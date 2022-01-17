士多啤梨營養｜齋聞香味都減到肥？4招學識點揀 全粒紅色都未算熟

士多啤梨的季節來到了，美味又健康的士多啤梨一直都是非常受歡迎的水果之一。日本綜藝節目《林修の今でしょ！講座》以士多啤梨為主角，邀請了研究食材營養的專家太田富久教授為大家講解士多啤梨的營養價值和獨特的優勝之處，更教大家挑選士多啤梨的訣竅，讓大家可以更有效地攝取營養。



日本橫濱更在上週（12日）開始了一連兩星期的士多啤梨盛會，集合了80種以上的士多啤梨甜品，迎接士多啤梨的季節。（《TBS NEWS》截圖）

士多啤梨好處

節目中提到士多啤梨的好處主要有3個，分別是1. 提升代謝機能、2. 預防心臟病，以及3. 防止肥胖。

+ 15

1. 提升代謝機能



士多啤梨含極豐富的維他命C，雖然仍不及檸檬和奇異果多，但士多啤梨不用去皮，進食上方便得多。作為抗氧化物質，維他命C可以幫助身體代謝以及保持溫暖。假如維他命C不足，則會加速衰老，導致血管和內臟等機能出現問題。

專家引述研究結果，指維他命C不足的白老鼠僅存活約6個月，是正常白老鼠四分之一的壽命。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

當我們感到寒冷，身體會分泌腎上腺素以保持體溫，而維他命C和維他命B1就會因此被大量消耗。此外，身體分解酒精都需要用到維他命C和維他命B1，適逢農曆新年，飯局中飲酒的機會或會大增，這個時候為身體補充足夠的維他命就尤其重要。

可是如此重要的維他命C偏偏就不能由身體內部自行製造，必須透過日常飲食去攝取。專家說到，維他命C的每日攝取量為100毫克，把正餐所能攝取到的份量都計算在內，大概就只需要在飯後多吃3粒士多啤梨就能滿足一日所需。

大家亦不需要擔心吃多了會怎樣，專家指維他命C即使吃多了，也不會帶來什麼壞的影響。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

2. 預防心臟病



士多啤梨含有的花色素苷可以消除自由基，防止血栓形成，而根據美國的研究證實，士多啤梨的花色素苷更可以降低32%患心臟病的風險。

心臟病病發其中一個主要原因是過多的自由基在體內肆虐，專家解釋，適量的自由基會幫助我們抵抗細菌和病毒，但過多的自由基則會失控暴走，不分敵我地攻擊我們的身體，尤其是牽涉到心臟健康的血管。

▼除了士多啤梨有效抗氧化，其實紅石榴都一樣有這個功效（按圖看清👇👇👇）

+ 4

相關新聞：抗氧化｜即學三大方法消除自由基 由內到外解決皮膚老化問題

而士多啤梨的花色素苷就能夠抑制自由基暴走，防止體內炎症或血塊形成，繼而降低心臟病罹患風險。而士多啤梨的維他命C亦一樣有防止血管老化的抗氧化功能，兩者集於一身的士多啤梨簡直是預防心臟病的不二之選。

此外，花色素苷和煉奶等一類含脂肪的食品一同進食，吸收率能夠提升2-3倍。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

3. 防止肥胖



根據太田教授早前透過白老鼠進行的研究，發現草莓單寧能有效抑制脂肪積聚，有助控制體重。

專家解釋，脂肪分為兩種，分別有棕色脂肪和白色脂肪，棕色脂肪可以轉化成能量；白色脂肪則會囤積於腹部，而草莓單寧就能抑制製造脂肪的荷爾蒙，達到預防脂肪囤積的效果。另外，實驗更發現只是讓白老鼠聞到士多啤梨的香味，也有防止體重增加的效果。

太田教授提到，因為士多啤梨有九成都是水份，所以卡路里非常少，中型的士多啤梨大約只有6卡路里，巨型的亦只有大約10卡路里，就算是一個不小心吃掉一整盒士多啤梨，都只不過是大約攝取了60卡路里，實在是無傷大雅。

▼同場加映：10種燃脂瘦身食物（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：減肥｜低卡排毒去水腫甜椒青瓜菇10瘦身食物 減極都肥因食錯次序

4. 預防蛀牙



士多啤梨和其他水果相比，含更豐富的木糖醇。而木糖醇則有效防止蛀牙，太田教授引述海外就曾經有研究發現讓小孩養成食士多啤梨的習慣後，減少了蛀牙的數量。

食用須知

專家解釋，越甜的士多啤梨含有越豐富的維他命C，有些人會因為檸檬是酸的，所以誤以為維他命C都帶有酸味，但其實維他命C本身幾乎是沒有味道，含豐富維他命C的檸檬會酸是因為它含有檸檬酸。

此外，要特別留意的是清洗士多啤梨的方法，如果這點做錯了，就會白白流失士多啤梨的維他命C。雖說越甜的士多啤梨含越多維他命C，但在一粒士多啤梨中，主要的維他命C都分佈在蒂頭的周邊，如果清洗前就已經去掉蒂頭，就會損失一半的維他命C。

如果想減少浪費營養，也可以連同蒂葉打成果汁，那就可以充分攝取士多啤梨的維他命C。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

如此好處多多的士多啤梨還有一個缺點，那就是容易變壞，而一盒士多啤梨中即使只有一粒士多啤梨受損，就會影響到旁邊的士多啤梨，加速整盒士多啤梨變壞。專家指將士多啤梨橫放，大多只能保存2-3日，但如果是將士多啤梨倒轉放在食物盒再蓋上保鮮紙，就能保存5-6日。

舌頭對冰冷的東西較不敏感，所以從雪櫃取出的士多啤梨應該先放在室溫解凍，吃起來會更甜。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

挑選訣竅

1. 大小



節目中提到，士多啤梨越大粒，含有的維他命C就越多，因為大粒的士多啤梨通常都較接近主莖，而連接主莖的莖都會比較粗，也就代表大粒的士多啤梨佔盡先機，能夠吸取最多的營養和糖份。

大粒的士多啤梨通常都較接近主莖，能夠吸取最多的營養和糖份。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

2. 色澤



相信大部分人都會認為越成熟越甜的士多啤梨，外表都會是整粒紅色的。然而，專家提醒只是見到整顆紅色是不足以證明這粒士多啤梨是熟透的，要分辨士多啤梨的成熟程度，必須要看上面一小顆像芝麻一樣細的都變成紅色才算是真正熟透。

因為大家平常食用的部分其實是假果，上面的籽才是真正的果實，外邊我們以為是「果肉」的部分只係保護果實的花托，所以要挑選出甜的士多啤梨，就必需要選擇連上面一粒一粒的果實都紅透的士多啤梨。

上面一小顆像芝麻一樣細的果實都變成紅色才算是真正熟透。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

3. 果蒂葉的形狀



果蒂葉的形狀關乎到其新鮮度，果農教到，果蒂葉翹起代表新鮮。因為當士多啤梨被摘下來的時間越長，果蒂葉就會慢慢塌下來。

4. 假果的形狀



越甜的士多啤梨，底部就會長得越寬大。因為士多啤梨是從底部開始成熟，所以底部的成熟時間會更長，自然就比較甜。如果士多啤梨的底部成寬大的形狀而不是錐形，代表儲存了較多的糖分，吃起來就會更甜。

▼同場加映：6種水果輕鬆準備，營養帶著走！（按圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：健康飲食｜6種水果方便攜帶食用營養豐富 香蕉高鉀啱運動後補充

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》、TBS NEWS）