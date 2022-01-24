白髮｜五大原因「少年白」白髮位置知健康　邊六類食物可預防？

白髮並非老年人專利，事實上不少都市人亦有出現「少年白」情況，不少女士更是聞之色變。不過，發現自己長出白髮時先不要連忙拔除，因為透過觀察白髮生長的位置，原來亦可窺探到自己一些身體的的狀況，事實上白髮的出現甚至可被視為身體所發出的警號。

對於白髮的出現，不少女士都會嚴陣以待。（Shutterstock）

40歲前現白髮恐身體警號

從中醫角度而言，頭髮變白和人體的肝腎功能有密切關係，「腎藏精，其華在髮」、「肝藏血，髮為血之餘」，不論男女，踏入40至50歲後，腎精會逐漸衰退，並在髮色上表現漸漸轉白，這是正常的生理現象。但如果在40歲之前已出現白髮，甚至異常掉髮，便不得不注意。除遺傳外，以下是一些造成「少年白」的高危因素：

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飲食失衡：進食的食物種類太單一、有偏食習慣導致營養不均衡、缺乏維他命。當維他命B12缺少，加速白髮出現。



運動不足：少運動令血液循環不佳，導致頭皮黑色素細胞無法正常運作。



壓力或情緒問題：壓力導致肌肉繃緊、僵硬，加上血管收縮阻礙血液循環，如有情緒問題也影響黑色素產生。



甲狀腺功能異常：甲狀腺素分泌過多或不足，易促成白頭髮



吸煙：吸煙生白髮機率是一般人的四倍，吸煙產生的自由基破壞黑色素細胞，導致毛囊難以長出黑髮。



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白髮位置代表咩？

而中醫亦會根據白髮位置的不同，而診斷出身體不同部份所出現的問題：

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1. 前額



《黃帝內經》指，「女子五七，陽明脈衰，面始焦，發始墮。」中醫所說，前額屬於陽明，陽明主氣血，「陽明衰，發變白」，這意味着與脾胃失調有關。

患者或因三餐飲食不調、生活作息不規律、情緒壓力；如曾做手術、出現大病等而造成脾胃氣虛。

2. 兩鬢



兩鬢主要跟膽有關，由於肝膽互為表裡，所以和肝也有關係。而肝主藏血，所以兩鬢長白髮主要因為肝血不足，與生活作息不正常相關。

患者最明顯就是眼睛會感到乾澀，若出現血絲，表示有肝火，要多攝取豆漿、牛奶、雞湯。最重要的是晚上11點一定要躺上床休息就寢，讓身體得到完全休息。

3. 頭頂至後腦



任督二脈交會的區域，後腦有膀胱經經過，代表腎氣虛弱，泌尿、生殖系統出現問題。大部份人白髮從頭頂與兩側往後方延伸，代表逐漸老化，如一開始在後腦長出大量白髮，代表老化提早報到。

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黑色食物、按摩頭皮雙管齊下

據本港註冊中醫師朱穎詩早前受訪指，中醫主要是透過補血和補肝腎治療白髮，令頭髮恢復茂密和有光澤。中醫師會跟據個人體質，處方何首烏、女貞子、菟絲子、熟地、側栢葉等中藥以養肝血和補腎精。另外亦會以針灸、外洗藥等配合治療，如大家有任何疑問，建議諮詢相關的註冊中醫師。

（一）黑色食物養黑髮

中醫認為腎主「黑」，部分黑色食物能補益腎精，所以建議白髮人士日常飲食能加入黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹等。

2個食療助改善

1. 何首烏烏骨雞湯（4人分量）



2. 芝麻糊（2 人分量）



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（二）按摩頭皮

除了食療外，頭皮按摩可促進頭部氣血循環，刺激頭髮生長。

1. 指頭按摩



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2. 木梳往後梳頭

除了用雙手的指頭按摩，我們平常也可使用木梳，從前額往後梳頭。不但可以整理髮絲，又可以藉著梳理的動作用木梳按摩頭皮，刺激頭部的氣血循環，預防白髮。

預防白髮小貼士

不想滿佈白髮？在此建議大家平常要（ 三）多做運動、（ 四）保持充足睡眠、（ 五）注意均衡飲食。只要身體各個臟腑功能正常，頭髮自然會烏黑亮麗，遠離白髮的煩惱。

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六大營養素助護髮

從營養學角度而言，白髮增加其實亦與飲食習慣有莫大關係。據台灣營養師高敏敏表示，透過補充以下六大營養素，有助預防白髮。

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1. 優質蛋白質



蛋白質是頭髮最重要的基底，「酪胺酸」更是黑色素的原料，推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽。

2. 維他命B雜



維他命B雜可以幫助能量代謝的維他命，壓力大易流失，如果缺乏維他命B1、維他命B2、維他命B6、維他命B12，容易有早發性白髮，推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽。

3. 維他命E



維他命E可以幫助抗氧化，減少壓力性白髮，推薦食物：堅果、芝麻、好油。

4. 鋅



鋅是合成黑色素的重要原料之一，推薦食物：生蠔、蝦子、肉。

5. 鐵質



鐵將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，推薦食物：豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝。

6. 銅



銅是生成黑色素的必要原料，推薦食物：可可豆、黃豆。