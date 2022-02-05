牙齒｜台女咬碎骨牙齒斷裂慘花4萬植牙！避免牙齒出問題要這樣做

你有吃過一根價值15萬台幣（約4.2萬港幣）的雞腿嗎？30歲林小姐日前點了一份雞腿飯當晚餐，大快朵頤之際卻不慎在飯中吃到碎骨頭，導致牙齒劇烈疼痛，甚至痛到淚水直流說不出話。儘管後續進食時牙齒仍會疼痛，但林小姐觀察自己的牙齒外觀並無大礙，便自認為過一陣子就會好；卻沒想到一周後，林小姐的牙齒突然斷裂，最後花了15萬台幣植牙。



牙齒咬到硬物的5種情況

台灣牙科醫師劉芷伊表示，牙齒咬到硬物後最常出現牙冠裂紋、牙冠咬頭斷裂、裂齒、劈裂牙、牙根垂直縱裂等情況，而當中劈裂牙及牙根垂直縱裂等傷及牙根的情形，最為嚴重，需要拔牙處置。

▼邊啲食物誘發牙周病？（按圖👇👇👇）

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劉芷伊表示，咬頭裂開屬於牙齒外型缺損，輕微時可能沒有症狀。當發生咬頭裂開，有時牙冠表面會出現輕微裂紋，可先行觀察即可；但若裂紋深及牙本質，可能會出現冷熱敏感等現象，吃東西時也可能出現咬後放開的疼痛感等。若裂痕深及牙髓，則需要抽神經治療。

裂齒至牙根、劈牙裂及牙根垂直縱裂等恐會傷及牙根

而吃硬物傷害到牙根的狀況，包含裂齒至牙根、劈牙裂及牙根垂直縱裂等。劉芷伊說，裂齒至牙根顧名思義即是牙齒斷裂至牙根處。劈裂牙為牙冠至牙根完全縱向裂開，通常不適感相當明顯，尤其是曾做過根管治療卻沒有裝牙套者， 相當容易發生劈裂牙。劈裂牙常會有部分齒身在口內晃來晃去，由於牙齒裂到牙根，須將牙齒拔除。

牙根垂直縱裂則是牙根處發生縱向裂痕，也有可能會往上裂到牙冠。此種狀況也需將患齒拔除，否則後續會產生牙根周圍發炎，甚至長出膿包等症狀。

▼刷牙正確方法（按圖👇👇👇）

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牙根內部裂痕相當難判斷

劉芷伊補充，醫師有時會以染劑或X光、咬合測試、牙髓測試、牙周探測等方式檢查牙齒是否有裂齒，但其實牙根內部裂痕除非相當明顯，否則以「染色染劑或X光都不容易看出」，因此有時經過一段時間後，會以牙周探測等方式了解牙根周圍齒槽骨狀態，有無發炎等，來做確認。

細嚼慢嚥避免牙齒出狀況

劉芷伊也提醒，民眾吃東西務必細嚼慢嚥，尤其是已經抽過神經的牙齒更是要特別小心。但也別以為健康牙齒就不用注意，若壓力大時會緊咬牙關，或是喜歡咬硬物，例如骨頭、冰塊等需特別注意。晚上睡覺會磨牙者，也建議儘早就醫，由醫師評估治療，是否需做咬合板等處置。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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