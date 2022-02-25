磨牙｜壓力大、飲食失調引胃中積熱 中醫推3大方法助紓緩！

睡覺時聽到枕邊人發出詭異的格格聲？這是磨牙的聲音，在中醫角度稱為「齘齒」，即是上下排牙齒不斷磨切而出現格格聲響，而一般也是無意識地發生，多數患者並不自知，成因也有很多，到底源自甚麼原因？又如何紓緩？



磨牙其實白天夜晚都會發生，註冊中醫師盧光華指，生活壓力大、焦慮、情緒起伏大的患者，因為情緒長期處於備戰狀態，睡覺會不自覺把牙齒咬得很緊、上下左右磨擦牙齒，白天也會因緊張磨牙。但如果伴隨以下6大症狀，有可能是胃中積熱。

▼胃中積熱症狀（按圖看清👇👇👇）：

+ 2

1. 經常肚餓

2. 容易口渴

3. 口臭

4. 心煩

5. 牙肉腫痛

6. 喉嚨不適



註冊中醫師盧光華指，生活壓力大、焦慮、情緒起伏大的患者會不自覺磨牙。（Shutter Stock圖片）

日常生活調理助消熱

胃中積熱多因飲食失調而起，平日多吃煎炸、香口、辛辣食物，或是多喝酒、火氣循經上攻所致。盧醫師續建議，無論在日常生活、飲食也有注意之處，幫助清泄胃火、改善因胃火而引起的磨牙症狀。

▼日常生活貼士（按圖看清👇👇👇）：

+ 1

1. 飲食定時定量，避免暴飲暴食

2. 清淡飲食，避免進補、進食煎炸油膩、辛辣食物

3. 適量食用屬性偏涼的蔬果，如：奇異果、火龍果、青瓜、苦瓜、芹菜

4. 注意精神健康、適度減壓、保持心情愉快

5. 避免熬夜



紓緩胃火2大方法

除此之外，盧醫師稱如有胃火，可以靠茶飲及按摩穴位紓緩。

▼紓緩胃火茶飲＋穴位（按圖看清👇👇👇）：

+ 4

蓮除竹葉茶



功效：清熱瀉火、除煩心神；紓緩口瘡、心煩失眠

材料：蓮子連芯 40克、淡竹葉 9克、燈芯草 9克

做法：先把所有材料洗淨然後倒進鍋中；加入800毫升水以大火煮至水滾；再轉小火煮40分鐘；煮好後連渣倒入保溫壺，可反覆沖泡至味淡；連續飲用2至3日為一次療程

按摩穴位：勞宮穴、內庭穴



勞宮穴：中指及無名指往下延神交會的陷處

功效：提神醒腦、清熱瀉火

內庭穴：腳背第2、3趾間趾縫後處

功效：清胃瀉火、理氣止痛

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