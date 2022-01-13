新冠疫苗｜嚴重副作用頻生 兒童接種前家長須知 疫苗前檢查要做足

新冠肺炎在世界各地肆虐近兩年，各國亦積極研發出不同疫苗以應對疫情，但畢竟疫苗面世時間不長，加上新冠病毒不停變種，其效用及副作用仍存疑。近期Omicron新冠變種病毒襲港，隨著確診個案第五波疫情一觸即發，香港政府欲推出不同措施「谷針」，林鄭更於日前宣布，批准5至11歲兒童接種科興疫苗。相信各位家長都十分憂慮，到底小朋友接種疫苗前家長有什麼須知事項呢？

林鄭更於日前宣布，批准5至11歲兒童接種科興疫苗 (圖片: HK01)

台美學生接種科必泰後現胸痛、半身無知覺 嚴重者３天後猝死



台灣12-17歲青少年於去年九月開始陸續接種復必泰疫苗，並於十二月開始進行第二劑校園接種，但計劃實施後一直有消息指部分學生出現不同副作用。指揮中心曾公布從9月22日開始接種至今，超過23人於接種疫苗後兩周內發生心肌炎；亦有14歲女童10月於學校接種第一劑疫苗後，出現左側身體癱瘓的狀況，如今手指連123都比不出來，質疑是否和疫苗有關；住院三星期仍未有好轉。

胸腔科醫師蘇一峰曾於Facebook 發文表示，自青少年接種第二劑後，門診因胸痛而求醫的患者暴增，有９成均為接種第二劑復必泰的青少年；疫情指揮中心亦指出接種後發現嚴重不良症狀，包括皮膚起疹、發燒、頭痛、心悸、頭暈、胸悶、胸痛等。美國更有一少年Jacob Clynick 接種完第２劑疫苗的第３天，被家人發現猝逝於睡夢中。

Jacob Clynick 接種完第２劑疫苗的第３天，被家人發現猝逝於睡夢中 (圖片: The COVID World)

以上種種案例令人不禁懷疑疫苗的安全性，究竟兒童或青少年接種疫苗前應有什麼地方要留神？

接種副作用要知清 疫苗前檢查要做足



根據科興及復必泰的臨牀數據顯示，兒童及青少年在接種後有機會出現針口痛、發燒、咳嗽、針口腫脹、頭痛、厭食症、腹瀉、出疹、嘔吐、疲倦、紅斑等副作用。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇亦曾於一電台訪問中表示兒童注射劑量應為成人的三分一，安全性強，引發心肌炎的機會很低；但若依然擔憂其風險，則可選擇改打大腿而非膊頭。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇 (圖片: HK01)

雖然暫未有明顯跡象證實新冠疫苗是引發嚴重副作用的主因，但若子女過往有未被發現的隱性疾病，繼而在接種後引發起心肌炎、半身癱瘓等嚴重症狀，屆時恐怕為時已晚。因此，要徹底保障子女安全，疫苗前檢查就顯得不可或缺！

要徹底保障子女安全，疫苗前檢查就顯得不可或缺！(圖片: FreePik)

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