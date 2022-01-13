Omicron｜症狀與流感相近？重症機率較低？WHO：傳染力比Delta強

台灣台北市防疫旅館與桃園機場傳出Omicron群聚感染事件，特別是桃機一案有擴散到社區的疑慮。尤其是確診個案傳出曾前往歌友會舉辦的千人餐會，有多位當地民眾前往篩檢站，且不少人有症狀時，就擔心自己感染Omicron。



台灣爆發本土群聚 醫生頻被問「我得Omicron了嗎？」

台灣基層醫療協會秘書長羅源彰分享，近期不少有上呼吸道感染症狀的病患，都會問他「我感染Omicron了嗎？」羅源彰除了詢問足跡等TOCC，只能回答「要篩檢才能知道。」顯示不少人擔憂自己的健康狀態；另外，台北市聯醫忠孝院區陳昶宇醫師Facebook分享，1月5日上午門診看了不少呼吸道症狀，令他憂心；加上不一定會發燒，且沒有嗅味覺異常，因此建議有疑慮者直接去做篩檢。還說「有呼吸道症狀者就不看了，直接去忠孝篩檢站做篩檢。」

廣為人知的是Omicron傳染能力強，但致死率不如「前輩」Delta病毒株，世界各國回報染疫死亡人數不多；另外症狀偏輕症，與流感或一般感冒類似，且不如前幾項病毒有「嗅味覺異常」這個標準症狀。具體而言，有哪些症狀？

▼Omicron症狀（按圖看清👇👇👇）

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Omicron症狀與流感相近 使得判斷更困難

陳昶宇表示，Omicron的主要症狀有「嚴重的鼻塞流鼻水」、「頭痛及可能合併身體痠痛」、「咳嗽」、「喉嚨痛，尤其吞嚥時會不舒服」、「較為嚴重的疲累虛弱」。實際上這些症狀與流感相近，才使得判斷更困難。

台灣出現首例Omicron境外移入個案，為去（2021）年12月10日16例境外移入確定病例中的其中1例（案16829），自非洲南部史瓦帝尼，轉機南非入境，在當地曾有醫療機構活動史。

世界衛生組織（WHO）去（2021）年12月12日公布，變異株Omicron的傳染力比Delta還要強，且會削弱疫苗的效力，所幸重症機率較低。南非醫生觀察發現，除了發燒、疲勞，感染Omicron後，許多患者夜間盜汗情況嚴重，衣服枕頭全濕。

同時根據外電報導，南非當地醫生皮萊（Unben Pillay）表示，平均每天為數10名新冠患者看診，但至今沒有患者病情惡化，近期新冠肺炎患者都能在家中療養身體，多數人在10至14天隔離期內康復，其中還包括年長患者、合併其他疾病的重症高危險群，顯示Omicron引發的症狀較Delta溫和。

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如何降低Omicron感染風險？可能需要第4劑或更多劑疫苗

至於臨床症狀，皮萊（Unben Pillay）在南非衛生部記者會表示，Omicron所引發的症狀，與目前已知其他變異株同之處在於患者容易出現夜間盜汗，有些人睡衣和枕頭、棉被全都濕透。其他症狀有咳嗽、發燒、疲勞，以及劇烈身體疼痛，與流感相似。皮萊強調，已接種疫苗者感染後症狀通常較輕微。總結以上，可能症狀有盜汗、鼻塞、流鼻水、頭痛、全身痠痛、咳嗽、喉嚨痛、倦怠。

該如何有效降低Omicron感染風險？一篇發表於科學期刊《自然》的研究表示，若這種變異株確實削弱疫苗效力，可能需要第4劑或更多劑疫苗來提供額外保護，且可能需要新配方。

▼同場加映，Delta變種病毒病徵及變化（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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