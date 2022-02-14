立春｜少食酸辣養肝靠食芫茜？中醫推介7大時令食材清熱又安神

撰文：劉淑文
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立春是二十四節氣中的第一個節氣。立春到，象徵新年開始，寒冷冬天就要過去，準備迎接春天來臨。有中醫師指，春季草木生長，肝氣生發上升，此時宜養肝。在飲食方面，可選用辛甘發散的食物，令潛藏的陽氣再次蘇醒，有助陽氣生發和升散，當中有4大食材非常適合。

註冊中醫師關應春指，「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎」，五行當中「春」對應「木」又對應「肝」，春季是肝氣最為旺盛的時候，而「肝主疏洩」，中醫理論中的肝，功能是梳理全身氣血津液以確保身體運行暢達；若肝氣的循環出了問題，就可能造成情緒不穩、口乾舌燥、頭痛、視力模糊或眼睛乾澀等症狀。

在這段時間，飲食上有2大要點要注意。

▼立春飲食注意事項（按圖看清👇👇👇）：

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宜多吃甘性、升發陽氣的食物

立春養生要順應陽氣生發、萬物始生的節氣特點，注意陽氣保護工作。飲食上，應以升發陽氣的食物為主，具辛甘發散性質的食材，例如：芫茜、韭菜、洋蔥、芹菜、菠菜、竹筍、豆豉等。

此外，甘味入脾，適當進食甘性食物有助益脾胃，如大棗、香蕉、芋頭、綠豆、蜂蜜、糯米等。

少吃酸、辣食物

酸味入肝且具收斂性，將不利於陽氣的升發和肝氣的疏泄，例如，烏梅、橙、柑橘、柚子、橄欖等。

此外，過於辛辣的食物，可能導致人體上火，進而造成陽氣耗損，像是麻辣火鍋及油炸類、燒烤類等也要少吃。

立春必吃7大食材

除了辛散，甘性之食物關醫師亦推介以下7大時令食材。

▼立春7大時令食材（按圖看清👇👇👇）：

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洋蔥

味辛，性溫，能疏風解表、發散風寒，有助消化及安神。

紅蘿蔔

味甘辛，性平，有健脾和中、養肝明目的作用。

芽菜

味甘性涼，有升發陽氣及清熱解毒作用。黃豆芽能清熱祛濕、潤腸、益氣和中及生津潤燥；綠豆芽則能解酒和熱毒，利三焦。芽菜宜新鮮食用，不宜存放太久；患痛風、體質虛寒，或容易腹瀉的人不宜食用。

韭菜

別名「起陽草」、「懶人草」。味辛甘，性溫，有溫中行氣、活血化瘀及溫腎壯陽之效。皮膚病患者及瘡瘍患者不宜食用；體質偏熱、濕熱或陰虛火旺的人，亦不宜經常食用。

芹菜

春季乾燥多風，易損耗肝陰，擾動肝陽，芹菜富含微量元素，有鎮靜安神、平肝清熱、祛風利濕之功用，常吃芹菜對神經衰弱和失眠有顯著效果，能降血脂、降血壓、防治動脈硬化。

▼同場加映：養肝穴位，每日揉按每穴2次，每次1至2分鐘（按圖👇👇👇）：

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車厘子

性溫熱，有能補中益氣、祛風除濕的功效，對風濕腰腿疼痛有良效。車厘子營養豐富，含鐵量高，位於各種水果之首，常吃可補充鐵元素，可防治缺鐵性貧血還可增強體質。櫻桃富含植化素（phytochemical），其中的褪黑激素有助於強化睡眠品質。

士多啤梨

酸甘、性涼，有養肝明目、補脾益氣的效果，對於春天肺熱咳嗽、喉嚨痛有優良療效，還可改善便秘、治療痔瘡。

士多啤梨含有花青素等抗氧化物及果膠，能防止動脈硬化及神經功能的減退，裡面的多酚類也可抑制體內發炎反應，維他命C含量每100克就有69.1毫克。

▼同場加映：士多啤梨有幾好？（按圖看清👇👇👇）：

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