偏頭痛｜元兇竟然是鼻敏感？飲凍嘢不吹頭3壞習慣加重過敏與頭痛

偏頭痛是極端惱人的疾病，有時可能氣溫急遽變化便會讓人頭疼，打斷人的專注力也打亂了做事的節奏步調。但偏頭痛也有可能是「過敏」在作怪，而日常一些不經意的壞習慣都會加重過敏與頭痛。



過敏性鼻炎容易導致偏頭痛

台灣安南醫院兒科賴以修醫師表示，有研究報告指出，長期過敏性鼻炎會易引起偏頭痛的發生。台灣中醫師賴睿昕也指出，臨床上確實發現有不少難治型的偏頭痛問題，都與鼻過敏有關係。

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至於為何鼻過敏不適會引發偏頭痛、暈眩等不適發生呢？這是因為人體鼻竇位置緊臨顱底骨，一旦鼻部、鼻黏膜異常，就會刺激腦部神經，進而引發偏頭痛所致。

賴以修舉例，近日診間裡有一名16歲的蔡姓高中生，一年前開始反覆頭痛，初期診斷為偏頭痛，使用偏頭痛藥物治療但症狀時好時壞。最近，頭痛位置轉移至前額位置，經頭部影像學檢查發現有前額鼻竇炎，追朔病史後發現患者從幼稚園即有過敏性鼻炎。因過敏性鼻炎加上慢性鼻竇炎之故，因此用類固醇鼻噴劑治療，在使用後不但鼻炎症狀改善，長期頭痛困擾也一併痊癒！

三大壞習慣加重過敏與頭痛（按圖了解👇👇👇）

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1. 愛吃冰和冷飲：若喝完冰水會頭痛，或是出現太陽穴緊痛等症狀，就是寒涼引起內傷頭痛。建議想要避免偏頭痛、頭痛問題發生，日常飲食宜少碰生冷、冰涼食物。

2. 洗完頭不愛吹乾頭髮：老人家常講，洗完頭不吹乾會得「頭風」，指的就是頭痛。再加上，鼻過敏的病因不外乎是寒涼、風寒濕邪、脾胃虛損。而洗頭不吹乾，濕涼的頭皮易使頭皮血管收縮、微循環變差，則易造成風寒濕，引起外感頭痛，頭痛指數自然會因此上升。

3. 經常熬夜：如果民眾又喜歡熬夜、睡眠不足，更會使眼睛和腦袋不斷過度運作、耗損，長期下來，頭部自然容易因血管緊張、收縮造成頭痛。熬夜也容易使免疫失調，有可能加重過敏的狀況。

▼偏頭痛成因，跟天氣轉變、飲食習慣原來也有關係。 （按圖了解👇👇👇）：

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