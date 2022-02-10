淋巴癌｜高齡具丙肝病史者高危！現咳嗽2周以上高燒6大症狀要注意

Omicron變異株襲港台，隨著疫情升溫，民眾也嚴正以待。近日有台灣本土個案因咳嗽就診，卻被判定是胃酸倒流，錯失隔離、匡列、疫調時機。讓人不禁想問，出現咳嗽、發燒就是染疫嗎？專家說：也可能是淋巴癌所致。



淋巴癌，又稱為「惡性淋巴瘤」，是因為淋巴細胞的異常，使得淋巴組織發生病變。近年來，台灣淋巴瘤的發生率有逐漸增加的趨勢，約佔所有癌症的2%，位居2021年十大癌症的第十位。

▼淋巴癌6大症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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淋巴癌分兩種，非何傑金氏淋巴瘤發生率高

台灣中華民國血液病學會理事長周文堅醫師表示，淋巴細胞是人體重要的免疫細胞，若是發生惡性病變，失控增生且喪失凋亡機制的淋巴細胞將可能引發淋巴癌。淋巴癌可分為「非何傑金氏淋巴瘤」與「何傑金氏淋巴瘤」。

根據台灣的流行病學數據顯示，以非何傑金氏淋巴瘤發生率較高，高達九成患者屬於此類型，何傑金氏淋巴瘤約佔一成。非何傑金氏淋巴瘤男女發病率約略相同，但好發於中高年族群，因此隨著人口老化，發生率逐年增長。

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致病原因仍不明，出現6大症狀要注意

目前，非何傑金氏淋巴瘤致病原因仍不明確，但根據已發表的國內外文獻推測，高齡、具 丙肝病史、淋巴癌家族病史，自體免疫疾病、愛滋病毒患者、BMI過重者、幽門螺旋桿菌患者等有較高發病機率。

周文堅提醒，一旦莫名出現淋巴結腫脹、發燒超過38℃且持續2周以上、夜間盜汗、久咳不癒超過1個月、6個月內體重減輕10%以上、疲累感愈來愈嚴重6大症狀，就應該及時就醫，依照醫囑進行相關檢查。

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瀰漫性大B細胞淋巴瘤惡性度高、病程快速

台大癌醫中心分院血液腫瘤部醫師林耘曲指出，而非何傑金氏淋巴瘤之中，又以惡性程度頗高的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」（Diffuse Large B Cell Lymphoma,DLBCL）最為常見，約佔5成。其病程發展快又猛，如未及時控制，短短數月就可能危及性命。

台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升說明，瀰漫性大B細胞淋巴瘤症狀不典型，與老化、疲勞症狀相似，高達半數患者確診時已屬晚期，很容易錯失黃金治療期。

林耘曲就曾收治一名70多歲的男性個案，在發病初期出現淋巴結腫脹、疲勞等症狀，但患者認為是工作繁忙所致，多休息即可。但隨著病程發展，症狀不但沒有好轉，下肢無力感日益加劇。

患者至神經外科就診後，才發現症狀來自於瀰漫性大B細胞淋巴瘤侵犯骨骼，進而引起的神經壓迫。後續儘管積極接受治療，雖成功治癒，但因為錯失治療良機，神經受到永久性傷害，導致下身癱瘓，無法行動。

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即早確診，已有6大治療方式可延長存活期

林耘曲說：「及時確診、治療之所以重要，是因為瀰漫性大B細胞淋巴瘤，容易從淋巴循環脫逃，轉移到其他器官、組織，造成身體機能受損。」提醒大家，別將症狀視為老化、疲勞，應把握黃金治療期，避免未來生活品質受衝擊。

確診後無需恐慌，目前，臨床治療有「化學治療、標靶治療、放射線治療、異體移植、自體移植、細胞治療」6大治療方式，可幫助患者爭取長期無疾病存活、延長存活期。

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細胞治療問世，復發與難治型患者見曙光

林耘曲表示，以化療合併標靶藥物為主力的第一線治療中，就有半數患者可治癒；若復發或屬於難治型，可接續自體幹細胞移植。整體而言，瀰漫性大B細胞淋巴瘤治癒率高達7成，十年存活率可達4成5。

她進一步指出，瀰漫性大B細胞淋巴瘤在第一線與第二線治療有很好的治療成績，但仍有3成患者的治療難度較高，過往治癒方式僅剩下異體幹細胞移植，但其預後有待加強，且需長期服用免疫抑制劑，會降低患者的治療積極度。

林耘曲說，所謂的細胞治療，就是透過細胞工程強化免疫細胞大軍，把人體的免疫細胞作為治療武器。因為治療武器源於自身細胞，治療期間副作用衝擊相對輕微，患者仍可保有良好生活品質。臨床上的細胞治療方式共有兩種：

- 第一種：大量複製免疫細胞，補充更多免疫細胞大軍，以量取勝

- 第二種：在免疫細胞上安裝可以鎖定突變細胞的基因，幫免疫大軍裝備自動瞄準系統，使其可以精準且持續性的殺滅突變細胞，重量更重質。



柯博升呼籲，若發生腫、燒、汗、咳、瘦、累「6大症狀」，務必及早就醫檢查。確診後，臨床上已有「6大治療」可用於各線治療。鼓勵勇敢面對淋巴癌，積極遵照醫囑，與醫療團隊一同擊退疾病的陰霾，奪回人生主導權。

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