Omicron｜去廁所被傳染？醫生揭3處藏病毒超危險沖水前多做1動作

台灣西堤傳播鏈持續擴大，台灣16日新增的1例本土個案，是西堤工讀生表妹（案17880）同校不同班的同學（案17930），桃園市長鄭文燦表示，這名學生應該是在廁所被傳染。



對於廁所傳播病毒的可能性，台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒日前（17）說明，病毒可能藏在廁所這3處！

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黃軒於個人Facebook發文指出，「廁所是COVID-19奔飛的場所 」，去（2021）年台北車站染疫事件，以及高雄市出現餐廳群聚，兩桌確診者互不認識且在不同包廂用餐，傳染源頭都可能是與確診者使用同間廁所，而今年又再度發生不同班、同廁所感染的情況，「廁所依舊被懷疑是最大的污染源之一」。

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到底廁所如何傳播病毒？黃軒指出，病毒藏在糞便中，並隨著沖水將顆粒散播至空氣，最後附著在廁所周邊物件上。黃軒引用國際期刊《腸胃學》（Gastroenterology ）研究表示，確診新冠肺炎後合併有胃腸道症狀者的糞便樣本中，找到病毒機率為48.1％，「最恐怖的是，在這些樣本中，竟有70.3％的糞便樣本陽性，但這些COVID-19患者的呼吸道樣本採檢是陰性的」。

黃軒說明，根據美國佛羅里達亞特蘭蒂斯大學在國際期刊《Physics of Fluids 》發表的研究，馬桶沖水時約有40%至60%的糞便顆粒會噴出超過馬桶蓋，也就是一個人的高度，因此在廁所產生的生物氣溶膠（bioaerosol）含有病毒，尤其廁所空間相對狹窄、人流密集且通風不足，更影響廁所成為病毒易傳播的途徑。

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此外，黃軒表示還曾有研究人員針對一般住宅中641個不同的環境採檢，發現如果有確診者使用廁所，廁所周邊環境都會被病毒污染，而最嚴重的物件依序是「馬桶（50%）」、「水槽／水龍頭／淋浴（40%）」、「地板（10%）」。

黃軒提醒，要避免上廁所時感染病毒，需要遵守5項原則，包含「儘量不要上公共廁所」、「廁所內持續戴上口罩」、「沖水前先放下馬桶蓋」、「清潔馬桶座圈」、「肥皂洗手、把手擦乾」等，只要堅持上述幾點，「你就可以安心舒服的上廁所了」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：上廁所也會確診！醫師揭廁所「這3處」藏病毒超危險，沖水前多加1動作自保】

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