乏運動且飲食不均的都市打工族而言，若再將含有高濃度磷酸與高果糖玉米糖漿的碳酸飲料當水飲，體內血管內皮細胞將遭受游離糖與高尿酸的雙重夾擊，加速動脈粥樣硬化，千萬不能把頂級富豪的個別習慣當成養生秘訣。