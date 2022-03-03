疫情｜最新防疫安排一覽 快測結果點呈報？邊款受認可？

近日內疫情持續發酵，確診人數已經新增至每日數萬宗個案，政府各部門已出現近乎停擺的現象，就連疫情相關的部門亦開始抵受不住沉重負荷，再加上政府計劃月尾會推行全民強檢及禁足方案。政府的防疫政策一改再改、資訊混亂，市民個個人心惶惶，本文將總結部分政府的防疫新安排，並建議數個防疫對策，好讓大家沉著應對困境！



政府的防疫政策一改再改、資訊混亂，市民個個人心惶惶 (圖片: HK01)

大量健康品牌現已於01 Mall發售，包括多款自我檢測包、消毒用品、防疫口罩、身體檢查、美容產品、健康食療等，產品包羅萬有，實行全方位照顧大家的生活需要，抵禦病毒入侵！購物即賺「01積分」，循環消費當錢使，積分抵扣貨款高達50%！現更有數個獲國際認可的檢測包正進行限時優惠，即上01 Mall搶購心儀貨品啦！

隨着政府將認可自行檢測結果，各區再有大批市民排隊搶購檢測包 (圖片: HK01)

為應對連日暴增的確診人數，政府於日前宣佈快速測試結果為陽性的個案均被承認為確診人士，並計劃將於本周推出快速檢測陽性結果登記平台供市民申報。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮曾表示，平台系統將會設有追溯期，會要求市民登記某個指定日子後的陽性結果，惟不會計算入新增個案，同時亦會隨機抽查情報個案進行核酸檢測；預料新增個案會大幅度上升。

本港疫情持續嚴峻，政府計劃將於本周推出快速檢測陽性結果登記平台供市民申報 (圖片: HK01)

平台系統除了可以呈報陽性、曾檢測陽性，亦會接受已從陽性轉陰的呈報個案，屆時當局會向患者派發相關文件及傳送短訊。呈報時，市民須上傳身分證、快測陽性樣本相片、檢測結果呈陽性的日期，及後市民將會收到以電子方式發出的隔離零或檢疫令。只要在檢測陽性起第七日起，快測結果轉為陰性，就無須被隔離。

呈報時，市民須上傳身分證、快測陽性樣本相片、檢測結果呈陽性的日期 (圖片: 網上圖片)

除了政府會提供快速測試包，市民亦可在市面上選購，惟須注意該品牌的準確度。同心抗疫網站中亦列出多個受認可的快速抗原測試包品牌名單，有部份更於01以優惠價發售，欲購從速！

IAP Business Services Ltd推出的萬孚新冠病毒快速抗原檢測試劑 (COVID-19 Rapid Antigen Test)，能有效檢測Delta及Omicron，獲歐盟及ISO認證，準確度高達95%*，安全可靠。只需簡單4個步驟，15分鐘即有結果。適合公司團體、醫護人員、曾出席活動/宴會者等有需要人士，可及早得知身體狀況，有效保障自己及家人安全。就連香港政府都向其公司購入超過三百萬盒向市民派發，質素獲得保證，產品現貨發售，01 Mall現更有限時優惠！現每盒只售$63！

下單成功及完成付款後，將根據客人所填寫的送貨地址及付款時間，將於七個工作天內，以順豐或gogovan送貨到府。買滿$200以上可免費送到工商業區及住宅； $200以下之訂單則須加收$30運費。（優惠只適用於同一地址）



➤[香港政府採購三百萬盒！] IAP抗疫 - 新冠病毒肺炎COVID-19 (Delta, Omicron) 快速抗原測試套裝 $ 63。

黎明生物推出StrongStep® 新型冠狀病毒( SARS-CoV-2)抗原檢測試劑盒（乳膠免疫層析法），產品已獲得英國3A認證、歐盟白名單、中檢院檢驗報告及CE 歐盟認証等。產品是市面上少有的鼻拭子混合唾液測試套裝，務求獲得兩種測試方式的好處，令檢測人士更安心。患者如在出現新冠病毒疑似症狀６日內作檢測，準確度超過95%。

每盒抗原檢測試劑盒已包含抗原檢測卡、預分裝處理管、採樣棒、唾液採集器等，每份獨立包裝於密封的鋁箔袋內，取用時無需再從包裝盒內分批撕下，更方便長者自行使用。

成功下單後將於1-2個工作天內發貨，惟每張訂單（只限同一地址）最少須買滿$550（即10盒），未滿$1100的訂單亦須支付額外運費$50；購買滿$1100即可享免運費優惠。



➤StrongStep® 新型冠狀病毒( SARS-CoV-2)抗原檢測試劑盒 $55。

K-clean推出的Hecin 2019新型冠狀病毒（Covid-19/ 2019-nCov) 抗原快速測試套裝（膠體金法），獲中國醫療器械註冊証，並通過歐盟CE認証；同時亦是香港政府向市民派發的其中一個品牌。全程自行取樣檢測，15分鐘便有結果，準確度97.63%（對比核酸測試）。

下單成功及完成付款後，將於3個工作天後發貨，同一地址購買滿$500即享免運費優惠；未滿$500之訂單可以順豐到付送遞。



➤Hecin 2019新型冠狀病毒 $ 750/10檢測。

家居清潔要留神 殺菌消毒不可少！

要做好每一個防疫步驟，必先準備優質的消毒及防禦用品，為大家提供最大的保護力。挑選消毒用品時，除了消滅病菌的成效外，老幼、孕婦及寵物能否安心使用，亦是重要的考慮因素。

老幼、孕婦及寵物能否安心使用，亦是重要的考慮因素 (圖片: FreePik)

GK淨可立空氣殺菌噴霧尤其適合家中有飼養寵物的飼主使用；通過美國EPA認可測試ASTM1053，實驗證明有效殺滅新型冠狀病毒COVID-19。產品是一種含有綠茶清香的優質水溶性消毒噴霧，有效殺死空氣中絕大部分的細菌和病毒。能從根源處分解引起異味的細菌，非以香味掩蓋異味，瞬間回復持久清新感覺；所有成分可自然分解，安全無毒，安心日常使用。

➤GK淨可立 空氣殺菌噴霧300ml $ 148。

GK淨可立出品的殺菌清潔濃縮液通過多國安全認證，母嬰、寵物都適用，可用作消毒地板及排水渠、浸泡紡織品、牆壁防霉、清潔嬰幼兒及寵物用品；經實驗證明有效殺滅新型冠狀病毒COVID-19，出完街後的污糟衣物有方法消毒殺菌，更可用作洗洗衣機，有效清除汗味霉味之餘，又能保持洗衣機潔淨，預防洗衣桶膠邊發霉、滋生細菌。產品、去除尿味等，一支可以滿足多個要求，絕對是家居必備清潔良品。

➤GK淨可立 殺菌清潔濃縮液2L $328。

現時確診人數眾多，不少輕微或冇病徵患者會選擇居家隔離，但即使有個別房間可以供隔離患者用，家中廁所、浴室等地方仍然會共用，故亦建議感染者在如廁前後簡單清潔廁板。彩豐行推出的B KILL 廁所板天然消毒噴霧不含酒精、殺菌率達99.9%，有效清潔、消毒廁所環境，高效殺滅廁所內細菌、真菌等有害菌，亦可去除廁所環境的異味。產品使用快速方便免沖洗、便攜，在家清潔又得、使用公廁時清潔公共廁板亦得！

➤彩豐行 B KILL 廁所板天然消毒噴霧30ml $32.2。

有養寵物的家庭擔心清潔劑會危害家中毛孩？彩豐行出品的B KILL 寵物天然滅菌噴霧不含酒精成分、不損寵物毛髮，有效殺滅隱藏在日用品及家居不同角落的細菌，從屏幕、室內物品、寵物用品、嬰兒用品，以至室內空氣質素等均可使用，全方位照顧周到，可有效守護家人健康。

➤彩豐行 B KILL 寵物天然滅菌噴霧220ml $123.4。

防禦功夫要做足 揀選口罩有妙法！

疫情嚴峻，如果撞正家人成為確診者，在家都要戴住全程戴住口罩一定倍感焗促，一個保護性高又透氣的口罩就顯得尤其重要。著名口罩生產商IAP決定引入日本技術，於本地開發冰涼口罩，其設計加入了ESPP親膚底布，不會出現戴口罩時的侷促感。這款冰涼口罩的防護級別屬於ASTM Level 3，能隔除99%空氣中的病毒，有效預防新冠肺炎。

如果撞正家人成為確診者，在家都要戴住全程戴住口罩一定倍感焗促 (圖片: FreePik)

➤[香港製]IAP 成人冷感冰涼外科口罩 - 獨立包裝 (Level 3) (白色) $70.2。

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。