研究：新冠病毒可入侵脂肪細胞 脂肪成病毒溫床恐致肥胖患者病重

新冠肺炎疫情爆發至今，超重或肥胖人士一直為高危族群之一。美國史丹福大學醫學中心近日有研究發現，新冠病毒可直接感染患者的脂肪細胞及脂肪的免疫細胞，導致肥胖患者更易出現重症情況。

肥胖是患上新冠肺炎的高危因素之一。(資料圖片)

肥胖成高危因素非單純因糖尿

醫學界過去認為肥胖人士成為新冠肺炎的高危效群之一，是因為他們通常本身已有糖尿病或其他病痛纏身所致。

不過，史丹福大學醫學中心團隊與德國及瑞士的研究人員早前合作研究，透過抽取減肥手術患者的脂肪進行新冠病毒的感染實驗，發現脂肪細胞及當中的被稱為「巨噬細胞」的免疫細胞均可被感染，「巨噬細胞」被感染後更會產生強烈發炎反應。在歐洲病逝患者身上，各器官周遭的脂肪內也含新冠病毒。

▼肥胖恐致新冠患者病重？（按圖👇👇👇）

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肥胖患者康復後亦恐有後遺症

研究人員指，新冠肺炎對身體的危害除了與病毒毒性侵害了多少人體細胞有關外，因新冠病毒觸發的猛烈炎症反應，繼而導致免疫系統攻擊自身細胞更同樣亦對身體造成傷害。因此，這次研究顯示新冠病毒能感染脂肪組織造成發炎，這意味着愈肥胖的人，患上新冠肺炎的後果愈嚴重。

研究人員亦認為，假如脂肪細胞可成為病原體溫床，那麼肥胖或過重便不單會導致嚴重急性疾病，即使患者已經早已康復，包括疲倦在內的新冠後遺症亦恐持續數周，甚至數月。

這或許解釋了為何肥胖的人患上新冠肺炎會有更大機率出現重症，也解釋了為何美國的重症比例特別嚴重。美國是世界上肥胖率最高的國家，大多數美國成年人都超重，42%的人患有肥胖症。不過，有關研究論文暫時未經評審，但已上載至bioRxiv，供同行參考。

▼同場加映，Omicron 與 Delta變種病毒大不同（按圖 👇👇👇）：

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脂肪組織恐成病原體溫床

沒有參與研究的耶魯大學學者迪克西特表示，其實脂肪組織過去已被證實可窩藏愛滋病毒和流感病毒等個別病原體，因此脂肪組織可成為病原體溫床的想法其實亦有根據。

約翰霍普金斯大學學者卡斯解釋，肥胖人士體內存有大量脂肪，或有助病毒匿藏並複製，令身體引發具破壞性的免疫反應，隨着炎症愈趨嚴重，細胞激素會刺激更多發炎並釋出額外的細胞激素，令情況一發不可收拾。

▼同場加映，10大飲食及生活建議有效提升免疫力抗病毒（點擊查看👇👇👇）：

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