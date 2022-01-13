新冠肺炎｜Deltacron疑屬實驗室污染？WHO：勿自創病毒混合名詞

在香港、台灣面臨Omicron的時刻，外國傳出新的冠狀病毒變異株「Deltacron」，並傳出有25起確診病例。無獨有偶，法國科學家也發表相關言論指出，Omicron的遠親「B.1.640.2」（暫稱IHU）也在法國出現，有大約12人感染。



不過近日已確認Deltacron僅是基因序列被污染造成的誤報，且台灣指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞請大家不必用奇怪的字來描繪。但這狀況令人聯想2021年12月底出現的Flurona。WHO呼籲，各界勿自創病毒混合名詞。

▼Omicron症狀（按圖看清👇👇👇）

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新冠病毒結合出現Flurona 民眾一度搶打流感疫苗

日前曾傳出以色列一名孕婦同時感染流感與新冠肺炎，因此出現將流感與冠狀病毒結合的「Flurona」（或Flumicron），使流感疫苗一度成為熱門接種疫苗。

在「Flurona」接近的時間上，2021年12月底在法國還觀察到新變異株「B.1.640.2」（暫稱IHU），多達46個突變，可說是Omicron的遠房親戚，較像是Alpha變異株的突變體。剛發現初期，就有科學家認為「不會成為主流病毒株」。

外國專家指出沒有Deltacron這玩意 實驗室污染可能性高

根據外媒報導指出，地中海島國塞浦路斯在上週發現結合Delta與Omicron的變異株，名為「Deltacron」，共有30個突變。不過倫敦帝國學院病毒學家皮考克（Tom Peacock）指稱「沒有Deltacron這玩意」，這個病毒的樣本可能是實驗室的處理不當使得樣本遭到污染，導致基因序列出現錯誤。並表示，「這看起來不像是真正的基因重組體。」

另外WHO流行病學家范科霍夫（Maria Van Kerkhove）在Twitter表示，不該使用Deltacron、Flurona這類的詞。「這些詞暗示病毒結合，但並沒有發生。」

▼同場加映，「IHU變異株」知多啲：（按圖👇👇👇）

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羅一鈞：同時感染很常見 別自己嚇自己

關於「Flucron」這名詞剛進入眾人眼中初期，台灣醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣也出現第1起混合感染病例，是在日前從哈薩克返台的台灣選手（案17014）中出現同時感染A型流感與新冠肺炎者，但Ct值不高，且症狀屬輕症，僅咳嗽、流鼻水，需要再觀察。

羅一鈞也強調，外國的口罩遵從率不高，合併感染在病毒流行季節很常見，多國報告中都有提到。他希望各界不必自己編一些新字，避免民眾誤解。

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