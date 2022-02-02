老人跌倒｜新年行大運提防絆倒　熟知路線、穿對鞋履保長者健康

農曆新年出遊、外出拜訪親友時，要多注意「長者防跌」。台灣國民健康署提醒，跌倒是造成老人事故傷害的危險行為，家屬安排外出行程時，可事先熟悉旅遊路線地形、天氣變化及動線等，更要注意長輩身體狀況，避免穿著不合身服裝或鞋子、姿勢性低血壓等，預防跌倒風險。



長者新年出遊防跌5大要點（按圖了解）

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衛福部109年死因統計，跌倒是65歲以上長者事故死亡原因第2位。國健署106年健康訪問調查結果顯示，65歲以上長者約每6人就有1人曾經跌倒，且每12個長輩就有1人因跌倒而就醫。長者常見的跌傷地點，52%發生在室內，以臥室、客廳最多；48%發生在室外，多在街道或路邊、公園或運動場。

馬偕醫院急診醫學部主任簡定國表示，長者因跌倒送醫的常見受傷部位，包括頭部撕裂傷、胸部挫傷，以及手腕、髖部骨折等，建議出遊時，適時安排定點讓長輩休息。若長輩不幸跌倒時，不要馬上扶他起來，避免造成二次傷害。

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康寧醫院急診科醫師郭健中說，行動能力會影響老年生活品質，平時應強健肌肉和身體平衡，提高跌倒時的自我防衛能力。出遊時，可善用手杖或登山杖，避開積水處、陡坡、雜草叢及碎石處，避免跌倒的風險，讓長輩放心，才能提高出遊、走動意願。

國健署整理5招長者出遊防跌檢核表，供民眾參考。

1. 注意周遭環境安全

應有充足的照明，使用加裝扶手的浴廁，小心濕滑地面、凹凸不平的人行磚道、有高低落差的斜坡，避免行經雜物堆積處。

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2. 穿著合身服裝及鞋子

衣物、褲管裙襬合身不過長，選擇有鞋帶固定的鞋子，有包覆的鞋面及防滑的鞋底，避免穿拖鞋。

3. 攜帶合適的輔具與配件

選擇合適的拐杖或助行器等行動輔具，材質勿太重避免移動不方便；若有近視或老花者，應配戴正確度數的眼鏡。

4. 注意身體健康狀況

日常生活可以在家做肌力與平衡訓練運動，飲食營養要均衡。

5. 檢視用藥安全

如有使用鎮定藥物或多種藥物者，可請醫師協助評估用藥安全，避免藥物交互作用增加跌倒的風險。

同場加映：預防跌倒伸展動作（按圖 👇👇👇）

▼ 在家看電視，一樣可以訓練肌力，防止跌倒（按圖 👇👇👇）

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