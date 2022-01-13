雙口罩｜袁國勇倡戴雙口罩防Omicron 美疾控：可擋逾85%咳嗽粒子

Omicron新冠變種病毒在本港繼續蔓延，第五波疫情一觸即發。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇周三(12日)視察出現垂直傳播的北角楓林花園時，更建議市民戴兩個口罩增加保護力，言論引起社會熱議，到底佩戴雙口罩對防疫有幾多功效呢？



袁國勇提倡市民戴雙口罩，言論惹熱議。（資料圖片）

袁國勇「雙口罩」論被批「離地」

對於Omicron快速的傳播力，袁國勇當日表示由於本港個案未算多，暫無需全民戴N95口罩，但建議市民可考慮「戴兩個外科口罩，增加保護力及過濾能力，可以值得考慮」，但其言論一出即引起社會熱議，不少輿論認為他的說法「離地」。

袁國勇當晚再澄清指，戴兩個外科口罩「未必夠貼服」，建議市民在配戴一個外科口罩，可額多再多戴一個布口罩，以確保外科口罩可緊貼面部，提升保護力，效果甚至比配戴N95更佳。

▼佩戴雙口罩，防疫更有效？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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K Kwong認同：內層口罩可緊貼面部

對於外界的熱議，港大化學系博士鄺士山（K Kwong）同日在社交媒體上支持袁國勇的說法指，目前市面大部份口罩戴得舒服的原因主要是因為漏氣，因此戴兩個口罩的建議並非因為可以過濾得較好，而是戴在外層的口罩可以確保內層的口罩緊貼面部，令內層口罩的保護效能提升。

K Kwong亦表示，此舉難免令佩戴口罩者容易出不適或頭暈，因此佩戴雙口罩的方式最好是以「一個疏氣布口罩加一個正常外科口罩」。

▼同場加映，消委會測試總評分最高口罩：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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美疾控：單個外科口罩僅擋約56%顆粒

而美國疾控中心早前亦曾為此進行實驗，發現僅佩戴未用打結的外科口罩，只可阻擋56.1%來自模擬咳嗽的粒子，僅佩戴布口罩則只可阻擋51.4%的粒子。然而，如果佩戴外科口罩再同時加上布口罩，則可阻擋高達85.4%的咳嗽粒子。如果將外科口罩的耳圈打結，並收好兩邊開口，則亦可阻擋77%的咳嗽粒子。

美國疾控中心表示，佩戴兩個口罩（外科口罩＋布口罩）可提高口罩的貼面度及過濾性，不過以下的一些口罩配搭則應避免使用：

兩個外科口罩：

因為外科口罩的設計上本身並不緊密貼合，因此同時戴上兩個外科口罩無助改善口罩的貼面度。



N95口罩:

不要將N95口罩與其他類型口罩結合使用，N95口罩僅能單獨使用。



在戴上兩個口罩時，美國疾控中心指民眾首先要確保兩大原則，包括呼吸沒出現困難及視野不被遮擋，中心亦建議民眾在以下情況可考慮佩戴兩個口罩：

．出外購物

．看醫生

．工作上須接觸不同人士

．搭乘公共交通工具



如何為口罩耳圈打結？

除了外科口罩加布口罩的配搭外，上述實驗也顯示將外科口罩的耳圈打結亦可阻擋高達77%的咳嗽粒子。美國疾控中心過去亦曾發布片段，示範了如何將口罩折成適合臉部的大小：

▼美國疾控中心口罩教學片段：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 將口罩上下對折，接觸臉部的那一面折在裡面。

2. 將口罩繩打結，位置愈靠近口罩愈好。

3. 將口罩與繩結之間多餘的布料，從口罩邊緣塞進去。

4. 拿起口罩放在臉上，在鼻樑處壓緊口罩壓條，再戴上口罩。



▼同場加映，戴口罩小貼士：（點擊下圖看清！👇👇👇）