魚尾紋｜25歲後眼尾皺紋隨時出現？專家推5大穴位消眼袋除紋

愛美是女人的天性，如果有魚尾紋出現，像是代表肌膚衰老，相信不少人也難以接受。如果你也有這困擾，其實可以嘗試按摩穴位，有中醫師建議多按摩眼周的5大穴位，有助去除皺紋。



所謂的皺紋，是指皮膚表面因收縮而形成一凸一凹的不可逆條紋，它也是皮膚開始老化的徵兆。從形態上來說，皺紋分為固有性皺紋與活動性皺紋這2種，前者是無論肌肉有沒有活動，都會靜靜地浮現在臉上；後者則是伴隨肌肉活動而暫時出現的一種皺紋。一般來說，人類臉部的皺紋都是這兩類的混合。除了用保養品或手術的方式改善，皺紋的生成是一種不可逆轉的過程。

▼皺紋知多啲（按圖看清👇👇👇）：

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女性的皺紋出現順序與時間：

25至29歲：眼部周圍、下巴和嘴巴有細微皺紋出現

30至39歲：頸部、額頭出現皺紋

40至49歲：肌膚真正進入「老化期，眼部周圍、嘴角、下巴、眉間、頸部、額頭都有明顯的皺紋（例如額頭紋、法令紋、魚尾紋等）



5大穴位消魚尾紋

如果眼角出現魚尾紋，又可以如何紓緩？日本醫師日比野佐和子推介用按摩穴位的方法，在眼睛周圍其實有5個重要穴位，每日按摩有助消除眼袋、魚尾紋，同時也有護眼的作用。

▼消魚尾紋穴位（按圖看清👇👇👇）：

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承泣穴



功效：袪風散火、疏邪明目位置：瞳孔直下方，眼球與眼眶下緣之間

睛明穴



功效：通絡明目、治目赤腫痛位置：內眼角上方，眼眶內側壁凹陷中

攢竹穴



功效：消除眼晴疲勞位置：眉頭凹陷中

陽白穴



功效：主治頭痛、目眩、目痛、外眥疼痛位置：瞳孔直上方，眉上1寸處

瞳子髎穴



功效：袪風、泄熬、明目位置：外眼角外側0.5寸凹陷中

方法：按壓時，可以用手指依次按摩，也可以用五指同時按壓五個穴位：大拇指按承泣穴，小指按睛明穴，無名指按攢竹，中指按陽白，食指按瞳子髎。一共按摩三七二十一次。



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▼同場加映：防皺食療 - 生薑紅棗水（按圖👇👇👇）

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