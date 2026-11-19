勤儉持家一向被視為傳統美德，不少精打細算的香港家庭更習慣「慳得就慳」，但用錯地方隨時演變成「慳錢變蝕健康」的慘痛悲劇。



台灣血液腫瘤科醫生廖繼鼎曾於YouTube影片中分享真實病例，有一家三口相繼確診消化道癌症，追查病因發現，全家竟長期為了不浪費食物而「食隔夜餸」惹禍；此外，亦有年輕工程師因節省時間長年依賴即食麵與快餐果腹，年紀輕輕便不幸確診胃癌。廖醫生直言，許多看似精明的節儉習慣，實則正悄悄將身體推向癌症邊緣，並特別盤點出日常生活中最常見的「6大致命省錢壞習慣」。

壞習慣一：掃平貨買爛生果 削掉發霉照食易傷肝

不少市民到街市或超市時，見到「特價清貨」的微爛蔬果或乾貨便忍不住掃貨，抱著「切走爛掉部分就能食」或「洗乾淨發霉表面就無事」的心態。廖醫生警告，食物一旦發霉，肉眼雖只能看見表面的菌絲，但黴菌毒素早已滲入內部。其中最危險的是被世界衛生組織（WHO）列為「一級致癌物」的黃麴毒素（Aflatoxin）。這類毒素耐高溫、極難被烹調破壞，長期微量攝入會對肝臟細胞造成持續性損害，大幅增加罹患肝癌的機率。

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壞習慣二：食物過期「聞落無味」照落肚

面對剛過有效期的食品，不少長輩習慣「憑嗅覺」判斷，只要沒有發臭便繼續烹調進食。然而，食物過了「此日期前最佳」或「此日期前食用」，其微生物防護機制早已失效，沙門氏菌、大腸桿菌等致病菌可能已在暗中大量滋生。進食後輕則引發急性腸胃炎、嘔吐腹瀉，重則破壞腸道微生態屏障，引發身體慢性發炎，間接為癌細胞的形成提供溫床。

壞習慣三：常吃即食麵加工肉 隱形鈉糖埋健康地雷

為節省時間與伙食開支，不少打工仔常以杯麵、香腸、午餐肉等超加工食品代餐。這類食品在製造過程中往往加入大量鹽分、精製糖及各類防腐劑與添加劑。長期高鈉飲食不僅容易誘發高血壓及心血管疾病，更會破壞胃黏膜保護層；加工肉類中常見的硝酸鹽類添加物進入人體後，容易轉化為強致癌物亞硝胺，顯著推高胃癌與大腸癌風險。

壞習慣四：頻繁翻叮隔夜餸菜 綠葉菜釋亞硝酸鹽

「怕浪費、食唔晒留返聽日」是不少家庭的常態。廖醫生提醒，雪櫃的低溫環境僅能延緩細菌生長，絕不等於「無菌殺菌」。特別是菠菜、白菜等深綠色葉菜類，煮熟後若室溫長時間存放，蔬菜中的硝酸鹽易在細菌作用下還原為亞硝酸鹽；儘管一般家庭隔夜菜產生的亞硝酸鹽含量通常低於世界衛生組織標準，但若反覆加熱且保存不當，在酸性胃液中與次級胺結合仍可能轉化為具潛在致癌性的N-亞硝基化合物（NOCs/亞硝胺），成為誘發胃癌、食道癌等消化道惡性腫瘤的高危因素。醫生建議每餐應按分量煮食，即煮即食，避免隔夜。

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壞習慣五：慳電提早熄抽油煙機 廚房油煙吸入恐傷肺

家庭主婦或煮飯人士為了節省電費，常在熄火炒完菜後立刻關掉抽油煙機。廖醫生強調，烹調過程中使用食油高溫爆炒所產生的油煙，含有大量多環芳香烴（PAHs）及懸浮微粒等有害化學物質，長期吸入是導致非吸煙女性患上肺癌的重要元兇之一。正確做法應在「開火前」就先啟動抽油煙機，並於「煮完熄火後」繼續讓其運轉3至5分鐘，方可確保殘留的有害油煙徹底排走。

壞習慣六：炸油重複循環使用 反覆高溫生成強烈致癌物

港人喜愛煎炸美食，但油炸後往往剩下大量食油，不少人捨不得倒掉，過濾後留作日後炒菜再用。然而，食用油在歷經高溫加熱後，其化學結構已被破壞並發生嚴重氧化與裂解，衍生出丙烯酰胺、過氧化物及反式脂肪酸等多種致癌產物。重複使用回鍋油，無異於將高毒性氧化油脂直接吃進肚子，大幅加重肝臟解毒負擔與腸胃黏膜病變機率。

廖繼鼎醫生提醒，追求節儉固然是美德，但若以犧牲食品安全與生活環境為代價，一旦不幸罹患重病，後續龐大的醫療開支與家庭承擔往往遠遠超過當初省下的蠅頭小利。「健康才是最大的資產」，市民應從日常烹飪與飲食習慣入手，切勿因小失大。