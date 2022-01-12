Omicron｜專家籲補充7大關鍵營養素　增強免疫力對抗變種病毒

新冠肺炎疫情升溫，台灣本土Omicron確診病例累積到12例，而且許多確診者參加過多場大型活動，許多專家認為Omicron已經進入台灣社區。



台灣營養師宋明樺提醒大家要趕快提振自己的免疫力，記得多補充7大關鍵營養要素，打好自己身體的基礎防禦力！

▼新變種病毒「Ｂ.1.1.529」（其後被命名為Omicron）知多啲（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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Omicron以上呼吸道症狀為表現，7大營養保護您

台灣營養師宋明樺說，這幾天大家都很緊張，盯著電視上轉播疫情升溫的變化，尤其再過2週就要過農曆新年，大家可能已經計劃好要團聚、出遊，該怎麼辦？她表示，疫情會怎麼變化真的很難說，但是加強自我的防護絕對是對抗病毒的首要條件。尤其外國研究發現，Omicron主要症狀以咳嗽、喉痛和流鼻水等上呼吸道症狀為主，推薦您7大關鍵要素，遠離上呼吸道感染。

防疫7大關鍵營養（按圖看清👇👇👇）

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1. 維他命A、β-胡蘿蔔素：這是維持黏膜健康最基本的成分，可以降低細菌及病毒入侵黏膜。

來源：深綠色、黃色、紅色蔬菜、動物內臟

2. 維他命C：能維持皮膚及呼吸道黏膜組織的完整性，隔擋外來病菌入侵。

來源：番石榴、柑橘類、奇異果、釋迦、木瓜

3. 維他命D：研究發現，體內維他命D濃度與呼吸道感染的機率呈現負相關。

來源：深海魚類、蛋黃、乳製品、乾香菇

4. 維他命E：可增強T輔助細胞免疫力及降低上呼吸道感染的風險。

來源：原味堅果、各類植物油

5. 鋅：參與細胞複製，有助皮膚和黏膜的生成與完整。

來源：牡蠣、動物內臟、原味堅果、乳製品、雞蛋

6. 兒茶素：兒茶素能夠覆蓋在突起的黏膜細胞上，防止病毒及黏膜結合。

來源：綠茶的兒茶素含量最高

7. 益生菌：60％到70%的免疫存在於腸道，腸道環境健康平衡自然，可以讓體內免疫系統發揮正常的功能，益生菌對抗流感的效益已經獲得證實。

來源：各類發酵食物，如:泡菜、納豆、味噌、乳酪飲品、乳酪



提醒大家，日常多善用這些食物為身體打造完整防護，即使疫情來了也不擔心病毒來打擾，可以平安過好年。但是還是別忘了要去打新冠疫苗哦！

▼同場加映，10大飲食及生活建議有效提升免疫力抗病毒（點擊查看👇👇👇）：

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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